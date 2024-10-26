Что известно о боях в Курской области на 26 октября

Что известно о боях в Курской области на 26 октябряВ плен сдались еще восемь украинских военных
Более двух месяцев в Курской области продолжаются боевые действия между российскими военными и солдатами вооруженных сил Украины, которые вторглись в приграничный регион 6 августа. С тех пор сотни мирных жителей числятся пропавшими без вести. Российский Красный Крест сообщил, что за время поисков удалось найти 1088 человек.
«Ведомости» собрали главное о ситуации в приграничье на 26 октября.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления поразили силы нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово, сообщило Минобороны РФ в очередной сводке. Российским силам удалось отразить четыре контратаки противника в направлении Камышовки, Новоивановки и Погребков, ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены пять боевых бронированных машин. По данным оборонного ведомства, семь украинских военнослужащих сдались в плен.
ВС РФ также предотвратили попытку прорыва через госграницу в направлении поселка Новый Путь в Глушковском районе. Здесь противник также понес потери в личной силе и технике, один человек сдался в плен.
В приграничье последние сутки работали авиация и артиллерия: несколько механизированных, танковая, две десантно-штурмовые бригады, а также бригады морской пехоты, территориальной обороны и нацгвардии Украины были поражены районах 24 населенных пунктов. Наносились удары и по резервам ВСУ в граничащей с Курской Сумской областью, следует из сводки.
За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, восемь военнослужащих сдались в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 26 900 человек, уточнили в оборонном ведомстве.
Отдельно Минобороны показало кадры работы Су-34 в приграничье. Экипаж истребителя-бомбардировщика уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, удар был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Кроме того, военнослужащие «Севера» барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили в регионе самоходную артиллерийскую установку ВСУ.
Военная полиция доставляет помощь
Сотрудники военной полиции группировки «Север» доставляют гуманитарную помощь жителей, а при необходимости людей эвакуируют, говорится в другой публикации министерства.
«Поступает сигнал от местных жителей <...> Туда, куда волонтеры не могут доставить по каким-то причинам гуманитарную помощь, мы подключаемся, доставляем в отдаленные места. Жители, конечно, рады, встречают», – рассказал сотрудник военной комендатуры с позывным Маэстро.
Помощь от «Народного фронта», которую передают бойцы «Севера», получают жители Кореневского района, рассказал также губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. По его данным, сотрудники военной полиции проверяют и сведения о мародерах, но чаще всего такие сообщения оказываются «информационным вбросом со стороны спецслужб противника».
В поселке Коренево сохраняется сложная обстановка, жителям пока не рекомендуется возвращаться, указал Смирнов. Он предупредил, что существует угроза атаки дронами, а на местности еще не прошли мероприятия по разминированию.
Защита ГОКа во время ЧС
Курские власти обсудили работу Михайловского ГОКа в условиях действия режимов КТО и ЧС. О встрече с участием руководства предприятия сообщили в своих Telegram-каналах губернатор Смирнов и глава Железногорска Александр Михайлов. На совещании обсуждались меры по защите жителей и сотрудников комбината, включая усиление охраны и взаимодействие с экстренными службами, сообщил Смирнов. Важно, чтобы работа ГОКа была бесперебойной, а предприятие обеспечивало экономическую стабильность региона, добавил он.
Вечером 25 октября глава региона также сообщил о встрече с заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным, на которой обсуждались вопросы помощи федерального центра в восстановлении разрушенной инфраструктуры. На встрече стороны затронули тему льготного финансирования инвестиционных проектов, направленных на восстановление предприятий, и компенсации ущерба пострадавшим от действий ВСУ компаниям, уточнил Смирнов.
Поиск пропавших жителей продолжается
Более 1000 человек, пропавших в Курской области после проникновения в регион украинских военных, были найдены, сообщил «РИА Новости» председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук. Всего организация получила 5600 обращений по поиску пропавших без вести. Сейчас удалось найти 1088 человек, уточнил Савчук. По его словам, работу по поиску одного пропавшего может занять несколько дней.
«Мы сверяемся с пунктами временного размещения, с другими НКО, с медицинскими организациями. На нашем сайте есть форма, которую можно заполнить для запроса, и есть телефон горячей линии 8 800 250 26 29», – сказал он.
Работа РКК в связи с событиями в приграничном регионе стала более интенсивной, от граждан поступает огромное количество обращений, добавил глава РКК. В октябре Красный Крест также сообщил, что организация собрала свыше 338 млн руб. для более 95 000 пострадавших от обстрелов.