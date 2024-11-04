Руководство «Единой России» проведет предвыборную учебу сторонников партии

Якушев продолжает курс на актуализацию и перенастройку партийных институтов, что свидетельствует и о серьезности намерений его самого как системного политика, и о масштабах задач, которые стоят перед единороссами в контексте как текущей повестки, так и планов на 2026 г., говорит президент ФоРГО Константин Костин. «Главная задача, безусловно, – встройка сторонников в единую систему партийной работы, определение модели и форм их участия в избирательной кампании. Руководство ЕР, оценив предыдущий опыт, вполне оправданно посчитало, что этот потенциал не только не используется, но и требует изучения, анализа, систематизации и активного включения в работу в интересах партии, тем более что в рядах сторонников колоссальное количество людей, которые готовы пусть не на постоянной основе, но участвовать в жизни партии», – сказал эксперт «Ведомостям».