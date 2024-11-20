Bloomberg назвал визит Путина в Индию неудачей попыток Запада по изоляции РФ

Если Путин все-таки поедет в Индию, это будет свидетельствовать о его растущей уверенности в том, что он может выезжать за границу после того, как в марте прошлого года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест, отмечает издание. При этом Индия не является членом МУС и не обязана исполнять это постановление, указывается в публикации.