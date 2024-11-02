Что значит личная встреча Путина с главой Хакасии Коноваловым

Коновалов как губернатор участвовал в больших публичных мероприятиях президента – например, в заседаниях Госсовета. Согласно сайту Кремля, Путин встречался с Коноваловым 27 декабря 2018 г. – сразу после избрания того на первый срок. Тогда у президента была коллективная встреча с избранными губернаторами. Затем 22 августа 2019 г. у президента была встреча с руководителями угледобывающих регионов, в ней участвовал и Коновалов. По ВКС Коновалов также участвовал во встрече с президентом 28 сентября 2023 г., когда Путин разговаривал с избранными губернаторами.