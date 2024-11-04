Руководство «Единой России» проведет предвыборную учебу сторонников партии

Руководство «Единой России» проведет предвыборную учебу сторонников партииЭтот институт позволяет привлекать новые целевые аудитории
Руководство «Единой России» (ЕР) встретится со сторонниками на всероссийском семинаре-совещании 5–6 ноября. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе партии. Это уже третье партийное мероприятие для подготовки к избирательной кампании 2026 г. Ранее проводились встречи с местными отделениями и руководством региональных исполкомов. Семинар откроет врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев, среди выступающих планируется руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, замсекретаря генсовета Сергей Перминов и др.
По словам Якушева, система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами партии, функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях станут предметом разговора на семинаре с участием представителей советов сторонников из всех регионов. «От качества работы советов сторонников зависит и качество партийных рядов. Задача привлечения к работе партии тех людей, которые по формальным основаниям не могут быть членами партии, также по-прежнему актуальна», – уточнил он. Еще одним важным направлением работы врио секретаря генсовета ЕР назвал проекты, связанные с поддержкой НКО. «Единая Россия» должна стать главным лоббистом – в хорошем смысле – для инициатив и проектов общественных активистов», – сказал единоросс.
Сторонники – это партийный резерв, поясняют в ЕР: «На сегодняшний день он объединяет 880 000 человек, а 2 млн человек стали участниками проектов сторонников за последние 2,5 года». Партия власти видит важность роли сторонников для трансляции результатов «Народной программы», мобилизации НКО и лидеров общественных проектов и продвижения новых лиц и проч., поясняют в партии. На сентябрьских региональных выборах ЕР выдвинула в качестве кандидатов свыше 6000 своих сторонников.
На семинаре-совещании ЕР также обновится состав центрального совета сторонников партии. Ожидается, что свои места сохранят депутат Госдумы, председатель центрального совета сторонников Ольга Занко, которая курирует это направление работы в партии; сенатор Александр Карелин; руководитель «Юнармии» Никита Нагорный; уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В новый состав центрального совета сторонников могут войти руководитель национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева; Герой России, участник спецоперации Рустам Сайфуллин; исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов России Сергей Крюков. Ротация центрального совета сторонников ЕР позволит усилить проекты в сфере патриотического воспитания в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, работу с ветеранами, молодежью и некоммерческими организациями, считает собеседник в партии.
Якушев продолжает курс на актуализацию и перенастройку партийных институтов, что свидетельствует и о серьезности намерений его самого как системного политика, и о масштабах задач, которые стоят перед единороссами в контексте как текущей повестки, так и планов на 2026 г., говорит президент ФоРГО Константин Костин. «Главная задача, безусловно, – встройка сторонников в единую систему партийной работы, определение модели и форм их участия в избирательной кампании. Руководство ЕР, оценив предыдущий опыт, вполне оправданно посчитало, что этот потенциал не только не используется, но и требует изучения, анализа, систематизации и активного включения в работу в интересах партии, тем более что в рядах сторонников колоссальное количество людей, которые готовы пусть не на постоянной основе, но участвовать в жизни партии», – сказал эксперт «Ведомостям».
Институт сторонников позволяет вовлекать в деятельность на пользу ЕР новые целевые аудитории, тех же ветеранов спецоперации, говорит политолог Константин Калачев. «Сторонники активно участвуют в мобилизационных выборных проектах. Так что ЕР во главе с Якушевым проводит смотр своих ресурсов перед кампанией», – сказал он «Ведомостям».