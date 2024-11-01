Что происходит в Курской области на 88-й день боевых действий

Почти три месяца российские военнослужащие ведут бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. За это время противник потерял более 28 850 военнослужащих, сообщает Министерство обороны РФ. Кроме того, украинские военные попали под следствие после подрыва подворья курского Троицкого женского монастыря.