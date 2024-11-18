Джо Байден и Си Цзиньпин провели последнюю встречу

Джо Байден и Си Цзиньпин провели последнюю встречуЛидер КНР против войн, но прочертил «красные линии» перед Трампом
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели 16 ноября (по местному времени) двухчасовые переговоры в столице Перу Лиме во время саммита АТЭС. Их встреча состоялась ровно через год после предыдущей в Сан-Франциско и стала третьей и последней в статусе лидеров государств. Как сообщает пресс-служба Белого дома, лидеры провели «откровенную и конструктивную беседу». Байден приветствовал усилия по поддержанию открытыми каналов связи с КНР, чтобы ответственно управлять конкуренцией и не допустить ее перехода в конфликт или конфронтацию, говорится в сообщении.
Байден и Си подвели итоги в отношениях стран за последние четыре года. Китайский лидер напомнил, что за этот период времени были «взлеты и падения», но сотрудничество велось и в целом отношения оставались стабильными. В этот раз они снова говорили о совместной борьбе с наркотиками, положительно оценили возобновившийся после прошлогодней встречи диалог военных. Кроме того, лидеры снова затронули риски, которые связаны с развитием искусственного интеллекта, и сошлись в том, что люди должны сохранять за собой решения по применению ядерного оружия.
Одновременно Байден выразил Си и свою глубокую озабоченность из-за якобы поддержки КНР российского ОПК. Си лишь сказал, что позиция Китая по украинскому вопросу по-прежнему концентрируется вокруг мирного посредничества. Говоря о Тайване, Байден заверил визави в приверженности «принципу одного Китая», но помимо прочего напомнил и об американском законе об отношениях с островом 1979 г. Согласно ему, США, несмотря на отказ от официального признания Тайваня, обязаны помогать ему в случае военного конфликта. Более того, Байден призвал прекратить «дестабилизирующую военную активность КНР вокруг Тайваня». Си, в свою очередь, назвал действия, которые имеют целью «независимость Тайваня» несовместимыми с миром и стабильностью в регионе.
Байден коснулся и темы «несправедливой торговой политики КНР». США будут и дальше «принимать необходимые меры», чтобы предотвратить использование их передовых технологий против самого Вашингтона или его союзников. Уходящий президент США не преминул напомнить Си о важности прав человека и об американских гражданах, которые «несправедливо задержаны» в Китае, а также о кибератаках на критически важную инфраструктуру (их Китай отверг).
Согласно сообщению агентства «Синьхуа», Си сделал свои выводы из последних четырех лет отношений КНР и США. Он считает, что им важно иметь правильное стратегическое понимание: ловушка Фукидида не является исторической неизбежностью. Под этим понятием профессора Гарвардского университета Грэхема Аллисона имеется в виду высокая вероятность будущей войны между набирающей силу КНР и прежним гегемоном США по аналогии с Пелопоннесской войной между Афинами и Спартой. Но Си считает, что в мире не должно быть даже новой холодной войны, которую нельзя выиграть.
Никто, замечает Си, не должен стремиться переделать другого по своему усмотрению. «Важно не нарушать красные линии <...>. Ни одна из сторон не должна подрывать основные интересы другой» – так звучит китайская позиция. Среди критических тем для Пекина – Тайвань, демократия и права человека, путь и устройство Китая, а также его право на развитие. При этом в КНР считают, что «в нынешней ситуации общие интересы Китая и США не уменьшаются, а увеличиваются», например в торговле и здравоохранении.
Через уходящего президента может вполне передаваться послание приходящему, это стандартная процедура, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Си указал на те вопросы, по которым никаких переговоров не будет, но при этом он ничего не говорил про экономическое давление на Китай, подчеркивает эксперт. «Оно воспринимается Китаем как вещь неприятная, но понятная», – говорит Маслов. А вопрос Тайваня для Китая принципиальный и связан с устойчивостью его государственной доктрины, продолжает Маслов. «Китай здесь будет применять очень серьезные ответные меры, а вот какими они будут – вопрос другой», – резюмирует эксперт.
Встреча Си и Байдена посвящена была подведению итогов работы при администрации демократов, а также обозначению Китаем принципиальных вопросов. Учитывая их, он будет готов развивать двусторонние отношения уже при новой администрации, соглашается ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Озвученные Китаем красные линии – это именно те точки, на которые США давят. «Трампу придется учитывать озвученные Си красные линии, но вряд ли исполнять», – отмечает Сокольщик. При этом Трамп рассматривает Китай как основного своего соперника, продолжает Сокольщик.
«Проблемы США для Трампа во многом кроются именно в экономических отношениях между Китаем и США. Это дефицитный торговый баланс, ускоренное технологическое развитие Китая и его потенциал стать ведущей державой мира», – говорит Сокольщик. В целом следует ожидать ухудшения отношений США и Китая, говорит он. Но перед этим, вероятно, будут предприняты попытки договориться. «Наверняка для усиления позиций США будут развязаны новые торговые войны со стороны Трампа», – отмечает эксперт.