Песков: даты поездки Путина в Индию определят «очень скоро»
Даты рабочей поездки президента России Владимира Путина будут определены в скором времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с индийскими журналистами, передают РИА «Новости».
По словам Пескова, после двух визитов премьер-министра Нарендры Моди в Россию ожидается, что визит в Индию нанесет и Путин.
Песков отметил, что Россия «тщательно готовится к этому визиту» и придает ему «очень большое значение». При этом, как сообщил пресс-секретарь, конкретных дат еще нет.
В конце октября Путин провел встречу с Моди. Глава РФ вспомнил июльский визит Моди в Россию и оценил состоявшиеся переговоры как плодотворные: он сказал, что стороны, созваниваясь, регулярно обмениваются информацией.
Путин заявил, что Россия ценит взаимодействие с Индией, – он напомнил, что государства стояли у истоков создания БРИКС. Российско-индийские отношения носят особо привилегированный характер стратегического партнерства и продолжают активно развиваться, добавил президент.
Они обнялись при встрече. Приветствуя коллегу из Индии, российский президент отметил, перед тем как свою работу начал переводчик: «У нас такие отношения, что я посчитал, что вы и так все понимаете».