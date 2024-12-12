На съезде «Единой России» поменяют двух руководителей межрегиональных советов

Также на съезде планируется принять новое положение о работе первичных отделений партии, сказал собеседник «Ведомостей». На прошлогоднем съезде единороссы объявили 2024 год Годом первичных отделений. Накануне съезда в центральном исполкоме пройдет дискуссионная площадка «Первичное звено партии». Также планируется инициировать проекты, приуроченные к 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в следующем году партия начнет готовиться к отчету по народной программе, с которой «Единая Россия» шла на выборы в Госдуму в 2021 г., и к формированию новой программы к выборам в Госдуму 2026 г.