США насчитали 8000 военных из Северной Кореи в Курской области
В России в Курской области «прямо сейчас» якобы находятся 8000 военнослужащих из Северной Кореи. Такие выводы огласил 31 октября Совету Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд, передает агентство Reuters.
Вуд отметил, что именно такую информацию «получили США». Представитель России в Совете Безопасности, по данным Reuters, никак не отреагировал на заявление Вуда: не подтвердил и не опровергнул утверждение.
Такими же сведениями поделился американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Financial Times. При этом госсекретарь отмечает, что прямых доказательств того, что военные из Северной Кореи ведут бои с ВСУ, пока нет.
31 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что военное сотрудничество России и Северной Кореи не угрожает государствам региона и не нарушает международное право. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие отношений России и КНДР не должно никого пугать и заботить.