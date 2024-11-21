Иран готов прекратить обогащение урана в обмен на резолюцию МАГАТЭ

Иран готов прекратить обогащение урана в обмен на резолюцию МАГАТЭЗначение такой сделки растет
Иран готов отказаться от дальнейшего наращивания запасов урана, обогащенного до содержания 60% изотопа уран-235, если Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на заседании 22 ноября в Вене не примет антииранскую резолюцию. Тегеран для этого уже предпринял подготовительные шаги и готов впустить в страну четырех дополнительных инспекторов агентства, сообщило Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ.
Пока, согласно отчету МАГАТЭ, Иран еще сильнее нарастил запасы урана, обогащенного почти до уровня, пригодного для производства ядерного оружия. По состоянию на 26 октября Исламская Республика располагала 182,3 кг урана, обогащенного до 60%, – на 17,6 кг больше, чем в предыдущем отчете в августе. Такой уран можно легко обогатить до 90%, и, по оценкам специалистов, этого теоретически достаточно для производства четырех ядерных зарядов.
Общие иранские запасы урана специалисты МАГАТЭ оценили более чем в 6,5 т (с августа рост на 852 кг). Кроме того, в отчете говорится, что Тегеран пока препятствует мониторинговой работе агентства. В частности, иранцы отказываются устанавливать камеры и другое оборудование на своих ядерных объектах. Отчет МАГАТЭ последовал спустя несколько дней после двухдневного визита на прошлой неделе директора агентства Рафаэля Гросси в Иран, где он посетил ядерные объекты в Натанзе и Фордо и провел переговоры с иранскими властями. На встрече президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в очередной раз заверил его, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, поскольку в стране действует официальный запрет со стороны верховного лидера Али Хаменеи.
Как пишет Bloomberg, готовностью идти на компромиссы в своей ядерной программе Иран посылает примиренческий сигнал будущей администрации избранного главы государства Дональда Трампа, который настроен на максимальное сдерживание Тегерана. Но, как пишет Associated Press со ссылкой на неназванного дипломата, Великобритания, Франция и Германия при поддержке США на заседании Совета управляющих МАГАТЭ все же постараются протолкнуть резолюцию, осуждающую Иран за отсутствие сотрудничества с ядерным агентством. Совет принимал такой документ на предыдущем заседании в июне, но с тех пор иранцы в ответ лишь увеличили количество центрифуг для обогащения урана.
США были одним из участников соглашения по иранской ядерной программе в 2015 г., заключенного между Ираном и группой 5+1 (постоянные члены Совбеза ООН и Германия). По его условиям Тегеран брал обязательства сократить запасы низкообогащенного урана (до уровня 3,67%) с 10 т до 300 кг, а также на протяжении 15 лет не создавать новые исследовательские и производственные объекты для ядерной программы. Но в 2018 г. из-за демарша тогдашнего президента Трампа Вашингтон вышел из соглашения и повторно ввел против Ирана новые санкции, а большая часть пунктов договора так и осталась на бумаге.
Иран, вероятно, согласится демонстративно немного сократить запасы обогащенного урана, но при условии, если Совет управляющих МАГАТЭ примет комплиментарную по отношению к Ирану резолюцию, говорит старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Однако вероятность такого сценария, полагает эксперт, минимальная из-за давления США. Как считает Зелтынь, Иран никогда не собирался создавать ядерную бомбу, поскольку ее наличие несет большой риск для безопасности страны и может привести к непредсказуемым последствиям. Заявлениями о готовности сократить количество обогащенного урана иранские власти демонстрируют, что у них есть козырь в рукаве и они готовы его использовать, чтобы выторговать себе приемлемые условия во взаимоотношениях с внешним миром. Тем не менее, продолжает Зелтынь, вероятность возобновления ядерной сделки минимальна, особенно с учетом возвращения в Белый дом Трампа.
Иран в 2022 г. поступил дальновидно, отказавшись от заключения каких-то договоренностей по восстановлению ядерного соглашения с демократической администрацией Джо Байдена без получения гарантий или компенсаций на случай возвращения к власти республиканцев, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Иначе, продолжает эксперт, Трамп снова отказался бы от договоренностей, что болезненно ударило бы по иранской экономике. Белый дом хоть и сможет подзакрутить гайки действующего санкционного режима Ирана, но эффект от этого будет в любом случае меньше, так как экономика страны продолжала жить в условиях весьма жестких американских санкций, объяснил эксперт. При этом очевидно, что настроения в пользу изменения курса ядерной программы страны в военном направлении усиливаются как среди части руководства, в военных кругах, так и в экспертном сообществе, говорит Лямин.