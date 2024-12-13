Кто займет место Ирана в Сирии

Израиль использует разногласия внутри мусульманских стран для продолжения своей агрессивной политики в секторе Газа, Ливане и Сирии. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с министром торговли Турции Омером Болатом в преддверии 29-го заседания двусторонней Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству через несколько дней после эвакуации иранских граждан из Сирии, последовавшей за свержением президента страны Башара Асада 8 декабря. В то же время спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, выступая на парламентской сессии, заявил, что падение власти Асада в Сирии хотя и подорвало импульс «Оси сопротивления», но движение «Хезболла» в Ливане показало, что оно не только может адаптироваться к новым условиям, но впоследствии будет сражаться против Израиля «еще сильнее, чем прежде». Он добавил, что поддержка «Оси» остается центральным внешнеполитическим элементом Ирана для обеспечения безопасности страны.