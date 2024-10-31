Небензя: военное сотрудничество России и КНДР не нарушает международное право

Во время пресс-конференции президента Владимира Путина по итогам саммита БРИКС журналист NBC задал вопрос о присутствии военных КНДР в РФ. Он упомянул спутниковые снимки, которые якобы говорят об этом. Путин, в свою очередь, заявил, что снимки – «очень вещь серьезная». По его словам, если есть снимки, значит, «они чего-то отражают». Президент также заявил, что Россия не сомневается в серьезном отношении КНДР к договоренностям о стратегическом партнерстве.