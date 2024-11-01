Лавров в декабре впервые с начала военной операции посетит страну Евросоюза

Лавров в декабре впервые с начала военной операции посетит страну ЕвросоюзаОн планирует принять участие во встрече министров ОБСЕ на Мальте
Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует в декабре 2024 г. посетить Мальту для участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Эту информацию подтвердила «Ведомостям» официальный представитель МИДа Мария Захарова. При таком сценарии Лавров впервые посетит страну – члена Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине. По словам официального представителя МИДа, «страна, принимающая это мероприятие, должна обеспечить возможность работы всем странам-членам [ОБСЕ]».
В посольстве Мальты в России заявили «Ведомостям», что решение о проведении заседания СМИД ОБСЕ на острове 5–6 декабря «относится ко всем [ее] членам, включая Российскую Федерацию». «Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям ОБСЕ в надлежащее время», – сказали там, не прокомментировав ситуацию с действием санкций ЕС против Лаврова. В секретариате ОБСЕ заявили, что им нечего добавить к информации от посольства Мальты.
Согласно данным Telegram-канала МИД России, последний раз на данный момент Лавров посещал страну ЕС в декабре 2021 г. – это было тоже заседание СМИД ОБСЕ в Стокгольме. После того он посещал некоторые другие страны Европы, но не входящие в ЕС, – например, Швейцарию в январе 2022 г., Северную Македонию в декабре 2023 г. (член НАТО) и регулярно – Белоруссию (последний такой визит пришелся на 31 октября 2024 г., где он выступил на Минской конференции по евразийской безопасности). Из стран НАТО, каковой не является Мальта, Лавров по нескольку раз посещал после начала СВО на Украине Турцию и США, где расположена штаб-квартира ООН.
Лавров, как и президент России Владимир Путин, с февраля 2022 г. находится в индивидуальных санкционных списках Евросоюза. Они подразумевают заморозку активов на территории ЕС при их наличии, но при этом, как говорил тогда глава МИД Австрии Александр Шалленберг, ЕС оставил лидерам России возможность въезда. При этом в 2022 г. председательствовавшая в ОБСЕ Польша отказалась пустить Лаврова на Совет министров, заседание которого проходило в городе Лодзи.
Российскую делегацию тогда возглавил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Решение избрать Мальту председателем ОБСЕ на 2024 г. вместо Эстонии было принято консенсусом на заседании СМИД в 2023 г. в Северной Македонии, куда Лавров попал благодаря тому, что исключение для его пролета сделала Греция. Спикер Еврокомиссии Петер Стано говорил тогда, что «из любых санкций бывают исключения». При этом Болгария тоже была готова пропустить рейс с Лавровым, но отказалась в итоге из-за находящейся в санкционных списках Захаровой. Заседание в Скопье бойкотировали в связи с участием Лаврова Латвия, Литва, Эстония, Польша и Украина. Мальта с февраля 2022 г. также закрыла воздушное пространство для российских рейсов.
«Ведомости» направили запрос в Еврокомиссию.
В 2021 г., еще до начала военной спецоперации на Украине, все участники ОБСЕ приняли решение, что председательство в ОБСЕ в 2025 г. должно перейти к Финляндии. В том году будет отмечаться 50 лет с момента подписания заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
ОБСЕ не представляет собой сегодня структуру, которая способна сыграть существенную политическую роль, но Россия не выходит оттуда, так как доминирует точка зрения, что нужно использовать все площадки, чтобы доносить свою позицию, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По мнению эксперта, это обоснованная позиция. «То, что происходит сейчас в мире, – это быстрая эрозия институтов, которые были созданы в эпоху холодной войны второй половины ХХ в. и пережили свое время. И ОБСЕ, без сомнения, можно считать таковым», – подчеркнул он.
Лукьянов объяснил, что для участия в будущем украинском урегулировании, если таковое последует, посредничающая сторона должна пользоваться доверием всех вовлеченных в процесс. «Я не могу себе представить, какие могут быть основания, для того чтобы Россия испытывала доверие к ОБСЕ. Структуры, связанные с европейской архитектурой безопасности, как она сложилась после 1990 г., утратили дееспособность. В этом контексте Лукьянов не придает большого практического значения тому, сможет ли Лавров реально попасть на встречу на Мальте.