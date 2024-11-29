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Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ

Им стал Михаил Драпатый
Инна Шульгина
Михаил Драпатый/ Пресс-служба минобороны Украины

Новым командующим сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) стал Михаил Драпатый, а пост заместителя главнокомандующего армией занял Олег Апостол. О назначениях сообщил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, кадровые решения были приняты совместно с главкомом Александром Сырским.

«Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении <...>. Полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях», – написал украинский лидер.

Зеленский также добавил, что стоит задача значительного увеличения боеспособности ВСУ, обеспечения качества подготовки военных и внедрения «инновационных подходов к управлению людьми» в армии.

Драпатый сменит на посту командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, который занимал эту должность с февраля 2024 г.

По данным «Укринформа», Драпатый начинал службу командиром второго батальона 72-й механизированной бригады. В феврале 2024 г. стал заместителем начальника генштаба по подготовке военных, в мае вступил в должность командующего оперативно-тактической группировкой (ОТГ) войск «Харьков», после чего возглавил ОТГ «Луганск».

Апостол с августа участвовал в боевых действиях в Курской области после вторжения ВСУ в регион.

В сентябре 2023 г. Драпатый был объявлен МВД России в розыск вместе с украинским генерал-майором Виктором Николюком. Основанием для розыска стала статья УК РФ, которая не уточнялась. СК России сообщил, что Николюку и Драпатому заочно предъявили обвинение. Следствие полагает, что в 2017 и 2019 гг. они «осуществляли общее командование операцией объединенных сил Украины». Под их руководством населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик подверглись 70 обстрелам, в ходе которых 154 человека погибли и получили ранения. Кроме того, в ноябре 2016 г. ТАСС сообщал об уголовном деле по факту преступлений, совершенных силовыми структурами Украины в Донбассе, среди фигурантов которого был назван Драпатый.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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