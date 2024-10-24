Что значит предложение Киева прекратить удары по энергоинфраструктуре

Пока ВСУ находятся в Курской области, для России никакие мирные переговоры неприемлемы категорически, отмечает завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, Зеленский заговорил о деэскалации, так как его заявка с «планом победы» провалилась. «Он не видит от своих партнеров поддержки «плана победы». Его предложение откровенно детское и неадекватное», – добавляет Скориков. Он напоминает, что «план победы» Зеленского предполагает еще большую милитаризацию Украины и создание комплекса неядерного сдерживания на Украине. Все это может кануть в Лету, если на выборах в США победит кандидат-республиканец Дональд Трамп, к такому исходу в Киеве уже начали готовиться. Сам Трамп рассматривает украинский вопрос как возможность предстать миротворцем, поэтому не исключено, что он будет давить на Зеленского с целью вынудить его занять более адекватную и конструктивную позицию. Как итог, в Киеве понимают, что «план победы» никак не вяжется с планом Трампа. Поэтому, заключает Скориков, Зеленский в ближайшее время будет делать заявления, противоречащие его ранней дерзкой риторике.