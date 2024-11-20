Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

На работу Федерального собрания в бюджет 2025 года заложили 22,6 млрд рублей

Нижняя палата парламента обходится казне вдвое дороже, чем верхняя
Александр Тихонов
Лилия Бирюкова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко/ Андрей Гордеев / Ведомости

На обеспечение деятельности Федерального собрания в проекте бюджета на 2025 г. предусмотрено 22,6 млрд руб., причем работа Госдумы обойдется почти вдвое дороже, чем работа Совета Федерации (СФ), – 14,8 млрд против 7,7 млрд руб. соответственно. Это следует из текста документа, который принят в первом и втором чтениях, соответственно 24 октября и 14 ноября, обратили внимание «Ведомости».

На зарплату и социальные выплаты сенаторам и их помощникам заложено почти 3 млрд руб., обеспечение деятельности СФ обойдется в 4,7 млрд руб. На выплату персоналу заложено 3,6 млрд руб., на закупку товаров, работ и услуг – 1,1 млрд руб.

Бюджетное финансирование обеспечения деятельности СФ связано с работой сенаторов и проведением парламентских мероприятий и встреч, сказал «Ведомостям» председатель комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. «Логистика, аренда помещений, текущая работа Совета Федерации – вот на что идут траты», – уточнил он.

Зарплата и соцвыплаты депутатам Госдумы и их помощникам в 2025 г. оценены в 7,3 млрд руб., из которых 2 млрд руб. уйдут на обеспечение деятельности парламентариев и их помощников в избирательных округах. На выплаты персоналу нижней палаты парламента заложено 5 млрд руб., на закупку товаров, работ и услуг – 2,5 млрд руб.

В штате каждого парламентария может быть максимум семь помощников (пять в регионах и два – на Охотном Ряду), но в связи с тем, что зарплата одного помощника в таком случае будет минимальной, штат, как правило, не бывает полностью укомплектован. У одного депутата обычно бывает три-четыре помощника, говорит бывший помощник одного из депутатов Госдумы. Члены фракции «Единой России» одну ставку помощника в регионе предоставляют в приемную партии по работе с обращениями граждан, уточнил он.

Штатное расписание Госдумы седьмого созыва (2016– 2021 гг.) насчитывало около 1000 единиц: это аппарат самой палаты, несколько десятков управлений, аппараты фракций и комитетов, говорит бывший сотрудник аппарата одного из комитетов. «У Госдумы устоявшийся аппарат, 80% задач вообще типовые, и какое-то число новых направлений, которые руководство Думы в разные периоды считает приоритетными, получают финансирование. Например, парламентское ТВ как-то начали развивать, на это и выделяли бюджет на оборудование, и увеличили численность управления по СМИ», – сказал он «Ведомостям».

По словам собеседника, у каждого управления, комитета и фракции свой план мероприятий, как штатных, вроде заседаний фракций, фракционных групп и комитетов, так и тематических, совещаний по законопроектам и актуальным темам. «Плюс научные исследования – там тоже отдельный план, который формируется по заявкам комитетов и фракций. Большой статьей расходов являются командировки депутатов по России. Раньше много средств уходило и на международные контакты», – добавил источник.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных