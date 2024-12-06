«Такер Карлсон делает то, что должны делать политики двух ядерных держав – США и России, – разговаривает друг с другом! Инциденты в Балтийском море учащаются, американские военные направляют американские ракеты на цели в глубине России и убивают при этом русских. Неужели Карлсон действительно преувеличивает, когда заявляет, что США и Россия уже находятся в состоянии войны? Спираль эскалации зашла дальше, чем во время Кубинского ракетного кризиса, уверен Карлсон. Действительно, многое говорит в пользу этого. В свое время я с большим интересом наблюдал за длинной беседой с президентом Путиным. Не нужно быть другом Путина, чтобы понять, что российский президент смог ответить на вопросы, обладая обширными историческими знаниями – то, чего, похоже, почти полностью лишены немецкие политики высшего ранга. Министр иностранных дел России считается одним из самых опытных политиков в мире. Можете быть уверены, что беседа Лаврова с Такером Карлсоном не сделает вас глупее».