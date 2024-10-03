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ЛДПР активизировала зачистку региональных отделений

Идет замена представителей старой партийной элиты
Александр Тихонов
Максим Стулов / Ведомости

В ЛДПР за 2024 г. сменилось 10 руководителей региональных отделений, следует из подсчетов «Ведомостей» и слов партийцев. Новая волна перестановок стартовала после сентябрьских выборов. «Партийцы вложили много труда в достижение поставленных целей. Однако, несмотря на общий успех, в некоторых регионах работа была недостаточно эффективной», – сообщили в Telegram-канале ЛДПР 23 сентября, анонсировав замену координаторов в Амурской и Пензенской областях (Владимир Сокольников и Павел Куликов), Республике Алтай и Бурятии (Дмитрий Софронов и Дмитрий Шишмарев), а также в Забайкальском крае (Георгий Шилин).

Примечательно, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 1 октября в ходе «всероссийского практикума» для депутатов партии признал успешной кампанию в Республике Алтай, где в список вошли сторонники Партии дела. ЛДПР получила два мандата в региональном парламенте, один из которых достался избранному в 2022 г. в горсовет Горно-Алтайска от Партии дела Роману Рехтину.

По словам собеседника «Ведомостей», лидер Партии дела Константин Бабкин на практикуме говорил, что его партия может расширить присутствие в региональной сети ЛДПР к будущим выборам. Он рассказывал союзникам по другой партии, «как укрепить связь ЛДПР с промышленными и аграрными кругами», передал официальную позицию помощник Бабкина Алексей Лапушкин.

Еще один мандат получил теперь уже бывший координатор республиканского отделения Софронов, который возглавил партийную фракцию в госсобрании. Он сообщил «Ведомостям», что «в ближайшее время будет какая-то официальная информация» о смене координатора. Новый глава регионального отделения ЛДПР в Республике Алтай Сергей Кочетков объяснил ротацию тем, что Софронов «возглавил молодежное движение» ЛДПР в республике.

Имена всех сменщиков в ЛДПР не назвали. 23 сентября в партии сообщили, что на место прежних координаторов «придут более опытные руководители». «Направлять руководителей округов из отдела референтуры центрального аппарата в регионы – традиционная для партии практика», – отметили там же. Все имена новых руководителей не назвали.

В ЛДПР идет зачистка старой гвардии и продвижение людей, лично преданных Слуцкому, говорит политолог Евгений Минченко. Кроме того, к выборам появятся те, кто будет поддерживать партию, в том числе Партия дела, и это «логичный процесс».

Известно со слов источников, к примеру, что вместо Сокольникова амурским отделением временно руководит депутат Госдумы Василина Кулиева. При этом Дальневосточный регион всегда считался одним из базовых для ЛДПР (на прошлых выборах в заксобрание она получила 3-е место с 14% голосов). Его прежний руководитель, экс-координатор отделения партии (2005–2012 гг.) Иван Абрамов, является сенатором от губернатора области, оценки кадровым решениям он не давал.

Изменения в руководстве сопровождаются увольнениями. К примеру, ячейку в Амурской области в сентябре покинула идеолог Мария Литвина. Собеседник в одном из отделений ЛДПР высказал недовольство работой центрального аппарата партии, где «стали много требовать»: «Сотни сидят и придумывают задачи для пяти человек в регионе».

Первая волна перестановок состоялась летом, о ней «Ведомости» писали 19 июля. Тогда прошли смены координаторов пяти региональных отделений партии: в Крыму, Архангельской области, Татарстане, Пермском и Хабаровский крае. Среди них регионы в той или иной степени проблемные для ЛДПР (в том числе из-за специфики отношений с местной властью).

В Крыму после смены координатора регионального отделения ЛДПР Олега Пихтерева из партии вышли депутаты и активисты, стоявшие у истоков ячейки: депутаты горсовета Ялты Мария Придатченко и Павел Ткаченко, депутат Госсовета Крыма Сергей Ерхан. В Хабаровском крае накануне сентябрьских выборов в региональный парламент его спикер Ирина Зикунова (единственный спикер от ЛДПР) и депутаты Вера Огнева и Игорь Гудин покинули партийные ряды.

В ЛДПР ротации региональных координаторов всегда были частыми, говорит политолог Ростислав Туровский: «Нередко на них влияли субъективные обстоятельства, отношения с партийным руководством и бизнесом». Кроме того, по его словам, партийный список в регионах дает очень мало проходных мест, в связи с чем уходят те, кто не видит в партии своей личной перспективы.

Перемены происходят и в тех регионах, где координаторы не менялись. Так, из рядов ЛДПР 1 октября вышел вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев. Он отказался комментировать «Ведомостям» причины своего решения.

Слуцкий, как лидер ЛДПР, получил не только партию Жириновского, но и людей Жириновского, согласен политолог Константин Калачев: «Перед большими федеральными выборами 2026 г. логично поменять их на людей Слуцкого». «Перезагрузка партии – это не только поиск новой идентичности, но и новые акценты в кадровой политике. Те, кто считает, что Слуцкий заведет партию в тупик, ее покидают», – сказал эксперт «Ведомостям».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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