Как на Западе отреагировали на интервью Лаврова Такеру Карлсону

Как на Западе отреагировали на интервью Лаврова Такеру КарлсонуЧисло просмотров интервью в X превысило 3,9 млн, комментариев на Youtube – 21 000
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью на английском языке американскому телеведущему Такеру Карлсону. Лавров обсудил с ним удар «Орешника» по украинскому «Южмашу», причины конфликта на Украине, предыдущие попытки его остановить и перспективы мира, каналы связи с США, состояние отношений с Вашингтоном и его союзниками в Европе, внезапный захват городов в Сирии после четырех лет затишья.
Youtube и Х
По состоянию на 14:00 мск 6 декабря интервью на платформах Карсона в X посмотрели 3,9 млн человек, Youtube – 1,1 млн.
Под видео с интервью на платформе Youtube набралось более 21 000 комментариев, в Х – 3000. Среди самых популярных из них – призывы к мирным отношениям между Россией и США. Пользователи также отмечают полноту аргументов российского министра и его спокойную и ясную манеру излагать мнение.
«Ведомости» собрали реакции западных СМИ и пользователей Youtube и Х на интервью российского дипломата.
«Поездка Карлсона проходит на фоне активизации дипломатии вокруг возможного прекращения огня после избрания [президентом США Дональда] Трампа и в условиях, когда Россия продолжает добиваться успехов на поле боя в восточной Украине».
«Министр иностранных дел России вызвал переполох во время своего визита на Мальту на саммит по европейской безопасности. Сергей Лавров заявил, что Запад разжигает новую холодную войну "с гораздо большим риском перехода в горячую фазу". Одновременно с саммитом было опубликовано интервью Лаврова американскому телеведущему Такеру Карлсону, в котором он заявил, что Москва "готова использовать любые средства", чтобы Россия не потерпела "стратегическое поражение" в войне с Украиной».
«Лавров в интервью, которое транслировалось в четверг, заявил, что использование гиперзвуковой ракеты в ходе конфликта на Украине должно было дать Западу понять, что Москва готова использовать любые средства, чтобы не допустить "стратегического поражения"».
«Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах провести встречу в Дохе с турецким и иранским коллегами Хаканом Фиданом и Аббасом Аракчи, чтобы обсудить ситуации в Сирии "на местах"».
«Такер Карлсон делает то, что должны делать политики двух ядерных держав – США и России, – разговаривает друг с другом! Инциденты в Балтийском море учащаются, американские военные направляют американские ракеты на цели в глубине России и убивают при этом русских. Неужели Карлсон действительно преувеличивает, когда заявляет, что США и Россия уже находятся в состоянии войны? Спираль эскалации зашла дальше, чем во время Кубинского ракетного кризиса, уверен Карлсон. Действительно, многое говорит в пользу этого. В свое время я с большим интересом наблюдал за длинной беседой с президентом Путиным. Не нужно быть другом Путина, чтобы понять, что российский президент смог ответить на вопросы, обладая обширными историческими знаниями – то, чего, похоже, почти полностью лишены немецкие политики высшего ранга. Министр иностранных дел России считается одним из самых опытных политиков в мире. Можете быть уверены, что беседа Лаврова с Такером Карлсоном не сделает вас глупее».
«Лавров, самый долгий министр иностранных дел в мире, находящийся на своем посту уже 20 лет, заявил, что недавний удар России по Украине с использованием новой гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» стал сигналом Западу о том, что Россия готова использовать все средства для достижения своих целей на Украине. <...> Отвечая на вопрос о своем отношении к Дональду Трампу, Лавров охарактеризовал его как «очень сильного человека, который хочет результатов и не любит промедления».
«Лавров заявил, что надеется на то, что Запад «серьезно» воспринял недавнее использование Москвой гиперзвуковой ракеты на Украине, предупредив, что Россия готова использовать «любые средства» для своей защиты».