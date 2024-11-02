Посредничество Турции в украинском конфликте России не нужно

В свою очередь Эрдоган после саммита БРИКС сообщил, что он обсудил с Путиным обмен пленными между Москвой и Киевом, возможность возобновления зерновой сделки, а также вопросы разминирования в Черном море. По его словам, Москва стремится к прекращению огня на Украине. «Мы продолжим делать все возможное для решения проблем дипломатическим путем. Наше желание – как можно скорее начать переговоры о мире между двумя странами», – цитирует Эрдогана администрация турецкого президента. Россия и Украина были близки к заключению соглашения о прекращении огня во время переговоров в Стамбуле через несколько месяцев после начала военной спецоперации. Но в итоге эти договоренности были сорваны украинской стороной.