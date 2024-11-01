ФОМ: за неделю уровень доверия Путину повысился на 2%С 21 по 27 октября его работу положительно оценили 81% респондентов
За неделю с 21 по 27 октября уровень доверия президенту России Владимиру Путину повысился на 2% и составил 81%. Это следует из отчета фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Респондентам был задан вопрос «как вы считаете, президент Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо?». На прошлой неделе утвердительно ответили 79% участников опроса. Как заявляет ФОМ, поддержка правительства России снизилась на 1% и составила 52%. Доверие к партии «Единая Россия» снизилось на 1%.
В опросе участвовали 1500 респондентов.
По данным ВЦИОМ, рейтинг президента опустился на 0,3 п. п. и составил 78,2%. По показателям за аналогичный период на прошлой неделе уровень доверия фиксировался на уровне 78,5%.
Как указывает ВЦИОМ, снизился и уровень доверия председателю правительства Михаилу Мишустину, лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову и лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому. Незначительно повысились показатели поддержки заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и руководителя «Новых людей» Алексея Нечаева.
Наибольший разрыв по сравнению с прошлой неделей фиксируется у Слуцкого. Уровень доверия к политику упал на 2,2 п. п.
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о высоком уровне поддержки Путина со стороны граждан. Он добавил, что высокий рейтинг главы государства сохраняется: в первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой президента.