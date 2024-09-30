В России две трети работников получают деловые звонки и сообщения в нерабочее время

Опрос UTEAM показал: и в России 72% респондентов регулярно сталкиваются со звонками или срочными сообщениями в мессенджере от начальства в нерабочее время. Еще 19% получают такие звонки и письма время от времени. При этом 63% из всех, кто получает звонки и письма, тут же на них отвечают, еще 21% – отвечают при условии, что звонок не отвлекает их от личных дел, 11% не всегда снимают трубку, но перезванивают при первой же возможности, и только 5% никогда не отвечают.