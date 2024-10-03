ЛДПР активизировала зачистку региональных отделений

В ЛДПР ротации региональных координаторов всегда были частыми, говорит политолог Ростислав Туровский: «Нередко на них влияли субъективные обстоятельства, отношения с партийным руководством и бизнесом». Кроме того, по его словам, партийный список в регионах дает очень мало проходных мест, в связи с чем уходят те, кто не видит в партии своей личной перспективы.