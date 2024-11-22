В США решили арестовать «кошелек» избирательной кампании Нарендры Моди

Согласно сообщениям индийских СМИ, Адани поддерживает тесные контакты с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и его правительством. Оппозиция часто обвиняет их в том, что благодаря этим связям Адани получил много выгодных контрактов и заработал свое состояние. Сам Адани отрицает эти обвинения, утверждая, что основы его бизнеса были заложены еще в 1980-х гг., задолго до прихода к власти Моди. Сразу после публикации обвинения американского прокурора лидер индийской оппозиции Рахул Ганди потребовал немедленного ареста Адани и обвинил Моди в сговоре с ним. «Почему Адани разгуливает по стране как свободный человек? Это подтверждение того, что премьер-министр защищает Адани и он также замешан в коррупции вместе с Адани», – цитирует политика India Today.