На работу Федерального собрания в бюджет 2025 года заложили 22,6 млрд рублей

На работу Федерального собрания в бюджет 2025 года заложили 22,6 млрд рублейНижняя палата парламента обходится казне вдвое дороже, чем верхняя
На обеспечение деятельности Федерального собрания в проекте бюджета на 2025 г. предусмотрено 22,6 млрд руб., причем работа Госдумы обойдется почти вдвое дороже, чем работа Совета Федерации (СФ), – 14,8 млрд против 7,7 млрд руб. соответственно. Это следует из текста документа, который принят в первом и втором чтениях, соответственно 24 октября и 14 ноября, обратили внимание «Ведомости».
На зарплату и социальные выплаты сенаторам и их помощникам заложено почти 3 млрд руб., обеспечение деятельности СФ обойдется в 4,7 млрд руб. На выплату персоналу заложено 3,6 млрд руб., на закупку товаров, работ и услуг – 1,1 млрд руб.
Бюджетное финансирование обеспечения деятельности СФ связано с работой сенаторов и проведением парламентских мероприятий и встреч, сказал «Ведомостям» председатель комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. «Логистика, аренда помещений, текущая работа Совета Федерации – вот на что идут траты», – уточнил он.
Зарплата и соцвыплаты депутатам Госдумы и их помощникам в 2025 г. оценены в 7,3 млрд руб., из которых 2 млрд руб. уйдут на обеспечение деятельности парламентариев и их помощников в избирательных округах. На выплаты персоналу нижней палаты парламента заложено 5 млрд руб., на закупку товаров, работ и услуг – 2,5 млрд руб.
В штате каждого парламентария может быть максимум семь помощников (пять в регионах и два – на Охотном Ряду), но в связи с тем, что зарплата одного помощника в таком случае будет минимальной, штат, как правило, не бывает полностью укомплектован. У одного депутата обычно бывает три-четыре помощника, говорит бывший помощник одного из депутатов Госдумы. Члены фракции «Единой России» одну ставку помощника в регионе предоставляют в приемную партии по работе с обращениями граждан, уточнил он.
Штатное расписание Госдумы седьмого созыва (2016– 2021 гг.) насчитывало около 1000 единиц: это аппарат самой палаты, несколько десятков управлений, аппараты фракций и комитетов, говорит бывший сотрудник аппарата одного из комитетов. «У Госдумы устоявшийся аппарат, 80% задач вообще типовые, и какое-то число новых направлений, которые руководство Думы в разные периоды считает приоритетными, получают финансирование. Например, парламентское ТВ как-то начали развивать, на это и выделяли бюджет на оборудование, и увеличили численность управления по СМИ», – сказал он «Ведомостям».
По словам собеседника, у каждого управления, комитета и фракции свой план мероприятий, как штатных, вроде заседаний фракций, фракционных групп и комитетов, так и тематических, совещаний по законопроектам и актуальным темам. «Плюс научные исследования – там тоже отдельный план, который формируется по заявкам комитетов и фракций. Большой статьей расходов являются командировки депутатов по России. Раньше много средств уходило и на международные контакты», – добавил источник.