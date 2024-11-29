Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ

В сентябре 2023 г. Драпатый был объявлен МВД России в розыск вместе с украинским генерал-майором Виктором Николюком. Основанием для розыска стала статья УК РФ, которая не уточнялась. СК России сообщил, что Николюку и Драпатому заочно предъявили обвинение. Следствие полагает, что в 2017 и 2019 гг. они «осуществляли общее командование операцией объединенных сил Украины». Под их руководством населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик подверглись 70 обстрелам, в ходе которых 154 человека погибли и получили ранения. Кроме того, в ноябре 2016 г. ТАСС сообщал об уголовном деле по факту преступлений, совершенных силовыми структурами Украины в Донбассе, среди фигурантов которого был назван Драпатый.