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Путин в День народного единства посетил выставку «Православная Русь» в Манеже

Его сопровождали патриарх Кирилл и митрополит Тихон
Татьяна Князькова
Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в сопровождении патриарха московского и всея Руси Кирилла посетил общественно-церковную выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале московского Манежа.

Выставка совмещает в себе федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» Российского общества «Знание» и экспозицию об истории благотворительности на Руси «Спешите делать добро».

По залам экспозиции президента провел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. За Путиным проследовали юные волонтеры и участники молодежных движений. «Батюшка рассказывает, вам будет интересно послушать», – обратился к детям президент, призвав их подойти поближе.

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Пресс-служба Кремля

В залах выставки волонтеры рассказали президенту о православном социальном служении у стенда «Церковь помогает», о торжественном освящении иконы преподобномученицы Елизаветы Федоровны, о роли милосердия в христианстве – на экспозиции «Спешите делать добро». По словам митрополита Тихона, до крещения Руси «особой помощи больным, несчастным, сиротам» не было.

На выставке представлены реконструкция монашеской лечебной кельи, интерьеры больницы для бедных XIX в., письма с фронта Первой и Второй мировых войн.

Организаторами проекта стали Патриарший совет по культуре, правительство Москвы, Российское общество «Знание», проект «Россия – моя история», ассоциация Добро.рф, направление «Росмолодежь. Добро».

Форум-выставка продлится до 6 ноября.

День народного единства был учрежден в России почти 20 лет назад. Поправки в закон о днях воинской славы и в Трудовой кодекс были приняты в конце 2004 г. Праздник начали отмечать 4 ноября с 2005 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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