Посредничество Турции в украинском конфликте России не нужно

Посредничество Турции в украинском конфликте России не нужноВоенное сотрудничество Анкары с Киевом «вызывает недоумение» у Москвы
Военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной на фоне заявлений Анкары о готовности выступить посредником в урегулировании российско-украинского конфликта вызывает недоумение у Москвы, заявил 31 октября в интервью турецкой газете Hurriyet министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, украинские вооруженные силы использует турецкое оружие для убийства российских военных и мирных граждан.
При этом Лавров отметил, что Москва ценит усилия Анкары в разрешении украинского кризиса. Он добавил, что Россия открыта к политическому урегулированию, но украинская сторона сейчас не настроена на переговоры. «В такой ситуации маловероятно, что посреднические усилия какой-либо страны, включая Турцию, увенчаются успехом», – добавил глава внешнеполитического ведомства.
Российский министр напомнил, что весной 2022 г. турецкая сторона предоставила площадку для мирных консультаций представителей России и Украины в Стамбуле и способствовала подписанию «зерновой сделки». Но впоследствии «англосаксы похоронили мирные переговоры», запретив Киеву прекратить боевые действия на условиях соблюдения баланса интересов противоборствующих сторон, подчеркнул Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани 24 октября заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил ему обсудить предложения по мирным переговорам. По его словам, Москва согласилась возобновить диалог, но Киев отказался. «До этого тоже Турция выступила с инициативой обеспечить свободу судоходства в Черном море, заключить определенные договоренности и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики. И мы согласились. А потом глава киевского режима публично заявил: никаких переговоров», – добавил глава государства.
В свою очередь Эрдоган после саммита БРИКС сообщил, что он обсудил с Путиным обмен пленными между Москвой и Киевом, возможность возобновления зерновой сделки, а также вопросы разминирования в Черном море. По его словам, Москва стремится к прекращению огня на Украине. «Мы продолжим делать все возможное для решения проблем дипломатическим путем. Наше желание – как можно скорее начать переговоры о мире между двумя странами», – цитирует Эрдогана администрация турецкого президента. Россия и Украина были близки к заключению соглашения о прекращении огня во время переговоров в Стамбуле через несколько месяцев после начала военной спецоперации. Но в итоге эти договоренности были сорваны украинской стороной.
Хотя с начала спецоперации на Украине Турция отказывается присоединяться к антироссийским санкциям Запада и на словах придерживается политики нейтралитета, Анкара продолжает поставлять свои вооружения Киеву. Так, по данным Reuters, в феврале турецкая оборонная компания Baykar заложила фундамент завода в пригороде украинской столицы, где для нужд ВСУ будут производиться беспилотники TB2 и TB3. Кроме того, Украине поставлено более сотни бронеавтомобилей Kirpi, артиллерийские снаряды, включая кассетные, и строятся многоцелевые корветы, первый из которых проходит ходовые испытания.
Заявление Лаврова означает, что если Анкара претендует на роль посредника, то ей по крайней мере стоит прекратить поставки своих вооружений на Украину, говорит эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. При этом, отмечает эксперт, слова российского министра не говорят о похолодании российско-турецких отношений: Анкара остается для Москвы ключевым экономическим партнером. В то же время, продолжает Денисов, Турция в своем желании играть роль посредника не одинока – на эту роль также претендует китайско-бразильская платформа «Друзья мира», страны Африки и Индонезия. «Немаловажную роль в переговорах об обмене пленными сыграли Катар и Саудовская Аравия. Решающим фактором для переговоров с Украиной является наличие политической воли при соблюдении российских национальных интересов – признание российскими новых территорий, как того требует формула Путина», – добавил эксперт.
Перспектива какого бы то ни было посредничества, в том числе Турции, вызывает большие сомнения, полагает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев. По его словам, посредническая роль Запада исключена: он является участником конфликта и с такой его ролью Москва согласится лишь после тяжелого военного поражения, что позволит декорировать выполнение требований победителя.
Страны «глобального большинства», продолжает Силаев, тоже не способны взять на себя посредническую роль, в этом случае не будет представлен Запад, от которого в сильнейшей степени зависит Украина. «Вопрос, как мировое большинство может повлиять на решения Киева, также остается открытым. Запад не согласится на отказ от статуса доминирующей в мире силы и организатора международного порядка. Кроме того, масштаб конфронтации достиг такого размаха, при котором беспристрастных посредников не существует», – объяснил эксперт.