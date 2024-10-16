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«Единая Россия» проведет съезд 14 декабря

Партия начинает подготовку к выборам в Госдуму
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости

Партия «Единая Россия» проведет съезд 14 декабря. Об этом объявил председатель партии, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.

«Нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы», – сказал он.

Встреча пройдет впервые после смены секретаря генерального совета «Единой России» – 15 июня с поста секретаря генсовета ЕР ушел Андрей Турчак (4 июня занял пост врио главы Республики Алтай, с 3 октября – должность главы республики), сейчас врио секретаря назначен Владимир Якушев. Прошлый съезд состоялся 17 декабря 2023 г. На нем партия единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок.

В августе Медведев говорил, что в преддверии выборов в Госдуму 2026 г. действующим депутатам нужно расширять работу в регионах, поскольку «живое общение никто не отменял». Глава партии отмечал, что стоит особенно серьезно подходить к выдвижению законодательных инициатив и к публичным заявлениям. «Мы должны обнародовать только такие решения, которые прошли обсуждение на площадке партии. Нужно, чтобы они были качественно проработаны и юридически выверены, согласованы с федеральными органами власти, все предложения получили оценку экспертов», – отмечал он на встрече с думской фракцией ЕР.

14 октября в Москве состоялся семинар партийной школы ЕР для руководителей региональных исполкомов партии, главным лейтмотивом которого стала «пересборка» региональных отделений партии перед выборными циклами 2025-2026 гг. Политолог Михаил Виноградов в комментарии «Ведомостям» заявлял, что семинар – это редкое, но циклическое мероприятие: прошли выборы, готовимся к новым. При этом, отмечал он, ожидания от мероприятия все равно будут в связи со сменой руководства партии.

Собеседник «Ведомостей» в партии говорил, что обучение глав исполкомов пройдет в два этапа. В частности, перед думскими выборами нужно укрепить «технологическую подготовку» кадров в регионах.

По итогам прошлых думских выборов 2021 г. «Единая Россия» набрала 49,82% голосов избирателей (заняла 324 места). На втором и третьем месте оказались КПРФ (18,93%, 57 мест) и ЛДПР (7,55%, 21 место). «Справедливая Россия – За правду» (27 мест) получила 7,46% голосов, партия «Новые люди», впервые вошедшая в Госдуму, – 5,32% (13 мест). Явка на выборах в Госдуму по всей России составила 51,68%, превысив уровень 2016 г. (47,88%).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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