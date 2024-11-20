На работу Федерального собрания в бюджет 2025 года заложили 22,6 млрд рублей

В штате каждого парламентария может быть максимум семь помощников (пять в регионах и два – на Охотном Ряду), но в связи с тем, что зарплата одного помощника в таком случае будет минимальной, штат, как правило, не бывает полностью укомплектован. У одного депутата обычно бывает три-четыре помощника, говорит бывший помощник одного из депутатов Госдумы. Члены фракции «Единой России» одну ставку помощника в регионе предоставляют в приемную партии по работе с обращениями граждан, уточнил он.