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Песков: даты поездки Путина в Индию определят «очень скоро»

Ведомости

Даты рабочей поездки президента России Владимира Путина будут определены в скором времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с индийскими журналистами, передают РИА «Новости».

По словам Пескова, после двух визитов премьер-министра Нарендры Моди в Россию ожидается, что визит в Индию нанесет и Путин.

Песков отметил, что Россия «тщательно готовится к этому визиту» и придает ему «очень большое значение». При этом, как сообщил пресс-секретарь, конкретных дат еще нет.

В конце октября Путин провел встречу с Моди. Глава РФ вспомнил июльский визит Моди в Россию и оценил состоявшиеся переговоры как плодотворные: он сказал, что стороны, созваниваясь, регулярно обмениваются информацией.

Путин заявил, что Россия ценит взаимодействие с Индией, – он напомнил, что государства стояли у истоков создания БРИКС. Российско-индийские отношения носят особо привилегированный характер стратегического партнерства и продолжают активно развиваться, добавил президент.

Они обнялись при встрече. Приветствуя коллегу из Индии, российский президент отметил, перед тем как свою работу начал переводчик: «У нас такие отношения, что я посчитал, что вы и так все понимаете».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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