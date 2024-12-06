Лавров посетил Мальту спустя 35 лет после Горбачева

Лавров посетил Мальту спустя 35 лет после ГорбачеваГенсек ЦК КПСС провозгласил там окончание холодной войны, глава МИД России обсуждал горячий конфликт
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл на Мальту, где принял участие в министерском заседании ОБСЕ. Оно, впрочем, лишь подтвердило глубину существующего раскола с Западом, что парализует работу в этой организации. Эта поездка стала первым с начала СВО визитом российского министра иностранных дел в страну Евросоюза, где проходит ежегодная встреча Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). В своем выступлении Лавров признал, что сейчас не осталось ни одной сферы, где «ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль», передает ТАСС. Кроме того, Лавров предупредил остальные 56 делегаций об опасности перехода нынешней холодной войны, которую, по его оценке, затеяли страны Запада после «афганского позора», в горячую фазу.
На Мальте вспоминали и о том, что почти ровно 35 лет назад прошло другое политическое мероприятие, которое вошло в историю, – саммит президента США Джорджа Буша-старшего и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Незадолго до него рухнула Берлинская стена, и лидеры провозгласили окончание первой холодной войны. Отвечая на вопрос журналистов, до сих пор ли Россия привержена высказанной там идее Горбачева «никогда не начинать горячую войну против США», Лавров, по сути, ответил утвердительно. Но отметил – «сейчас Соединенные Штаты напали на нас руками украинского режима и ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями». А «фантазии об отправке иностранных войск на Украину лишь усугубляют положение».
При этом в этот раз никаких общих документов, сказал Лавров, принято не было, так как в ОБСЕ уже несколько лет невозможно достичь необходимого для этого консенсуса. Вместо активности на евроатлантических площадках, куда министр отнес и ОБСЕ, Россия теперь намерена продвигать евразийские форматы, сказал он. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что ОБСЕ «продолжает пребывать в состоянии глубочайшего институционального кризиса» из-за поведения стран Запада. В МИД России также считают, что с 2022 г. рабочая повестка организации «украинизирована».
В этот раз на СМИД ОБСЕ уровень своего представительства из-за участия Лаврова понизила только Литва (на подобной министерской встрече год назад в Северной Македонии так поступили пять стран – Украина, Польша, Латвия, Литва и Эстония). Но это не отвадило министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, который выступал в начале заседания, от демонстративного покидания зала в момент начала выступления российского министра. В своей патетической речи Сибига сказал, что «никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет», чего, по его мнению, хочет Москва, при этом он назвал Лаврова «военным преступником». «Они [россияне] говорят о переговорах только для того, чтобы отвлечь внимание от того, что они действительно делают. <...> Мир наступит благодаря силе. Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет», – сказал Сибига.
Незадолго до начала совета МИД России сообщил, что Мальта аннулировала уже выданную визу Захаровой, которая находится под санкциями ЕС, из-за «не зависящих от них обстоятельств». Лавров на острове назвал это «надругательством» над функциями председателя ОБСЕ. При этом и Лавров, и президент России Владимир Путин с февраля 2022 г. находятся в индивидуальных санкционных списках Евросоюза, что, впрочем, не включает запрет на въезд по рабочим вопросам.
Находящийся в Валетте госсекретарь США Энтони Блинкен назвал заявления Лаврова «цунами дезинформации», а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «невыносимой ложью». «Вы можете обманывать самих себя, но нас, 1,3 млрд человек в Европе, вы обмануть не сможете», – сказала она, пишет Bild, преувеличив численность населения этой части света почти в 3 раза. Впрочем, возможно, она имела в виду и других участников организации, в которую входят США и Канада, а также и некоторые азиатские страны, например Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Монголия.
На полях министерской встречи Лавров провел в первый день саммита и непродолжительные переговоры с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто (до того они виделись только 2 декабря на переговорах в Москве, где, по словам венгерского министра, «Лавров не отвергал идею мира на Украине») и коллегой из Словакии Юраем Бланаром. Последний признал, что «в интересах Словакии сохранить существующие коридоры для транзита нефти и газа из России», так как «они надежны и стабильны с точки зрения цен».
В 2025 г. председательство в ОБСЕ перейдет к Финляндии. В будущем году отмечается 50 лет с момента подписания заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, из которого выросла ОБСЕ. Место проведения саммита было утверждено консенсусом в 2021 г., еще до начала спецоперации и вступления Хельсинки в НАТО, и сейчас Лавров сказал, что Россия решила не «поднимать шум» относительно прежнего согласия. Журналистка Штефани Лихтенштайн ранее сообщала со ссылкой на источники в ОБСЕ, что в качестве одного из вариантов председателя организации на 2026 г. рассматривается Швейцария. В качестве кандидата на пост генсека объединения обсуждался министр иностранных дел Турции Феридуна Синирлиоглу.
ОБСЕ – последняя общеевропейская организация, претендующая на роль представления интересов всех участников европейской системы в области безопасности и развития, где присутствует и Россия, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, сейчас организация находится в сложном положении в связи с обострением конфликта России и Запада, но Россия не готова покинуть эту организацию, потому что «рассматривает ее как актив». Там, в частности, можно высказать свою точку зрения.
Приезд Лаврова в страну ЕС говорит о том, что для России сохраняется ценность ОБСЕ, отмечает Кортунов. И именно ОБСЕ имеет персональный опыт участия в миротворческих операциях на востоке Украины – мониторинге соглашения о прекращении огня в 2014–2021 гг., напомнил Кортунов. «Но если нет политической воли к диалогу, то сама по себе организация заменить ее наличие не может. Остается только надеяться, что на каком-то этапе свою роль, в том числе и в урегулировании конфликта, ОБСЕ сыграет», – сказал эксперт.
Приезд Лаврова на Мальту не носит в себе особенного символизма, говорит программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов. «Министр доведет российскую официальную точку зрения на справедливое завершение спецоперации, а на Западе, понятно, ее отвергнут, и на этом все закончится», – рассуждает эксперт. ОБСЕ находится в сложном состоянии, так как превалирующие там страны Запада проводят политику жесткого давления на Россию, продолжает Барабанов. «А недавно польский министр иностранных дел заявлял о том, что не понимает, зачем Россия находится в ОБСЕ», – говорит эксперт. Но сам факт российского членства приводит к тому, что в ОБСЕ не формируется полностью антироссийский консенсус, заключает Барабанов.