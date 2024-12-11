Члены ЛДПР обсуждают изменения в руководящих органах перед съездом

Обращаться ко всем депутатам и однопартийцам Свинцову не было нужды, так как председателя выбирают только члены ЦКРК тайным голосованием, констатировал в разговоре с «Ведомостями» заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Александр Курдюмов. По его словам, основатель партии Владимир Жириновский «не был сторонником» привлечения внимания к партийным процессам. Он также добавил, что слова Свинцова о массовом выходе членов партии в региональных отделениях не является правдой, сославшись на то, что в партии всегда находится человек, которому что-то не нравится.