Иран готов прекратить обогащение урана в обмен на резолюцию МАГАТЭ

Иран в 2022 г. поступил дальновидно, отказавшись от заключения каких-то договоренностей по восстановлению ядерного соглашения с демократической администрацией Джо Байдена без получения гарантий или компенсаций на случай возвращения к власти республиканцев, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Иначе, продолжает эксперт, Трамп снова отказался бы от договоренностей, что болезненно ударило бы по иранской экономике. Белый дом хоть и сможет подзакрутить гайки действующего санкционного режима Ирана, но эффект от этого будет в любом случае меньше, так как экономика страны продолжала жить в условиях весьма жестких американских санкций, объяснил эксперт. При этом очевидно, что настроения в пользу изменения курса ядерной программы страны в военном направлении усиливаются как среди части руководства, в военных кругах, так и в экспертном сообществе, говорит Лямин.