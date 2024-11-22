В США решили арестовать «кошелек» избирательной кампании Нарендры Моди

В США решили арестовать «кошелек» избирательной кампании Нарендры МодиМагната Гаутама Адани обвиняют в даче взяток индийским чиновникам
Окружная прокуратура Нью-Йорка предъявила индийскому миллиардеру и одному из богатейших людей планеты Гаутаму Адани обвинение по нескольким пунктам в мошенничестве и подкупе индийских чиновников, сообщила пресс-служба генпрокурора США. Федеральный суд в Бруклине выдал ордер на арест бизнесмена и его племянника Сагара Адани, и теперь американские прокуроры намерены добиваться их ареста за пределами США.
62-летний Адани руководит холдингом Adani Group, который владеет активами в страховом бизнесе, морских портах, угольных шахтах и аэропортах, а с недавних пор инвестирует значительные средства в производство возобновляемой энергии. По данным Forbes, его состояние оценивается почти в $70 млрд.
В обвинительном заключении говорится, что Адани и его подчиненные дали взятки индийским правительственным чиновникам на сумму $250 млн в период с 2020 по 2024 г., чтобы его компания Adani Green Energy получила выгодные контракты на производство и поставку солнечной энергии государственной Корпорации солнечной энергетики Индии. На этих контрактах компания планировала заработать $2 млрд в течение 20 лет. На данный момент Adani Green Energy генерирует порядка 20 ГВт чистой энергии и владеет одной из крупнейших в мире солнечных электростанций в южном штате Тамилнад. В 2022 г. холдинг Адани анонсировал выделение $70 млрд на проекты зеленой энергетики к 2032 г.
Другой фигурант дела – бывший гендиректор Adani Green Energy Внит Джаайн привлек в компанию $3 млрд в виде займов и облигаций от американских и международных инвесторов на основе «ложных и вводящих в заблуждение заявлений об антикоррупционных усилиях компании». Параллельно американская Комиссия по ценным бумагам и биржам подала гражданский иск против Adani Green Energy, по которому корпорация привлекла $175 млн от инвесторов из США на незаконную деятельность. Согласно американскому закону о борьбе с коррупцией за рубежом, компаниям, работающим в США, запрещается подкупать зарубежные должностные лица.
Скандал вокруг Adani Group начался еще в январе прошлого года, когда американская финансовая исследовательская фирма Hindenburg Research обвинила Adani Group в махинациях с ценными бумагами и бухгалтерском мошенничестве. В свою очередь, компания назвала эти обвинения «злонамеренным сочетанием выборочной дезинформации и устаревших, безосновательных и дискредитированных утверждений».
Согласно сообщениям индийских СМИ, Адани поддерживает тесные контакты с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и его правительством. Оппозиция часто обвиняет их в том, что благодаря этим связям Адани получил много выгодных контрактов и заработал свое состояние. Сам Адани отрицает эти обвинения, утверждая, что основы его бизнеса были заложены еще в 1980-х гг., задолго до прихода к власти Моди. Сразу после публикации обвинения американского прокурора лидер индийской оппозиции Рахул Ганди потребовал немедленного ареста Адани и обвинил Моди в сговоре с ним. «Почему Адани разгуливает по стране как свободный человек? Это подтверждение того, что премьер-министр защищает Адани и он также замешан в коррупции вместе с Адани», – цитирует политика India Today.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Адани на своей странице в Х поздравил его с возвращением в Белый дом и пообещал инвестировать $10 млрд в «проекты по обеспечению энергетической безопасности и устойчивой инфраструктуры США», которые создадут до 15 000 рабочих мест.
США ужесточают контроль над финансовыми транзакциями, в результате чего под удар могут попасть и люди, близкие к политическому руководству той или иной страны, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В результате индийские компании попытаются минимизировать риски, но это не отразится на американо-индийских отношениях, полагает эксперт: «Китайский фактор остается неизменным в двусторонних связях США и Индии. Кроме того, у Трампа много друзей в Индии и сохранение этих личных отношений и связей с ними важно для него».
Дальнейший ход истории с Гаутамом Адани будет зависеть от мер, принятых американскими правоохранительными органами, говорит руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Если американская сторона воздержится от жестких действий в отношении Адани и не будет добиваться его выдачи и заморозки активов, то все это дело будет спущено на тормозах и не получит развития. «Не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что Адани является одним из ближайших союзников Моди и «кошельком» его избирательной кампании», – заметил эксперт.