Джо Байден и Си Цзиньпин провели последнюю встречу

Байден и Си подвели итоги в отношениях стран за последние четыре года. Китайский лидер напомнил, что за этот период времени были «взлеты и падения», но сотрудничество велось и в целом отношения оставались стабильными. В этот раз они снова говорили о совместной борьбе с наркотиками, положительно оценили возобновившийся после прошлогодней встречи диалог военных. Кроме того, лидеры снова затронули риски, которые связаны с развитием искусственного интеллекта, и сошлись в том, что люди должны сохранять за собой решения по применению ядерного оружия.