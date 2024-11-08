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ВЦИОМ: за неделю уровень поддержки Путина повысился на 1,3%

С 28 октября по 3 ноября его работу положительно оценили 76,5% респондентов
Татьяна Князькова
Максим Стулов / Ведомости

За неделю с 28 октября по 3 ноября уровень доверия президенту России Владимиру Путину повысился на 1,3% и составил 76,5%. Это следует из отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респондентам был задан вопрос «вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента России?». На прошлой неделе показатель одобрения был ниже на 1,3% и составлял 75,2%.

Подобный вопрос ВЦИОМ задал в отношении премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России. По данным центра, одобрение председателя правительства России снизилось с 52,1 до 51,6%. Доверие правительству, наоборот, повысилось с 49,4 до 50,2%.

При этом, когда ВЦИОМ предлагал респондентам оценить доверие к политикам из составленного списка, положительно отмечали деятельность Путина 79,4%, что на 1,2% больше, чем на предыдущей неделе.

При оценке доверия политиков из предложенного списка повысился рейтинг Мишустина, лидера «Справедливой России – За правду» Сергея Миронова и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Примечательно, что на прошлой неделе у всех указанных политиков фиксировалось снижение доверия.

По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), за неделю рейтинг Путина остался на прежнем уровне и составил 81%, в то время как доверие к правительству РФ повысилось на 2%, его значение составило 54%.

Рейтинг партии «Единая Россия», как указывает ФОМ, вырос с 43 до 48%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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