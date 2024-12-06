Лавров посетил Мальту спустя 35 лет после Горбачева

В этот раз на СМИД ОБСЕ уровень своего представительства из-за участия Лаврова понизила только Литва (на подобной министерской встрече год назад в Северной Македонии так поступили пять стран – Украина, Польша, Латвия, Литва и Эстония). Но это не отвадило министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, который выступал в начале заседания, от демонстративного покидания зала в момент начала выступления российского министра. В своей патетической речи Сибига сказал, что «никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет», чего, по его мнению, хочет Москва, при этом он назвал Лаврова «военным преступником». «Они [россияне] говорят о переговорах только для того, чтобы отвлечь внимание от того, что они действительно делают. <...> Мир наступит благодаря силе. Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет», – сказал Сибига.