ФОМ: за неделю уровень доверия Путину повысился на 2%

Респондентам был задан вопрос «как вы считаете, президент Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо?». На прошлой неделе утвердительно ответили 79% участников опроса. Как заявляет ФОМ, поддержка правительства России снизилась на 1% и составила 52%. Доверие к партии «Единая Россия» снизилось на 1%.