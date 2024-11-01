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США насчитали 8000 военных из Северной Кореи в Курской области

Ведомости

В России в Курской области «прямо сейчас» якобы находятся 8000 военнослужащих из Северной Кореи. Такие выводы огласил 31 октября Совету Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд, передает агентство Reuters.

Вуд отметил, что именно такую информацию «получили США». Представитель России в Совете Безопасности, по данным Reuters, никак не отреагировал на заявление Вуда: не подтвердил и не опровергнул утверждение.

Такими же сведениями поделился американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Financial Times. При этом госсекретарь отмечает, что прямых доказательств того, что военные из Северной Кореи ведут бои с ВСУ, пока нет.

31 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что военное сотрудничество России и Северной Кореи не угрожает государствам региона и не нарушает международное право. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие отношений России и КНДР не должно никого пугать и заботить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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