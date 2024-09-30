В России две трети работников получают деловые звонки и сообщения в нерабочее время

В России две трети работников получают деловые звонки и сообщения в нерабочее времяИ это не во всех случаях идет на пользу бизнесу и работникам
В конце августа – начале сентября этого года кадровое агентство UTEAM решило выяснить, как часто начальники звонят или пишут подчиненным в нерабочее время и как сотрудники на это реагируют. Аналитики агентства опросили 2942 сотрудника в российских компаниях.
Указанная проблема актуальна для многих развитых стран. В Австралии власти приняли закон, разрешающий сотрудникам игнорировать деловые звонки и письма в нерабочее время. В случае конфликта дело будет передаваться в Австралийскую комиссию по справедливому труду, и она либо обяжет работодателя не беспокоить работника в его личное время, либо принудит сотрудника отвечать, если его отказ от связи был «необоснованным». Если сотрудник не выполнит предписания комиссии, он заплатит штраф в размере 19 000 австралийских долларов ($12 000). Если предписанию не последует организация, штраф будет выше – 94 000 австралийских долларов (более $63 000). Ранее подобные законы уже приняли во Франции, Испании, Бельгии и еще нескольких странах Европы и Латинской Америки.
Опрос UTEAM показал: и в России 72% респондентов регулярно сталкиваются со звонками или срочными сообщениями в мессенджере от начальства в нерабочее время. Еще 19% получают такие звонки и письма время от времени. При этом 63% из всех, кто получает звонки и письма, тут же на них отвечают, еще 21% – отвечают при условии, что звонок не отвлекает их от личных дел, 11% не всегда снимают трубку, но перезванивают при первой же возможности, и только 5% никогда не отвечают.
«Ведомости» изучили, как относятся к этой проблеме компании, их сотрудники и эксперты, помогает или мешает такой стиль коммуникации работе и что можно изменить.