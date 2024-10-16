«Единая Россия» проведет съезд 14 декабря

В августе Медведев говорил, что в преддверии выборов в Госдуму 2026 г. действующим депутатам нужно расширять работу в регионах, поскольку «живое общение никто не отменял». Глава партии отмечал, что стоит особенно серьезно подходить к выдвижению законодательных инициатив и к публичным заявлениям. «Мы должны обнародовать только такие решения, которые прошли обсуждение на площадке партии. Нужно, чтобы они были качественно проработаны и юридически выверены, согласованы с федеральными органами власти, все предложения получили оценку экспертов», – отмечал он на встрече с думской фракцией ЕР.