«Единая Россия» начинает подготовку к избирательным кампаниям 2025–2026 годов

Перед «предстоящим сложным избирательным циклом» партия должна выстроить рабочие процессы так, «чтобы все слышали друг друга, чтобы сигнал проходил как от центра до первичек и рядовых членов «Единой России», так и наоборот», сказал «Ведомостям» Якушев. По словам собеседника в партии, на семинаре «особое внимание» будет уделено координации работы, в том числе в связи с тем, что уходящий год был годом первичных отделений. По словам Якушева, уже разработано положение о первичках, которое систематизирует работу с ними, «обозначит их центральное место в партийной инфраструктуре». Будет идти речь и о мобилизации партийных сторонников и улучшении ее качества, которое ведется с 2021 г. исполкомом «Единой России» (см. «Ведомости» от 9 января 2023 г.). Якушев говорит, что единороссам нужно укреплять взаимодействие со сторонниками партии и с представителями различных сред, решать задачи, что конвертируется в голоса на выборах.