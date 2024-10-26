Что известно о боях в Курской области на 26 октября

Курские власти обсудили работу Михайловского ГОКа в условиях действия режимов КТО и ЧС. О встрече с участием руководства предприятия сообщили в своих Telegram-каналах губернатор Смирнов и глава Железногорска Александр Михайлов. На совещании обсуждались меры по защите жителей и сотрудников комбината, включая усиление охраны и взаимодействие с экстренными службами, сообщил Смирнов. Важно, чтобы работа ГОКа была бесперебойной, а предприятие обеспечивало экономическую стабильность региона, добавил он.