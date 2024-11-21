Что пишут иностранные СМИ об испытании Россией ракет «Орешник»

РГЧ ИН были разработаны во время Холодной войны, они позволяют ракете доставлять несколько ядерных боеголовок к разным целям, пишет CNN. Хоффман в комментарии американскому телеканалу уточнил, что боеголовка такого типа была предназначена для того, чтобы «послать сообщение». По его словам, ни одна из обычных ракетных систем в арсенале России не обладала этой технологией.