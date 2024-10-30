Министр иностранных дел КНДР начала визит в Россию

Комментируя фотоснимки, якобы свидетельствующие об отправке военнослужащих КНДР в зону вооруженного конфликта, президент России Владимир Путин заявил в Казани, что такие снимки «вещь серьезная и, если они есть, значит, они что-то отражают». При этом российский лидер напомнил, что между странами заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В нем помимо прочего содержится статья 4 о взаимопомощи в случае агрессии против одной из них. По словам Путина, Москва никогда не сомневалась в том, что северокорейское руководство серьезно отнесется к заключенным договоренностям, но что стороны будут делать – это уже дело двух государств в рамках указанной статьи.