Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кто займет место Ирана в Сирии

В период гражданской войны в Сирии Ирану подчинялись до 30 000 бойцов
Нурлан Гасымов
Глеб Мишутин
Иран начал эвакуацию своих граждан за пару дней до падения Дамаска
Иран начал эвакуацию своих граждан за пару дней до падения Дамаска / Omar Sanadiki / AP Photo

Израиль использует разногласия внутри мусульманских стран для продолжения своей агрессивной политики в секторе Газа, Ливане и Сирии. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с министром торговли Турции Омером Болатом в преддверии 29-го заседания двусторонней Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству через несколько дней после эвакуации иранских граждан из Сирии, последовавшей за свержением президента страны Башара Асада 8 декабря. В то же время спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, выступая на парламентской сессии, заявил, что падение власти Асада в Сирии хотя и подорвало импульс «Оси сопротивления», но движение «Хезболла» в Ливане показало, что оно не только может адаптироваться к новым условиям, но впоследствии будет сражаться против Израиля «еще сильнее, чем прежде». Он добавил, что поддержка «Оси» остается центральным внешнеполитическим элементом Ирана для обеспечения безопасности страны.

«Ось сопротивления» – название неофициальной антиизраильской коалиции, в которую помимо Ирана и ливанского движения «Хезболла» входят все проиранские шиитские ополчения в Афганистане, Ираке и Йемене. Сирия также являлась частью этого альянса в период правления семьи Асадов и обеспечивала последние 15 лет сухопутную и воздушную связь Ирана со своими союзниками в Ливане.

Заявления иранских должностных лиц последовали после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к народу 11 декабря, в котором он назвал сирийские события совместным заговором США и Израиля. Он заверил, что, несмотря на падение режима Асада, силы сопротивления не ослабли, а под давлением Запада станут еще сильнее: «Чем больше вы давите на нее [«Ось сопротивления»], тем сильнее она становится».

Кроме того, Хаменеи сообщил, что иранские спецслужбы еще с лета предупреждали Дамаск об угрозах наступления сирийских боевиков. И хотя, по его словам, иранские силы и военные советники и находились в Сирии по официальному запросу Дамаска, они не могли заменить собой регулярную сирийскую армию. В заключении верховный лидер пожелал скорейшего «освобождения» Сирии силами сирийской молодежи и изгнания США из региона «Осью сопротивления».

Иран начал эвакуацию своих военных, сотрудников дипломатических служб и их семей еще утром 6 декабря, за пару дней до падения Дамаска, писала The New York Times со ссылкой на иранские источники. Хотя до этого министр иностранных дел страны Аббас Арагчи на встрече с президентом Асадом в Дамаске обещал предоставить ему военную помощь.

Ранее Сирия была территорией, откуда Тегеран мог проводить антиизраильскую политику, замечает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Иран вложил очень много средств в арабскую республику, отмечает эксперт: «Теперь же с падением Асада все вложения иранцев пропали. Помимо этого Иран лишился наземной связи со своим союзником – ливанской «Хезболлой».

Судя по всему, сухопутная связь Ирана с «Хезболлой» утеряна, хотя иранские власти продолжают надеяться оказывать поддержку своим союзникам впредь, соглашается младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. По мнению эксперта, помощь движению в ближайшем будущем, вероятно, будет ограничиваться финансовыми пожертвованиями, что означает ослабление позиций Ирана на Ближнем Востоке.

По словам Зелтыня, иранским властям пока не с кем договариваться в Сирии с учетом недавнего разгрома иранских дипучреждений сирийскими боевиками. «Они таким образом выразили протест присутствию иранцев на своей землей», – добавил эксперт.

Ранее Иран, отмечает Лазовский, играл ключевую роль в сирийской экономике, особенно в поставках топлива. «Причем иранцы поставляли сирийцам топливо в кредит. Кроме того, иранские товары были широко представлены на полках сирийских магазинов на подконтрольных правительству территориях, а иранский строительный бизнес участвовал в восстановлении страны. Теперь присутствие иранского бизнеса в Сирии тоже под вопросом», – объяснил эксперт.

Место Ирана в сирийской экономике, скорее всего, займет Турция, а затем и арабские монархии Персидского залива, продолжает Лазовский: «Если новые власти договорятся с США и с Сирии будут сняты санкции, вполне возможно, что к региональным игрокам прибавится еще Китай, а также ЕС».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных