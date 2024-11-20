Выборы президента США чаще всего обсуждали жители Московской области

По всей стране мужчины чаще участвовали в дискуссии, чем женщины: 67% против 33% соответственно. Больше всех выборы в США интересовали россиян от 55 лет и старше (48%). В меньшей степени было представлено население от 35 до 44 лет, а также от 45 до 54 лет (по 17%), еще меньше – молодое поколение. Доля задействованных среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет составила 11%, от 18 до 24 лет – 5%, а доля несовершеннолетних – 1%.