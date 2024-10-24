Что значит предложение Киева прекратить удары по энергоинфраструктуре

Что значит предложение Киева прекратить удары по энергоинфраструктуреНа нынешнем этапе такая договоренность маловероятна, говорят эксперты
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, договоренность об отказе от взаимных ударов по энергетической инфраструктуре и о свободе судоходства могла бы стать сигналом к деэскалации конфликта. «Другими словами, мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу», – пояснил он, сообщила Financial Times.
В конце сентября Зеленский посетил США, где обсудил с президентом Джо Байденом «план победы», состоящий из нескольких пунктов: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, размещение на ее территории «неядерного пакета сдерживания» Москвы, предложение к ПВО союзников сбивать российские ракеты над украинской территорией и даже приглашение разрабатывать критические минеральные ресурсы страны. Но этот визит не помог Зеленскому укрепить поддержку Украины в США. В интервью газете Politico 23 октября постоянный представитель Вашингтона при альянсе Джулианн Смит заявила, что «на сегодняшний день» блок не готов предложить Киеву членство и приглашение. Кроме того, по информации журнала The Economist, американское руководство отвергло план Зеленского, но не заявляет ему об этом лично.
Пока ВСУ находятся в Курской области, для России никакие мирные переговоры неприемлемы категорически, отмечает завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, Зеленский заговорил о деэскалации, так как его заявка с «планом победы» провалилась. «Он не видит от своих партнеров поддержки «плана победы». Его предложение откровенно детское и неадекватное», – добавляет Скориков. Он напоминает, что «план победы» Зеленского предполагает еще большую милитаризацию Украины и создание комплекса неядерного сдерживания на Украине. Все это может кануть в Лету, если на выборах в США победит кандидат-республиканец Дональд Трамп, к такому исходу в Киеве уже начали готовиться. Сам Трамп рассматривает украинский вопрос как возможность предстать миротворцем, поэтому не исключено, что он будет давить на Зеленского с целью вынудить его занять более адекватную и конструктивную позицию. Как итог, в Киеве понимают, что «план победы» никак не вяжется с планом Трампа. Поэтому, заключает Скориков, Зеленский в ближайшее время будет делать заявления, противоречащие его ранней дерзкой риторике.
Впервые о якобы запланированных на конец лета секретных переговорах о деэскалации сообщила 17 августа газета The Washington Post. По ее данным, в августе при посредничестве Катара Украина и Россия должны были обсудить отказ от ударов по энергообъектам, но переговоры были сорваны вторжением вооруженных сил Украины на территорию районов Курской области. МИД России и Кремль опровергли информацию издания.
Россия начала наносить удары по энергоинфраструктуре Украины в ответ на украинский теракт в отношении Крымского моста в октябре 2022 г. Киев затем атаковал склады с горючим, нефтеперерабатывающие заводы и сетевую инфраструктуру Запорожской АЭС и Курской АЭС на территории России. В начале июня Киевская школа экономики (KSE) опубликовала исследование, согласно которому ущерб энергоинфраструктуре Украины от ударов составил более $56 млрд. В сентябре в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН Зеленский заявил о разрушении 80% энергосистемы страны.
Пусть Зеленский засыпает российское политическое пространство разными идеями, договариваться с ним никто не будет, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, ударами по энергоинфраструктуре Украины Россия уже осложнила позиции своего противника. Кроме того, представленный Зеленским «план победы» «не зашел нигде», так что украинское руководство впало в лихорадочное состояние. По мнению Лукьянова, в Киеве, судя по всему, возникла группа политиков, которая понимает, что придется идти на серьезную коррекцию своего курса относительно продолжения боевых действий с Россией. Вдобавок над всем этим нависает и тень Трампа – в Киеве и Европе со страхом ждут его возможной победы на выборах, так как не знают, чего от него ждать, подытоживает эксперт.