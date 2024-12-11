Члены ЛДПР обсуждают изменения в руководящих органах перед съездом

Члены ЛДПР обсуждают изменения в руководящих органах перед съездомДепутат Андрей Свинцов предложил делегатам избрать его главой ЦКРК
Замглавы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов опубликовал обращение к членам ЛДПР поддержать его кандидатуру на пост главы центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) партии. Соответствующее письмо и заявление депутат разместил в своем Telegram-канале.
«В последние месяцы в партии происходят тревожные события, в регионах многие активисты и депутаты не могут найти общий язык с новыми кураторами из центрального аппарата ЛДПР, а в ряде регионов работа парализована полностью», – написал депутат.
По его словам, он решил обратиться к главе партии Леониду Слуцкому так как «искренне считает и видит необходимость внести существенные изменения в деятельность ЦКРК». Свинцов уточняет, что по его мнению нынешняя работа центрального аппарата «построена на основе репрессий и наказаний, лживых доносов и грязных сфабрикованных отчетов». Система деятельности ЦКРК должна состоять из постоянного системного мониторинга и анализа всей деятельности региональных отделений, депутатов, координаторов и простых активистов, заключил депутат. В своем сообщении депутат также указал на массовые выходы членов региональных отделений партии.
Как следует из письма, инициативу депутата уже поддержали сенаторы Иван Абрамов и Елена Афанасьева, а также главы думских комитетов по региональной политике Алексей Диденко и труду и соцполитике Ярослав Нилов. Как рассказал «Ведомостям» сам Свинцов, он считает себя «достаточно опытным» для того, чтобы возглавить ЦКРК.
«На сегодняшний день ЦКРК работает неверно. Начинается конфликт новой и старой команды», – рассказал Свинцов, отметив, что свою инициативу он уже публично озвучивал ранее в ходе партийной встречи. Он уточнил, что позиция главы партии остается ему «неизвестной».
Обращаться ко всем депутатам и однопартийцам Свинцову не было нужды, так как председателя выбирают только члены ЦКРК тайным голосованием, констатировал в разговоре с «Ведомостями» заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Александр Курдюмов. По его словам, основатель партии Владимир Жириновский «не был сторонником» привлечения внимания к партийным процессам. Он также добавил, что слова Свинцова о массовом выходе членов партии в региональных отделениях не является правдой, сославшись на то, что в партии всегда находится человек, которому что-то не нравится.
«Что-то у него произошло. Диагноз сказать не могу, я не врач», – прокомментировал Курдюмов, отметив, что на публичное заявление депутата мог подтолкнуть конфликт с центральным аппаратом или ЦКРК. Глава комиссии Дмитрий Пьяных отказался комментировать сообщение «Ведомостям».
«Ведомости» направили запрос представителю ЛДПР.
3 октября «Ведомости» писали, что ЛДПР активизировала зачистку региональных отделений. В партии идет зачистка «старой гвардии» и продвижение людей, лично преданных Слуцкому, рассказывал «Ведомостям» политолог Евгений Минченко. Кроме того, к выборам появятся те, кто будет поддерживать партию, в том числе Партия дела, и это «логичный процесс».
В партии за 2024 г. сменилось 10 руководителей региональных отделений, следовало из подсчетов «Ведомостей» и слов партийцев. Новая волна перестановок стартовала после сентябрьских выборов. «Партийцы вложили много труда в достижение поставленных целей. Однако, несмотря на общий успех, в некоторых регионах работа была недостаточно эффективной», – сообщили в Telegram-канале ЛДПР 23 сентября, анонсировав замену координаторов в Амурской и Пензенской областях (Владимир Сокольников и Павел Куликов), Республике Алтай и Бурятии (Дмитрий Софронов и Дмитрий Шишмарев), а также в Забайкальском крае (Георгий Шилин).