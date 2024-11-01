Лавров в декабре впервые с начала военной операции посетит страну Евросоюза

Согласно данным Telegram-канала МИД России, последний раз на данный момент Лавров посещал страну ЕС в декабре 2021 г. – это было тоже заседание СМИД ОБСЕ в Стокгольме. После того он посещал некоторые другие страны Европы, но не входящие в ЕС, – например, Швейцарию в январе 2022 г., Северную Македонию в декабре 2023 г. (член НАТО) и регулярно – Белоруссию (последний такой визит пришелся на 31 октября 2024 г., где он выступил на Минской конференции по евразийской безопасности). Из стран НАТО, каковой не является Мальта, Лавров по нескольку раз посещал после начала СВО на Украине Турцию и США, где расположена штаб-квартира ООН.