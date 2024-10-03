ЛДПР активизировала зачистку региональных отделений

ЛДПР активизировала зачистку региональных отделенийИдет замена представителей старой партийной элиты
В ЛДПР за 2024 г. сменилось 10 руководителей региональных отделений, следует из подсчетов «Ведомостей» и слов партийцев. Новая волна перестановок стартовала после сентябрьских выборов. «Партийцы вложили много труда в достижение поставленных целей. Однако, несмотря на общий успех, в некоторых регионах работа была недостаточно эффективной», – сообщили в Telegram-канале ЛДПР 23 сентября, анонсировав замену координаторов в Амурской и Пензенской областях (Владимир Сокольников и Павел Куликов), Республике Алтай и Бурятии (Дмитрий Софронов и Дмитрий Шишмарев), а также в Забайкальском крае (Георгий Шилин).
Примечательно, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 1 октября в ходе «всероссийского практикума» для депутатов партии признал успешной кампанию в Республике Алтай, где в список вошли сторонники Партии дела. ЛДПР получила два мандата в региональном парламенте, один из которых достался избранному в 2022 г. в горсовет Горно-Алтайска от Партии дела Роману Рехтину.
По словам собеседника «Ведомостей», лидер Партии дела Константин Бабкин на практикуме говорил, что его партия может расширить присутствие в региональной сети ЛДПР к будущим выборам. Он рассказывал союзникам по другой партии, «как укрепить связь ЛДПР с промышленными и аграрными кругами», передал официальную позицию помощник Бабкина Алексей Лапушкин.
Еще один мандат получил теперь уже бывший координатор республиканского отделения Софронов, который возглавил партийную фракцию в госсобрании. Он сообщил «Ведомостям», что «в ближайшее время будет какая-то официальная информация» о смене координатора. Новый глава регионального отделения ЛДПР в Республике Алтай Сергей Кочетков объяснил ротацию тем, что Софронов «возглавил молодежное движение» ЛДПР в республике.
Имена всех сменщиков в ЛДПР не назвали. 23 сентября в партии сообщили, что на место прежних координаторов «придут более опытные руководители». «Направлять руководителей округов из отдела референтуры центрального аппарата в регионы – традиционная для партии практика», – отметили там же. Все имена новых руководителей не назвали.
В ЛДПР идет зачистка старой гвардии и продвижение людей, лично преданных Слуцкому, говорит политолог Евгений Минченко. Кроме того, к выборам появятся те, кто будет поддерживать партию, в том числе Партия дела, и это «логичный процесс».
Известно со слов источников, к примеру, что вместо Сокольникова амурским отделением временно руководит депутат Госдумы Василина Кулиева. При этом Дальневосточный регион всегда считался одним из базовых для ЛДПР (на прошлых выборах в заксобрание она получила 3-е место с 14% голосов). Его прежний руководитель, экс-координатор отделения партии (2005–2012 гг.) Иван Абрамов, является сенатором от губернатора области, оценки кадровым решениям он не давал.
Изменения в руководстве сопровождаются увольнениями. К примеру, ячейку в Амурской области в сентябре покинула идеолог Мария Литвина. Собеседник в одном из отделений ЛДПР высказал недовольство работой центрального аппарата партии, где «стали много требовать»: «Сотни сидят и придумывают задачи для пяти человек в регионе».
Первая волна перестановок состоялась летом, о ней «Ведомости» писали 19 июля. Тогда прошли смены координаторов пяти региональных отделений партии: в Крыму, Архангельской области, Татарстане, Пермском и Хабаровский крае. Среди них регионы в той или иной степени проблемные для ЛДПР (в том числе из-за специфики отношений с местной властью).
В Крыму после смены координатора регионального отделения ЛДПР Олега Пихтерева из партии вышли депутаты и активисты, стоявшие у истоков ячейки: депутаты горсовета Ялты Мария Придатченко и Павел Ткаченко, депутат Госсовета Крыма Сергей Ерхан. В Хабаровском крае накануне сентябрьских выборов в региональный парламент его спикер Ирина Зикунова (единственный спикер от ЛДПР) и депутаты Вера Огнева и Игорь Гудин покинули партийные ряды.
В ЛДПР ротации региональных координаторов всегда были частыми, говорит политолог Ростислав Туровский: «Нередко на них влияли субъективные обстоятельства, отношения с партийным руководством и бизнесом». Кроме того, по его словам, партийный список в регионах дает очень мало проходных мест, в связи с чем уходят те, кто не видит в партии своей личной перспективы.
Перемены происходят и в тех регионах, где координаторы не менялись. Так, из рядов ЛДПР 1 октября вышел вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев. Он отказался комментировать «Ведомостям» причины своего решения.
Слуцкий, как лидер ЛДПР, получил не только партию Жириновского, но и людей Жириновского, согласен политолог Константин Калачев: «Перед большими федеральными выборами 2026 г. логично поменять их на людей Слуцкого». «Перезагрузка партии – это не только поиск новой идентичности, но и новые акценты в кадровой политике. Те, кто считает, что Слуцкий заведет партию в тупик, ее покидают», – сказал эксперт «Ведомостям».