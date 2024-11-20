Bloomberg назвал визит Путина в Индию неудачей попыток Запада по изоляции РФ
Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию впервые с начала спецоперации на Украине. Это еще один признак того, что попытки США изолировать его на мировой арене терпят неудачу, пишет агентство Bloomberg.
Если Путин все-таки поедет в Индию, это будет свидетельствовать о его растущей уверенности в том, что он может выезжать за границу после того, как в марте прошлого года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест, отмечает издание. При этом Индия не является членом МУС и не обязана исполнять это постановление, указывается в публикации.
19 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с индийскими журналистами сообщил, что даты рабочей поездки Путина в Индию будут определены в скором времени. По словам Пескова, после двух визитов премьер-министра Нарендры Моди в Россию ожидается, что визит в Индию нанесет и Путин. Представитель Кремля отметил, что Россия «тщательно готовится к этому визиту» и придает ему «очень большое значение».
В конце октября Путин провел встречу с Моди. Глава РФ вспомнил июльский визит Моди в Россию и оценил состоявшиеся переговоры как плодотворные: он сказал, что стороны, созваниваясь, регулярно обмениваются информацией. Путин заявил, что Россия ценит взаимодействие с Индией, – он напомнил, что государства стояли у истоков создания БРИКС. Российско-индийские отношения носят особо привилегированный характер стратегического партнерства и продолжают активно развиваться, добавил президент.