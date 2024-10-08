Думские выборы по округам пройдут по новым правилам для живущих за рубежом

Думские выборы по округам пройдут по новым правилам для живущих за рубежомИз-за границы теперь нельзя выбирать кандидатов-одномандатников: голосование доступно только по партийным спискам
Выборы нижней палаты парламента (225 из 450 депутатов, которые избираются по мажоритарным округам) в 2026 г. пройдут по новым правилам, обратили внимание «Ведомости». Теперь находящиеся за рубежом избиратели не смогут голосовать за кандидатов-одномандатников в регионе своей прописки, а смогут отдавать голоса только за партийные списки. Поправки были приняты ранее в составе большого пакета изменений. Из ст. 12 закона о выборах депутатов Госдумы исключили упоминание о том, что избиратели, проживающие за рубежом, приписываются к одномандатным округам, образованным на территории России.
По официальным данным ЦИК (на 1 июля 2024 г.), это может коснуться примерно 1,796 млн избирателей. Во всяком случае, столько граждан, согласно статистике МИДа, стоит на консульском учете за рубежом, хотя голосовать могут не только они. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров говорит, что за границей находится более 3 млн россиян. На президентских выборах за рубежом ЦИК открыл 288 УИКов (в 144 странах) в консульских учреждениях, центрах Россотрудничества и проч., еще семь было открыто на Байконуре.
По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с системой организации выборов в России, закрепление проживающих за рубежом россиян за конкретными округами и возможность голосовать за кандидатов-одномандатников на думских выборах – это «устаревшая и искусственная конструкция», поэтому логично, что от нее отошли. Люди получат один бюллетень для голосования по федеральным спискам, говорит юрист Олег Захаров (в России также будет второй бюллетень – для голосования по округу).
Голосование по спискам позволяет «сохранить их голоса в общей корзине федеральных выборов, не подвергая риску искажения результаты в мажоритарных округах», подчеркнул Захаров. Например, в 2021 г. в двух округах в Ленинградской области было прописано более 40 000 избирателей из Германии – и они могли влиять на победителя по округу, говорит он. «По партийным спискам зарубежные избиратели смогут проголосовать за кого захотят», – заключил юрист.
Заграничные голоса отразились на итогах выборов в одномандатных округах в 2021 г., согласился депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Например, в Хакасии кандидат от «Единой России» получил мандат за счет «импортных» голосов, утверждает он. «Но теперь, после начала спецоперации, как показали итоги президентских выборов, зарубежные голоса активно аккумулируют либералы – хоть системные, хоть несистемные», – сказал Обухов.
Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов также отметил, что с 2022 г. конфигурация голосующих за рубежом избирателей поменялась. В целом же ЛДПР выступает за многообразие форм волеизъявления, но, несмотря на это, такое решение вряд ли негативно отразится на результатах «второй партии» (так он называет ЛДПР), говорит депутат. Напротив, ЛДПР сможет улучшить свои показатели, уверен Наумов.
Представитель «Новых людей» не ответил на запрос «Ведомостей». Первый зампред фракции «Справедливой России» Дмитрий Гусев уверен, что на результатах партии это новшество никак не отразится, но может негативно сказаться на итогах голосования конкретных кандидатов, которые обычно баллотировались по одномандатным округам.
По мнению политтехнолога Петра Быстрова, существенным образом такая новелла не повлияет на результаты партий. «Это может повлиять на результаты по конкретным одномандатным округам, которым раньше приписывали избирателей, но обычно их старались распределить так, чтобы они не могли оказать решающего влияния», – сказал он «Ведомостям». При этом теперь будет сложнее организовать централизованную агитацию за рубежом, поскольку вряд ли партийные штабы будут заниматься этим так же серьезно, как занимались агитацией штабы кандидатов по одномандатным округам, обратил внимание он.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов