Что происходит в Курской области на 88-й день боевых действий

Что происходит в Курской области на 88-й день боевых действийРоссийские военнослужащие отразили шесть контратак противника за сутки
Почти три месяца российские военнослужащие ведут бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. За это время противник потерял более 28 850 военнослужащих, сообщает Министерство обороны РФ. Кроме того, украинские военные попали под следствие после подрыва подворья курского Троицкого женского монастыря.
В ночь на 1 ноября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на регион с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Ведомости» собрали актуальные сведения о том, что происходит в Курской области на 88-й день вторжения украинской армии.
Сводка Минобороны
Подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление. За сутки военнослужащие поразили формирования трех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны ВСУ в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
В направлении Новоивановки и Плехово российские бойцы отразили шесть контратак ВСУ. Потери противника составили до 50 человек убитыми и раненными, один украинский военный сдался в плен. Уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.
Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, а также бригады спецназначения, двух бригад теробороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах 21 населенного пункта.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районы сосредоточения украинских войск вблизи восьми населенных пунктов в Сумской области.
За сутки ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих. ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей.
Массовое уничтожение беспилотников
С 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября в небе над Курской областью был сбит 61 БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Минобороны сообщало, что в ночь на 1 ноября над регионом уничтожили 36 дронов ВСУ, а всего над субъектами РФ – 83 беспилотника.
Утверждения США о пребывании в Курской области северокорейских военных
Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил Совету безопасности ООН, что в Курской области «прямо сейчас» якобы находятся 8000 военнослужащих из Северной Кореи. По данным Reuters, представитель России в Совбезе ООН не подтвердил и не опровергнул утверждение Вуда.
Financial Times писала, что американский госсекретарь Энтони Блинкен озвучил такие же данные, но обратил внимание на отсутствие прямых доказательств того, что военные из Северной Кореи ведут бои с ВСУ.
Военные ВСУ попали под следствие из-за подрыва женского монастыря
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против украинских военных, причастных к подрыву подворья Курского Троицкого женского монастыря в деревне Дурово-Бобрик Льговского района. При взрыве, устроенном с помощью беспилотников, погибли двое мирных жителей, были уничтожены жилые здания и сооружения.