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В России две трети работников получают деловые звонки и сообщения в нерабочее время

И это не во всех случаях идет на пользу бизнесу и работникам
Мария Подцероб
Freepik

В конце августа – начале сентября этого года кадровое агентство UTEAM решило выяснить, как часто начальники звонят или пишут подчиненным в нерабочее время и как сотрудники на это реагируют. Аналитики агентства опросили 2942 сотрудника в российских компаниях.

Указанная проблема актуальна для многих развитых стран. В Австралии власти приняли закон, разрешающий сотрудникам игнорировать деловые звонки и письма в нерабочее время. В случае конфликта дело будет передаваться в Австралийскую комиссию по справедливому труду, и она либо обяжет работодателя не беспокоить работника в его личное время, либо принудит сотрудника отвечать, если его отказ от связи был «необоснованным». Если сотрудник не выполнит предписания комиссии, он заплатит штраф в размере 19 000 австралийских долларов ($12 000). Если предписанию не последует организация, штраф будет выше – 94 000 австралийских долларов (более $63 000). Ранее подобные законы уже приняли во Франции, Испании, Бельгии и еще нескольких странах Европы и Латинской Америки.

Опрос UTEAM показал: и в России 72% респондентов регулярно сталкиваются со звонками или срочными сообщениями в мессенджере от начальства в нерабочее время. Еще 19% получают такие звонки и письма время от времени. При этом 63% из всех, кто получает звонки и письма, тут же на них отвечают, еще 21% – отвечают при условии, что звонок не отвлекает их от личных дел, 11% не всегда снимают трубку, но перезванивают при первой же возможности, и только 5% никогда не отвечают.

«Ведомости» изучили, как относятся к этой проблеме компании, их сотрудники и эксперты, помогает или мешает такой стиль коммуникации работе и что можно изменить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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