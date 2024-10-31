Небензя: военное сотрудничество России и КНДР не нарушает международное право
Военное сотрудничество России и Северной Кореи не угрожает государствам региона и не нарушает международное право. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.
«Российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества», – сказал он.
Небензя назвал действия Запада спектаклем, цель которого – задним числом оправдать военное присутствие НАТО на Украине. Постпред России при ООН также подчеркнул, что «истерика вокруг северокорейской темы» совпала с другим событием: президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства проходить службу в ВСУ на командных должностях.
В октябре власти Украины и Южной Кореи заявляли, что КНДР якобы может направить в Россию своих военнослужащих. Представитель Северной Кореи в ООН назвал эти слухи беспочвенными. В Кремле также назвали «уткой» сообщения об отправке военных из КНДР для участия в спецоперации на Украине. Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что северокорейские военные уже якобы находятся на территории Курской области.
Во время пресс-конференции президента Владимира Путина по итогам саммита БРИКС журналист NBC задал вопрос о присутствии военных КНДР в РФ. Он упомянул спутниковые снимки, которые якобы говорят об этом. Путин, в свою очередь, заявил, что снимки – «очень вещь серьезная». По его словам, если есть снимки, значит, «они чего-то отражают». Президент также заявил, что Россия не сомневается в серьезном отношении КНДР к договоренностям о стратегическом партнерстве.