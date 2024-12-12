На съезде «Единой России» поменяют двух руководителей межрегиональных советов

На съезде «Единой России» поменяют двух руководителей межрегиональных советовКонстантина Бахарева может сменить Сергей Горняков, а Виктора Игнатова – Алексей Синицын
На съезде «Единой России» 14 декабря обновят генсовет партии, президиум генсовета, а также сменят двух руководителей межрегиональных координационных советов (МКС). Свои посты могут покинуть руководитель южного МКС, депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев и руководитель сибирского МКС, депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов. Об этом «Ведомостям» сказал собеседник в «Единой России». Еще один партиец также слышал об изменениях. Бахарева может сменить сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков, а Игнатова – сенатор от Кемеровской области Алексей Синицын.
«Ведомости» направили запрос Игнатову. Бахарев отказался от комментариев.
Сейчас в «Единой России» восемь руководителей МКС – по числу федеральных округов. Также руководителями МКС являются депутаты Госдумы Иван Квитка (УрФО), Роман Любарский (ПФО), Зураб Макиев (СКФО), Андрей Парфенов (ЦФО), Виктор Пинский (ДФО), сенатор Андрей Кутепов (СЗФО). По уставу партии МКС координируют деятельность региональных отделений «в пределах своей компетенции» по вопросам участия «Единой России» в подготовке и проведении выборов, взаимодействуют с органами власти, готовят предложения центральным органам партии по кадровым вопросам и проч.
Раньше МКС сильно влияли на согласование списков кандидатов на выборах регионального и местного уровня, говорит политолог Александр Немцев: «У них была достаточно серьезная роль, потому что они могли региональному секретарю [отделения «Единой России»] что-то подсказать и на что-то повлиять». Сейчас же роль МКС достаточно условная, считает он: «То есть это такой партийный полпред, который занимается отведенными ему отделениями». Сейчас нужны «какие-то новые форматы, позволяющие как-то взбодрить партию», в том числе в регионах, добавляет он.
Но все окончательные решения по кадрам станут известны на съезде партии, подчеркивают источники «Ведомостей». Часто решения при подготовке таких мероприятий принимаются в последний момент, отмечает собеседник «Ведомостей».
Источники в партии отмечают, что этот съезд завершит перезагрузку «Единой России» после прихода «нового руководства». В июне Андрея Турчака, который стал врио главы Алтая, на посту секретаря генсовета (до съезда – в качестве врио) сменил полпред президента в УрФО Владимир Якушев (теперь первый вице-спикер Совета Федерации). Основные задачи, которые будут стоять перед партийной командой, – это подготовка к выборам в Госдуму и поддержка участников спецоперации, добавляет источник «Ведомостей».
Что еще будет на съезде?
В народной программе партии на съезде планируют добавить раздел о поддержке участников спецоперации, говорил 10 декабря в Госдуме руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин. Также он отмечал, что участников спецоперации введут в генсовет и высший совет партии.
По словам источника «Ведомостей» в «Единой России», участники спецоперации войдут и в список партии на выборах в Госдуму в 2026 г. Накануне съезда в ЦИК «Единой России» пройдет дискуссионная площадка «Элита страны. Участники СВО – депутаты партии и государственные руководители», в которой кроме Якушева примут участие сенатор Александр Карелин, полпред президента в УрФО Артем Жога, депутат Госдумы Дмитрий Саблин и участник «Времени героев» Владислав Головин.
Для подготовки участников спецоперации к публичной политике, а также новых лиц партии «Единая Россия» запустит новую программу подготовки на базе высшей партийной школы, добавляет собеседник. Целью программы будет подготовить во всех регионах публичных спикеров, которые могут доносить позицию партии и дебатировать с оппонентами, говорит собеседник в партии: «А региональные выборы 2025 г. станут для них первым тестом».
Также на съезде планируется принять новое положение о работе первичных отделений партии, сказал собеседник «Ведомостей». На прошлогоднем съезде единороссы объявили 2024 год Годом первичных отделений. Накануне съезда в центральном исполкоме пройдет дискуссионная площадка «Первичное звено партии». Также планируется инициировать проекты, приуроченные к 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в следующем году партия начнет готовиться к отчету по народной программе, с которой «Единая Россия» шла на выборы в Госдуму в 2021 г., и к формированию новой программы к выборам в Госдуму 2026 г.
Вряд ли на съезде этого года стоит ожидать каких-то судьбоносных изменений, говорит политолог Александр Кынев: «Скорее будут рассматриваться текущие вопросы. Устаканится позиция Якушева, могут прийти его люди в руководящие органы». Якушев, зайдя на позицию секретаря генсовета, будет подбирать свою команду, полагает Немцев: «Укрепление потенциальной вертикали Якушева позволит немножко взбодрить партию».
Но ключевые вопросы будут обсуждаться на съезде перед думскими выборами 2026 г., говорит Кынев. Тогда в повестке будет два важных вопроса – кто возглавит список партии и что будет со спецоперацией, считает эксперт: «От этого для позиционирования партии будет зависеть многое».