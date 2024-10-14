«Единая Россия» начинает подготовку к избирательным кампаниям 2025–2026 годов

«Единая Россия» начинает подготовку к избирательным кампаниям 2025–2026 годовВ Москве пройдет семинар по «пересборке» региональных отделений партии
Единороссы начинают готовиться к выборам 2025 и 2026 гг., рассказал «Ведомостям» собеседник в партии. В частности, 14 октября в Москве начнется семинар партшколы для руководителей региональных исполкомов «Единой России», главным лейтмотивом станет «пересборка региональных отделений партии перед выборными циклами» следующих двух лет. О том, что партия после единого дня голосования 2024 г. начнет готовиться к думской кампании 2026 г., говорил журналистам летом врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев (см. «Ведомости» от 24 июля). В администрации президента, как ранее писали «Ведомости» (см. номер от 1 октября), уже думают о сценариях предстоящих федеральных выборов. А последняя региональная кампания (в данном случае – 2025 г.) для всех участников процесса всегда является тренировкой думских выборов.
Перед «предстоящим сложным избирательным циклом» партия должна выстроить рабочие процессы так, «чтобы все слышали друг друга, чтобы сигнал проходил как от центра до первичек и рядовых членов «Единой России», так и наоборот», сказал «Ведомостям» Якушев. По словам собеседника в партии, на семинаре «особое внимание» будет уделено координации работы, в том числе в связи с тем, что уходящий год был годом первичных отделений. По словам Якушева, уже разработано положение о первичках, которое систематизирует работу с ними, «обозначит их центральное место в партийной инфраструктуре». Будет идти речь и о мобилизации партийных сторонников и улучшении ее качества, которое ведется с 2021 г. исполкомом «Единой России» (см. «Ведомости» от 9 января 2023 г.). Якушев говорит, что единороссам нужно укреплять взаимодействие со сторонниками партии и с представителями различных сред, решать задачи, что конвертируется в голоса на выборах.
Кроме него, пояснил собеседник в партии, в семинаре могут принять участие глава ЦИК партии Александр Сидякин, заместители Якушева по генсовету Дарья Лантратова и Сергей Перминов и др. По словам главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, который будет на семинаре, для подготовки к электоральной кампании в Госдуму необходимо минимум полтора-два года. «Нужно проанализировать исполнение народной программы [ЕР], актуализировать запросы, направления ее корректировки, выявить востребованные треки, обновить коммуникационные модели, извлечь уроки из ошибок, наметить планы», – заявил он «Ведомостям».
На семинаре обсудят, в какой форме отделения должны подойти к предстоящим выборным циклам. По словам собеседника «Ведомостей», предполагается, что главам региональных исполкомов представят данные совместного исследования Высшей партийной школы и компании «Инсомар» по итогам выборов 2024 г., в ходе которого опросили 900 кандидатов и членов их штабов. Из исследования, как говорит источник «Ведомостей», следует, что наиболее эффективной технологией работы с избирателями, по мнению подавляющего большинства опрошенных кандидатов, стали «личные встречи». Помощь в достижении результата показали первичные отделения (работают на местах), партийные проекты и штабы общественной поддержки. Не так эффективно, по словам собеседника «Ведомостей», работали в чатах и мессенджерах. Еще один вывод – агитационные сети, состоящие из сторонников и членов партии, оказались значительно эффективнее коммерческих агитационных сеток, пересказывает он.
Такие выводы исследования указывают на то, что у людей в первичках есть запрос как пассивного участия в выборах, так и в разных формах активного, указывает политолог Александр Немцев. Семинар – это редкое, но циклическое мероприятие, говорит политолог Михаил Виноградов: прошли выборы, готовимся к новым. Вес руководителей исполкомов неодинаков: где-то они влияют на выборную кампанию, а где-то выполняют более технические функции, отмечает он. «Но ожидания от мероприятия все равно будут в связи со сменой руководства партии», – сказал он. По словам собеседника в партии, обучение глав исполкомов пройдет в два этапа. По его словам, перед думскими выборами нужно укрепить «технологическую подготовку» кадров в регионах.
Последние выборы состоялись с 6 по 8 сентября этого года – на них проголосовали жители 83 регионов РФ на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице также прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Среди участников выборов были ветераны спецоперации. Судя по итогам опроса «Инсомар», говорит собеседник «Ведомостей», «две трети опрошенных заявили, что повестка военной спецоперации в целом повлияла на ход избирательной кампании», а треть сказала о значительном влиянии спецоперации на выборы.