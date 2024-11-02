Что значит личная встреча Путина с главой Хакасии Коноваловым

Что значит личная встреча Путина с главой Хакасии КоноваловымЭто важный символический успех для коммуниста
Президент 1 ноября в Кремле встретился с главой Хакасии коммунистом Валентином Коноваловым. Первый секретарь республиканского комитета КПРФ был избран главой региона еще в 2018 г. Но личная встреча с Владимиром Путиным у него состоялась спустя шесть лет. Президент начал разговор с Коноваловым с вопроса: «Как дела?» Коммунист ответил: «Владимир Владимирович <...> хочу поблагодарить за предоставленную возможность лично доложить о ситуации в республике».
За этим последовал в целом традиционный губернаторский отчет перед главой государства. Сами по себе такие встречи Путина и руководителей субъектов Федерации не редкость. Но редкость такая длительная пауза между появлением нового главы региона и общением с президентом. К примеру, Коновалов – один из трех губернаторов, которые избраны от КПРФ. И они (орловский Андрей Клычков и ульяновский Алексей Русских) в отличие от хакасского коммуниста встречались с Путиным вскоре после выборов.
Между этими губернаторами есть разница. Коновалов – единственный руководитель субъекта, кто до сих пор возглавляет регион после неожиданной победы в 2018 г. на волне протестных настроений. Глава Хабаровского края Сергей Фургал (ЛДПР) осужден по уголовному делу об организации убийств, а губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) стал депутатом Госдумы.
«Президент проводит встречи с главами регионов, он встречался и с главами Орловской области Андреем Клычковым и Ульяновской области Алексеем Русских. Коновалов же на встрече рассказал, как развивается республика, представил ряд проектов», – говорит первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
По его словам, Коновалову, возможно, чинили препятствия «на нижнем уровне», но руководство страны всегда помогало региону: «Президент поддерживал, с членами правительства всегда был диалог. Сейчас все-таки общие задачи стоят перед страной. А для развития региона поддержка для ряда проектов очень важна, поскольку зачастую свои ресурсы ограничены и нужна помощь на федеральном уровне».
«Рабочие контакты были и ранее, как и с другими главами регионов. Это обычная практика», – сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
50%
голосов избирателей набрал Валентин Коновалов на выборах главы Хакасии в 2018 г., оставшись один в бюллетене. Переизбрался главой Хакасии Коновалов в 2023 г.
Коновалов как губернатор участвовал в больших публичных мероприятиях президента – например, в заседаниях Госсовета. Согласно сайту Кремля, Путин встречался с Коноваловым 27 декабря 2018 г. – сразу после избрания того на первый срок. Тогда у президента была коллективная встреча с избранными губернаторами. Затем 22 августа 2019 г. у президента была встреча с руководителями угледобывающих регионов, в ней участвовал и Коновалов. По ВКС Коновалов также участвовал во встрече с президентом 28 сентября 2023 г., когда Путин разговаривал с избранными губернаторами.
Но личной встречи у президента с Коноваловым не было. При этом собеседники «Ведомостей» в КПРФ говорили, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встречах с президентом всегда говорил про Коновалова, а также что на одной из таких встреч был и глава Хакасии.
Коновалов избрался главой Хакасии на выборах в 2018 г. от КПРФ. В первом туре он обошел действующего губернатора единоросса Виктора Зимина. Перед вторым туром Зимин с выборов снялся. Коновалов в бюллетене остался один, он набрал больше 50% голосов избирателей и стал губернатором.
Переизбрался главой Хакасии Коновалов в 2023 г. Тогда «Единая Россия» выставила против него депутата Госдумы Сергея Сокола. Но тот снялся с выборов за несколько дней до голосования. Сейчас Сокол возглавляет региональное заксобрание, куда он также баллотировался в 2023 г.
Перемирие между КПРФ и «Единой Россией» в регионе произошло летом этого года, когда две партии совместно поддержали в качестве кандидата на довыборах депутатов Госдумы по Хакасскому округу бывшего министра энергетики Николая Шульгинова. Правда, после избрания тот вступил во фракцию «Единая Россия».
Важен сам факт этой встречи, поскольку показал, что слухи об отставке Коновалова были преждевременными после очередного обострения отношений с парламентом региона и «Единой Россией», считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Но, судя по строгой тональности разговора, Кремль не намерен демонстрировать удовлетворенность работой главы. Он получил ряд замечаний, а сигналов о полной поддержке не было», – считает эксперт. По его словам, вопрос о Коновалове чисто политический: «Он связан с отношениями Кремля и КПРФ. Поскольку регион развивается неустойчиво, объяснить отставку главы всегда нетрудно».
«Все эти годы была проблема – как интонационно вести себя с Коноваловым», – полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но Коновалов прошел серию стресс-тестов – сначала игнорирование, а потом и попытку замены в ходе выборов, добавляет эксперт, поэтому решили «признать его существование».
Хакасия изначально входила в группу регионов, где большим влиянием пользовалась группа Сергея Шойгу, к которой относился Зимин, говорит политолог Александр Кынев. Российская региональная политика заточена на символизм, поэтому факт встречи Коновалова с первым лицом будет иметь важное значение для региональной номенклатуры, добавляет он.