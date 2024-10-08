Думские выборы по округам пройдут по новым правилам для живущих за рубежом

По мнению политтехнолога Петра Быстрова, существенным образом такая новелла не повлияет на результаты партий. «Это может повлиять на результаты по конкретным одномандатным округам, которым раньше приписывали избирателей, но обычно их старались распределить так, чтобы они не могли оказать решающего влияния», – сказал он «Ведомостям». При этом теперь будет сложнее организовать централизованную агитацию за рубежом, поскольку вряд ли партийные штабы будут заниматься этим так же серьезно, как занимались агитацией штабы кандидатов по одномандатным округам, обратил внимание он.