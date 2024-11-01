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Что происходит в Курской области на 88-й день боевых действий

Российские военнослужащие отразили шесть контратак противника за сутки
Инна Шульгина
Евгений Биятов / РИА Новости

Почти три месяца российские военнослужащие ведут бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. За это время противник потерял более 28 850 военнослужащих, сообщает Министерство обороны РФ. Кроме того, украинские военные попали под следствие после подрыва подворья курского Троицкого женского монастыря.

В ночь на 1 ноября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на регион с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Ведомости» собрали актуальные сведения о том, что происходит в Курской области на 88-й день вторжения украинской армии.

Сводка Минобороны

Подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление. За сутки военнослужащие поразили формирования трех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны ВСУ в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.

В направлении Новоивановки и Плехово российские бойцы отразили шесть контратак ВСУ. Потери противника составили до 50 человек убитыми и раненными, один украинский военный сдался в плен. Уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.

Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, а также бригады спецназначения, двух бригад теробороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах 21 населенного пункта.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районы сосредоточения украинских войск вблизи восьми населенных пунктов в Сумской области.

За сутки ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих. ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей.

Массовое уничтожение беспилотников

С 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября в небе над Курской областью был сбит 61 БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Минобороны сообщало, что в ночь на 1 ноября над регионом уничтожили 36 дронов ВСУ, а всего над субъектами РФ – 83 беспилотника.

Утверждения США о пребывании в Курской области северокорейских военных

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил Совету безопасности ООН, что в Курской области «прямо сейчас» якобы находятся 8000 военнослужащих из Северной Кореи. По данным Reuters, представитель России в Совбезе ООН не подтвердил и не опровергнул утверждение Вуда.

Financial Times писала, что американский госсекретарь Энтони Блинкен озвучил такие же данные, но обратил внимание на отсутствие прямых доказательств того, что военные из Северной Кореи ведут бои с ВСУ.

Военные ВСУ попали под следствие из-за подрыва женского монастыря

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против украинских военных, причастных к подрыву подворья Курского Троицкого женского монастыря в деревне Дурово-Бобрик Льговского района. При взрыве, устроенном с помощью беспилотников, погибли двое мирных жителей, были уничтожены жилые здания и сооружения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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