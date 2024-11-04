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Майя Санду одержала победу на выборах президента Молдавии

Ее обеспечила поддержка избирателей за рубежом
Денис Куренев
EPA / TASS

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на них одерживает действующий президент Майя Санду, набравшая 928 053 голоса избирателей (55,36%) после обработки данных с 99,73% участков, следует из данных ЦИК республики. Ее оппонент, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло набрал 748 490 голосов (44,64%).

Явка составила 54,3% – выборы признаны состоявшимися (необходимо участие более одной трети избирателей. – «Ведомости»). Всего на участки пришли 1 676 543 человека. При этом на территории внутри республики (явка 1 352 759 человек) большинство голосов набрал Стояногло (51,19% против 48,81% у Санду). На участках за рубежом (323 784 избирателей) у Санду 82,72% против 17,28% у ее оппонента.

Сама Санду еще ночью объявила о своей победе, поблагодарив избирателей в республике и за рубежом.

«Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженность достойному будущему», – написала она на своей странице в X.

Санду, как передает Reuters, также пообещала быть президентом как для тех, кто поддержал ее, так и тех, кто голосовал за Стояногло. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поздравил Санду с победой, заявив, что граждане Молдавии тем самым «обеспечили себе путь к вступлению в ЕС».

До этого стало известно, что ЦИК Молдавии получил информацию о 190 нарушениях на избирательных участках. Также поступали сообщения о том, что в посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени в то время, как на улице еще оставалась внушительная очередь из желающих проголосовать. Кроме того, трудности с голосованием испытали и жители непризнанного Приднестровья.

Первый тур состоялся 20 октября. Тогда Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%). Всего же в президентской гонке участвовало 11 кандидатов, явка превысила 51%. Санду является сторонницей евроинтеграции страны, в то время как Стояногло выступает за нейтралитет Молдавии и считает Россию «партнером по развитию».

20 октября состоялся и референдум о вхождении Молдавии в состав ЕС. Голоса разделились почти поровну с небольшим перевесом (чуть более 10 000 голосов) в пользу сторонников евроинтеграции. Причем сразу после закрытия избирательных участков небольшой разрыв был в пользу противников евроинтеграции. Но ночью по мере подсчета голосов в Кишиневе и за рубежом этот отрыв заметно сократился (за границей евроинтеграцию поддержали 76% граждан).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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