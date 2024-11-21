Что пишут иностранные СМИ об испытании Россией ракет «Орешник»Опрошенные эксперты считают произошедшее сигналом для Украины и западных стран
Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о последствиях ударов западным дальнобойным оружием по регионам страны. Шесть ракет ATACMS и системы Storm Shadow атаковали Брянскую и Курскую области. В первом субъекте произошло возгорание из-за падения обломков ракет. Во втором удар пришелся по одному из командных пунктов северной группировки войск. Есть пострадавшие, погибшие и раненые среди личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.
В ответ Москва успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник», сообщил глава государства. Вооруженные силы России атаковали оборонные объекты Украины, мишенью стал завод «Южмаш» в Днепропетровске. Как отметил Путин, ракеты комплекса «Орешник» способны атаковать цели со скоростью до 2-3 км в секунду, и существующие системы противовоздушной обороны не способны их перехватить.
Запуском новой ракеты средней дальности Россия подала сигнал не столько Украине, сколько западным странам, считает представитель Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании Мэтью Сэвилл, его слова приводит Associated Press. «Мы рады вступить в соревнование по созданию баллистических ракет средней дальности. P.S.: они могут быть оснащены ядерными боеголовками. Вы действительно хотите пойти на такой риск?», – сказал эксперт, передавая содержание предполагаемого «сигнала».
Какая ракета была запущена – межконтинентальная баллистическая или средней дальности – не имеет значения, сказал Reuters научный сотрудник Университета Осло Фабиан Хоффман, специализирующийся на ядерной стратегии и ракетных технологиях. «Тот факт, что она несла боезаряд с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН), гораздо важнее», – заявил эксперт, отметив, что боеголовка такого типа связана исключительно с ракетами, которые могут нести ядерное оружие.
РГЧ ИН были разработаны во время Холодной войны, они позволяют ракете доставлять несколько ядерных боеголовок к разным целям, пишет CNN. Хоффман в комментарии американскому телеканалу уточнил, что боеголовка такого типа была предназначена для того, чтобы «послать сообщение». По его словам, ни одна из обычных ракетных систем в арсенале России не обладала этой технологией.
Запуск новой ракеты – это мощное послание президента России, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «Это очень продуманный шаг, поскольку он не требует ответных действий со стороны США», – сказал эксперт, его слова передает Bloomberg. Неназванный американский чиновник в разговоре с агентством сообщил, что США якобы предупреждали Украину и других союзников о том, что Россия может применить экспериментальное оружие.
Другие ракеты России тоже могут нести ядерное оружие, напомнил в комментарии The New York Times старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Том Карако. Среди них он назвал «Искандер» и Х-101. При этом эксперт отметил, что «более тревожно» – способность новой ракеты нести сразу несколько ядерных боеголовок. «Это довольно четкий сигнал», – сказал он.