Выборы президента США чаще всего обсуждали жители Московской области

Выборы президента США чаще всего обсуждали жители Московской областиПик дискуссий по России пришелся на 6 ноября
Московская область оказалась лидером из всех субъектов России по активности обсуждения выборов в США. Это следует из исследования digital-агентства «Интериум», в рамках которого анализировался репрезентативный массив упоминаний кандидатов на выборах за период с 28 октября по 13 ноября.
В анализируемых сообщениях имя кандидата сочеталось со словом «выборы». Упоминания учитывались в постах, репостах и комментариях пользователей соцсетей. Для определения географии, пола и возраста задействованных россиян использовались данные из профилей авторов, геометок сообщений и их текстов. Поиск сообщений осуществлялся в системе Brand Analytics.
В рамках исследования первоначальный запрос собрал массив объемом 78 000 публикаций, заметная часть из них носила новостной характер. Пик упоминаний пришелся на 6 ноября – 26 000 сообщений (по американскому времени – проведение выборов и подсчет голосов). Общий охват публикаций в этот день превысил 55,7 млн просмотров. Кроме того, было выявлено свыше 12 000 уникальных авторов.
Москва оказалась первой по вовлеченности среди всех субъектов России – за указанный период исследования общий охват публикаций о выборах в США составил более 46,5 млн просмотров. Жители столицы оставили более 860 000 лайков, комментариев и репостов. На втором месте Курская область с 11,2 млн просмотров и более 200 000 взаимодействий, а на третьем – Санкт-Петербург. Жители Северной столицы взаимодействовали с публикациями о выборах в США более 196 000 раз, а просмотрели – свыше 13,9 млн.
Московская область в рейтинге по вовлеченности заняла четвертое место – более 59 000 взаимодействий и 2,5 млн просмотров. При этом по доле тех, кто проявил интерес к контенту и повзаимодействовал с ним, она занимает первое место (2,36%). Этот показатель рассчитывался исходя из отношения вовлеченности к охвату упоминаний. В тройку лидеров также вошли Липецкая область (2,11%) и Пермский край (2,09%), в пятерку – Москва и Курская область.
Отдельно жители Липецкой области повзаимодействовали с публикациями более 7000 раз, охват при этом превысил 350 000 просмотров. На жителей Пермского края пришлось 9000 лайков, комментариев и репостов, а охват составил более 430 000 просмотров.
По всей стране мужчины чаще участвовали в дискуссии, чем женщины: 67% против 33% соответственно. Больше всех выборы в США интересовали россиян от 55 лет и старше (48%). В меньшей степени было представлено население от 35 до 44 лет, а также от 45 до 54 лет (по 17%), еще меньше – молодое поколение. Доля задействованных среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет составила 11%, от 18 до 24 лет – 5%, а доля несовершеннолетних – 1%.
В исследовании утверждается, что влияние социальных сетей на формирование интересов молодежи остается значительным, но при этом акценты смещаются. Среди молодого поколения на первый план выходят темы культуры, технологий, самореализации и локальных событий, а мировая политика становится второстепенной.
Выборы президента Соединенных Штатов состоялись 5 ноября. На них победил представитель Республиканской партии Дональд Трамп, который до этого занимал должность главы государства в 2017–2021 гг. Его соперником, кандидатом от демократов, была действующий вице-президент Камала Харрис.