Министр иностранных дел КНДР начала визит в Россию

Министр иностранных дел КНДР начала визит в РоссиюТемами переговоров могут быть общая международная обстановка и выборы в США
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла 29 октября во Владивосток, откуда потом отправилась в Москву. Об этом сообщил официальный Telegram-канал российского посольства в Северной Корее. В сообщении было сказано, что поездка главы внешнеполитического ведомства КНДР в Россию проходит в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами обеих стран в ходе июньского саммита 2024 г.
Визит Цой Сон Хи в Москву происходит в разгар обсуждения на Западе сведений о якобы задействовании военнослужащих КНДР в боевых действиях против. Разведка Южной Кореи 18 октября заявила, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда отправятся на Украину, потом их число разведка увеличила до 3000.
Комментируя фотоснимки, якобы свидетельствующие об отправке военнослужащих КНДР в зону вооруженного конфликта, президент России Владимир Путин заявил в Казани, что такие снимки «вещь серьезная и, если они есть, значит, они что-то отражают». При этом российский лидер напомнил, что между странами заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В нем помимо прочего содержится статья 4 о взаимопомощи в случае агрессии против одной из них. По словам Путина, Москва никогда не сомневалась в том, что северокорейское руководство серьезно отнесется к заключенным договоренностям, но что стороны будут делать – это уже дело двух государств в рамках указанной статьи.
Главные темы, которые будут обсуждаться во время этой встречи, – это подготовка визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, итоги выборов в США и общая международная обстановка, считает ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. Пока вся информация о присутствии северокорейской армии в России, которую преподносят как доказательство, размещена на сомнительных ресурсах, продолжает Асмолов. Но решение об отправке корейских военных в Россию, может быть принято. Однако «обсуждать этот вопрос будут не с главой МИДа, а с высокопоставленными военными», говорит он.
Договор между Россией и КНДР формально не ратифицирован северокорейской стороной, но по некоторым пунктам уже выполняется, отмечает Асмолов. «Посмотрите на интенсивность визитов делегаций, на интенсивность работы над совместными проектами, политическая воля действовать в этом направлении уже есть», – говорит он.
Ответ Южной Кореи будет зависеть от того, что произойдет с северокорейцами в России и в какой роли они будут задействованы. «Сейчас ясно, что Сеул не стремится к эскалации ситуации по своей воле», – считает Асмолов. Однако, по его мнению, Южная Корея может ответить поставками оружия Украине, если окажется в ситуации, когда «не сможет не ответить, потому что будет обязана это сделать».
Задачи и цели потенциального пребывания северокорейской армии в России неизвестны, есть разные версии, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. По его словам, если речь идет об учениях, то они «даже санкциями ООН, которые Россия поддерживает, не запрещены, иными словами, никаких документов для этого не нужно». Если речь идет о военной поддержке, то для этого был подписан договор, но он еще не ратифицирован северокорейской стороной, отмечает Дьячков. «Стороны должны обменяться ратификационными грамотами, после этого никаких дополнительных действий совершать не нужно, есть двусторонний договор. Точно такой же договор есть у КНДР с Китаем», – говорит он.