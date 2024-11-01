США насчитали 8000 военных из Северной Кореи в Курской области

31 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что военное сотрудничество России и Северной Кореи не угрожает государствам региона и не нарушает международное право. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие отношений России и КНДР не должно никого пугать и заботить.