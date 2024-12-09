Как Лукашенко получил на 25-летие Союзного государства гарантии «Орешника»

Как представляется, на данном этапе ключевым стоит считать сигнал Западу с учетом упоминания, что реальное развертывание произойдет не раньше второй половины 2025 г. «Потребуется время и на подготовку инфраструктуры. Так что у контрагентов остается не менее полугода на дискуссии вокруг российской инициативы о моратории на развертывание ракет средней дальности», – говорит эксперт. Ранее, в апреле 2024 г., замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Москва ответит отказом от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон разместит такие системы. Позже США заявили, что приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г.