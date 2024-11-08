ВЦИОМ: за неделю уровень поддержки Путина повысился на 1,3%С 28 октября по 3 ноября его работу положительно оценили 76,5% респондентов
За неделю с 28 октября по 3 ноября уровень доверия президенту России Владимиру Путину повысился на 1,3% и составил 76,5%. Это следует из отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентам был задан вопрос «вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента России?». На прошлой неделе показатель одобрения был ниже на 1,3% и составлял 75,2%.
Подобный вопрос ВЦИОМ задал в отношении премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России. По данным центра, одобрение председателя правительства России снизилось с 52,1 до 51,6%. Доверие правительству, наоборот, повысилось с 49,4 до 50,2%.
При этом, когда ВЦИОМ предлагал респондентам оценить доверие к политикам из составленного списка, положительно отмечали деятельность Путина 79,4%, что на 1,2% больше, чем на предыдущей неделе.
При оценке доверия политиков из предложенного списка повысился рейтинг Мишустина, лидера «Справедливой России – За правду» Сергея Миронова и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Примечательно, что на прошлой неделе у всех указанных политиков фиксировалось снижение доверия.
По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), за неделю рейтинг Путина остался на прежнем уровне и составил 81%, в то время как доверие к правительству РФ повысилось на 2%, его значение составило 54%.
Рейтинг партии «Единая Россия», как указывает ФОМ, вырос с 43 до 48%.