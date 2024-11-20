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Bloomberg назвал визит Путина в Индию неудачей попыток Запада по изоляции РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию впервые с начала спецоперации на Украине. Это еще один признак того, что попытки США изолировать его на мировой арене терпят неудачу, пишет агентство Bloomberg.

Если Путин все-таки поедет в Индию, это будет свидетельствовать о его растущей уверенности в том, что он может выезжать за границу после того, как в марте прошлого года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест, отмечает издание. При этом Индия не является членом МУС и не обязана исполнять это постановление, указывается в публикации.

19 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с индийскими журналистами сообщил, что даты рабочей поездки Путина в Индию будут определены в скором времени. По словам Пескова, после двух визитов премьер-министра Нарендры Моди в Россию ожидается, что визит в Индию нанесет и Путин. Представитель Кремля отметил, что Россия «тщательно готовится к этому визиту» и придает ему «очень большое значение».

В конце октября Путин провел встречу с Моди. Глава РФ вспомнил июльский визит Моди в Россию и оценил состоявшиеся переговоры как плодотворные: он сказал, что стороны, созваниваясь, регулярно обмениваются информацией. Путин заявил, что Россия ценит взаимодействие с Индией, – он напомнил, что государства стояли у истоков создания БРИКС. Российско-индийские отношения носят особо привилегированный характер стратегического партнерства и продолжают активно развиваться, добавил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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