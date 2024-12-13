Кто займет место Ирана в Сирии

Кто займет место Ирана в СирииВ период гражданской войны в Сирии Ирану подчинялись до 30 000 бойцов
Израиль использует разногласия внутри мусульманских стран для продолжения своей агрессивной политики в секторе Газа, Ливане и Сирии. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с министром торговли Турции Омером Болатом в преддверии 29-го заседания двусторонней Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству через несколько дней после эвакуации иранских граждан из Сирии, последовавшей за свержением президента страны Башара Асада 8 декабря. В то же время спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, выступая на парламентской сессии, заявил, что падение власти Асада в Сирии хотя и подорвало импульс «Оси сопротивления», но движение «Хезболла» в Ливане показало, что оно не только может адаптироваться к новым условиям, но впоследствии будет сражаться против Израиля «еще сильнее, чем прежде». Он добавил, что поддержка «Оси» остается центральным внешнеполитическим элементом Ирана для обеспечения безопасности страны.
«Ось сопротивления» – название неофициальной антиизраильской коалиции, в которую помимо Ирана и ливанского движения «Хезболла» входят все проиранские шиитские ополчения в Афганистане, Ираке и Йемене. Сирия также являлась частью этого альянса в период правления семьи Асадов и обеспечивала последние 15 лет сухопутную и воздушную связь Ирана со своими союзниками в Ливане.
Заявления иранских должностных лиц последовали после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к народу 11 декабря, в котором он назвал сирийские события совместным заговором США и Израиля. Он заверил, что, несмотря на падение режима Асада, силы сопротивления не ослабли, а под давлением Запада станут еще сильнее: «Чем больше вы давите на нее [«Ось сопротивления»], тем сильнее она становится».
Кроме того, Хаменеи сообщил, что иранские спецслужбы еще с лета предупреждали Дамаск об угрозах наступления сирийских боевиков. И хотя, по его словам, иранские силы и военные советники и находились в Сирии по официальному запросу Дамаска, они не могли заменить собой регулярную сирийскую армию. В заключении верховный лидер пожелал скорейшего «освобождения» Сирии силами сирийской молодежи и изгнания США из региона «Осью сопротивления».
Иран начал эвакуацию своих военных, сотрудников дипломатических служб и их семей еще утром 6 декабря, за пару дней до падения Дамаска, писала The New York Times со ссылкой на иранские источники. Хотя до этого министр иностранных дел страны Аббас Арагчи на встрече с президентом Асадом в Дамаске обещал предоставить ему военную помощь.
Ранее Сирия была территорией, откуда Тегеран мог проводить антиизраильскую политику, замечает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Иран вложил очень много средств в арабскую республику, отмечает эксперт: «Теперь же с падением Асада все вложения иранцев пропали. Помимо этого Иран лишился наземной связи со своим союзником – ливанской «Хезболлой».
Судя по всему, сухопутная связь Ирана с «Хезболлой» утеряна, хотя иранские власти продолжают надеяться оказывать поддержку своим союзникам впредь, соглашается младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. По мнению эксперта, помощь движению в ближайшем будущем, вероятно, будет ограничиваться финансовыми пожертвованиями, что означает ослабление позиций Ирана на Ближнем Востоке.
По словам Зелтыня, иранским властям пока не с кем договариваться в Сирии с учетом недавнего разгрома иранских дипучреждений сирийскими боевиками. «Они таким образом выразили протест присутствию иранцев на своей землей», – добавил эксперт.
Ранее Иран, отмечает Лазовский, играл ключевую роль в сирийской экономике, особенно в поставках топлива. «Причем иранцы поставляли сирийцам топливо в кредит. Кроме того, иранские товары были широко представлены на полках сирийских магазинов на подконтрольных правительству территориях, а иранский строительный бизнес участвовал в восстановлении страны. Теперь присутствие иранского бизнеса в Сирии тоже под вопросом», – объяснил эксперт.
Место Ирана в сирийской экономике, скорее всего, займет Турция, а затем и арабские монархии Персидского залива, продолжает Лазовский: «Если новые власти договорятся с США и с Сирии будут сняты санкции, вполне возможно, что к региональным игрокам прибавится еще Китай, а также ЕС».