Как Лукашенко получил на 25-летие Союзного государства гарантии «Орешника»На юбилейных переговорах с Путиным говорили и о возможности применения ядерного оружия
8 декабря Союзное государство России и Белоруссии отметило 25 лет: столько прошло со дня подписания основополагающего договора в 1999 г. первыми президентами этих стран Борисом Ельциным и Александром Лукашенко. По случаю этой даты в Минске 6 декабря прошло заседание главного союзного органа – Высшего госсовета (ВГС). В него входят президенты обеих стран, главы правительств и спикеры палат парламента.
Президент России Владимир Путин прилетел для участия в ВГС в столицу Белоруссии 6 декабря с рабочим однодневным визитом вместе (но разными бортами) с премьер-министром Михаилом Мишустиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. А вот спикер Госдумы Вячеслав Володин, видимо, остался на территории страны в качестве самого высокопоставленного лица (раньше сообщалось, что он заболел ковидом). При этом каких-либо очевидных напоминаний о юбилее Союзного государства на улицах Минска на глаза не попадалось.
За несколько часов до визита президента России в столицу Белоруссии прилетел и самолет с членами правительства и журналистами кремлевского пула, которые больше всего предсказуемо хотели расспросить министра транспорта Романа Старовойта. Ведь еще совсем недавно, до мая, он возглавлял Курскую область, а накануне и. о. губернатора этого региона был назначен депутат Госдумы и бывший советник главы Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн (см. статью на стр. 2). И Старовойт был готов к повышенному вниманию.
«Очевидно, что в последнее время у Александра Борисовича Смирнова (ушедшего с должности губернатора Курской области. – «Ведомости») возникли проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми», – назвал Старовойт главную, по его мнению, проблему ушедшего в отставку Смирнова. Он продолжил: необходимая помощь на фоне украинского вторжения в регион была выделена и федеральными, и региональными властями, но вот с тем, чтобы «организовать доведение до людей, как реализуются эти меры, возникли проблемы». «А ситуация непростая, и, видимо, в связи с этим принято решение», – размышлял Старовойт.
Но после заседания ВГС во Дворце независимости в Минске о вчерашних новостях уже мало кто вспоминал, поскольку последовали свежие.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали анонсированные ранее документы – договоры о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и о формировании объединенного рынка электроэнергии (белорусский лидер понадеялся, что за этим последуют аналогичные решения по газу и нефтепродуктам). «Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Беларуси на территории республики», – комментировал Путин первый договор еще до подписания во время заседания ВГС.
При этом незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что договор предусматривает «взаимные обязательства» (его спрашивали о возможном участии Белоруссии в украинском конфликте, текст документа не опубликован до сих пор. – «Ведомости»). Помимо этого в Минске была утверждена и новая концепция безопасности Союзного государства. А возможность использования ядерного оружия в оборонительных целях (даже при использовании врагом неядерных военных средств, но ставящих под угрозу суверенитет и территориальную целостность) и утверждена в обновленной ядерной доктрине России, и распространяется на Белоруссию. Государственный секретарь Совета безопасности этой страны Александр Вольфович сказал агентству БелТА, что у Лукашенко есть свой ядерный чемоданчик и своя «красная кнопка».
Но всех этих гарантий безопасности Лукашенко оказалось мало. И потому о дополнительных гарантиях он внезапно заговорил уже после заключительной, казалось, процедуры погашения юбилейных марок.
«Вопрос очень серьезный, и пусть это лучше будет открыто, чем потом будут разные конспирологические подходы к этой проблеме», – задал интригующий тон Лукашенко. Почти сразу стало понятно, о чем может идти речь из-за «не только поляков, литовцев», но и подбирающихся все ближе, по его словам на расстояние 15 км от границы с Белоруссией, «вооруженных сил НАТО из других государств, в том числе из Германии».
И затем Лукашенко признал, что те, кто воспринял его слова во время недавнего саммита ОДКБ как шутку, ошибались. Немного смягчив свой заход («не сочтите за наглость»), Лукашенко прямо попросил Путина разместить в Белоруссии тот самый, недавно испытанный в Днепре (городе Днепропетровске) ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Следом просьба обросла условием: «Цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси». «Это значительно усилило бы оборону нашего союза, и прежде всего белорусской территории», – добавил Лукашенко.
На это Путин, сделав отсылку к только что подписанному договору, ответил согласием. «Мы пошли на то, чтобы удовлетворить запросы Республики Беларусь и президента Белоруссии в размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Конечно, такие новейшие системы, как «Орешник», не имеют аналогов в мире. В случае группового применения они сопоставимы с применением ядерного оружия», – заявил российский лидер.
«Орешник» Путин при этом призвал не считать оружием массового уничтожения. «Во-первых, в отличие от оружия массового уничтожения это высокоточное оружие. Оно бьет не по площадям и добивается результата не за счет своей мощи, а за счет точности. Второе: в случае группового применения – одного, двух, трех комплексов – по силе удара оно является таким же, как ядерное, но не заражает местность, не имеет никаких радиационных последствий, поскольку нет никакого ядерного компонента в боевой части этих ракет».
Но эти ракетные комплексы появятся в Белоруссии не ранее второй половины 2025 г., когда будет налажен их серийный выпуск. «Очень [это] устраивает», – лаконично сказал Лукашенко. «Если хотите чего-то получить от Путина, добейтесь, чтобы он публично это пообещал», – поделился на прощание очень опытный политик своим секретом успеха.
При этом нет полной уверенности в том, что что роль Белоруссии в определении целей будет определена чем-то большим, чем, условно говоря, совещательным голосом, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Как представляется, на данном этапе ключевым стоит считать сигнал Западу с учетом упоминания, что реальное развертывание произойдет не раньше второй половины 2025 г. «Потребуется время и на подготовку инфраструктуры. Так что у контрагентов остается не менее полугода на дискуссии вокруг российской инициативы о моратории на развертывание ракет средней дальности», – говорит эксперт. Ранее, в апреле 2024 г., замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Москва ответит отказом от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон разместит такие системы. Позже США заявили, что приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г.
Касаясь экономической части интеграции, Лукашенко сетовал, что существующих 27 союзных импортозамещающих проектов мало, по его мнению, «эта цифра должна быть в сотни раз больше». Здесь Белоруссии определенно повезло: уважая ее независимость и суверенитет, Россия не считает ее продукцию в рамках этой работы иностранной, а кооперируется с соседом. Кроме того, по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия занимает 1-е место (около $4 млрд), а во внешнеторговом обороте Белоруссии 50% приходится на нее.
Рассчитывает не имеющая выхода к морю Белоруссия и на сотрудничество по Северному морскому пути. Также Лукашенко сказал от имени белорусского народа, что их «воодушевляют» планы по строительству высокоскоростной магистрали из Москвы в Минск. А Путин подтвердил, что с 1 марта 2025 г. роуминг между странами, действующий и последние пять лет во время работы по его отмене, будет как минимум смягчен «введением комфортных тарифов».
Но, несмотря на отдельные успехи в переплетении экономик двух стран, незадолго до приезда Путина в Минск Лукашенко охарактеризовал процесс строительства единого образования так: «25 лет мы пытаемся создать Союзное государство». А позже выдвинул лозунг: «Две страны, две экономики, одно пространство».
При этом в том самом союзном договоре 1999 г., который закрепил интеграционные намерения, зафиксированы далекоидущие планы – как оказалось, слишком далеко. Например, создание единого парламента (сейчас существует лишь парламентское собрание, которое было задумано лишь как предварительный этап интеграции) из двух палат: палаты союза и палаты представителей с установленными квотами, а также, например, общей счетной палаты.
И кстати, Лукашенко, начиная уже не предназначенную, видимо, для массовой публики часть заседания ВГС тоже погрузился в прошлое. Он, как и до него Путин, начал говорить о роли Ельцина в истории уникального проекта Союзного государства. Но что именно сделал Ельцин, уже осталось за кулисами.
МИНСК