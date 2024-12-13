Экс-глава «Партии дела» Бабкин и советник Слуцкого вошли в высший совет ЛДПР

Экс-глава «Партии дела» Бабкин и советник Слуцкого вошли в высший совет ЛДПРВ ЦКРК избрали трех человек
Экс-лидер ликвидированной «Партии дела» Константин Бабкин и советник Леонида Слуцкого Мария Воропаева вошли в высший совет ЛДПР. Такое решение делегаты съезда, приуроченного к 35-летию партии, приняли на закрытой части заседания. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, близкие к ЛДПР.
Свое избрание подтвердил в разговоре с «Ведомостями» и сам Бабкин. Только их фамилии были в бюллетени для голосования, добавил один из собеседников.
«Я очень рад, вдохновлен атмосферой, которая была на съезде. Благодарен партийцам, буду делать все для развития ЛДПР», – заявил Бабкин.
Как и писали «Ведомости» накануне, в повестке съезда фигурировало два основных вопроса: выборы в центральную контрольно-ревизионную комиссию (ЦКРК) и довыборы в высший совет партии.
Всего в высшем совете 25 мест, одно из них оставалось вакантным целый год. В ходе съезда депутат заксобрания Кировской области Владимир Костин написал заявление о выходе из партии, сообщили два источника. «Его попросили написать – он написал», – объяснил один из них его решение. Из-за ухода депутата освободилось второе место, что позволило Воропаевой и Бабкину войти в состав высшего совета.
Против Воропаевой проголосовали восемь человек, еще четверо испортили бюллетени, сказали два собеседника. «Эти люди имеют большую смелость голосовать против при такой напряженной обстановке», – сказал он. Депутаты так «аккуратно» выражали свое несогласие, считает еще один источник.
Среди претендентов на 25-ое место в совете также была многолетний член ЛДПР Елена Афанасьева – ее ранее выдвинула условная «внутрипартийная оппозиция», но добиться включения кандидатуры сенатора в бюллетень не удалось. На съезде восемь делегатов проголосовали за то, чтобы ее кандидатуру рассмотрели, уточнил источник.
До этого открытое письмо на имя Слуцкого с предложением включить ее в этот орган направили сенатор Иван Абрамов, глава думского комитета по региональной политике Алексей Диденко и глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов, замглавы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов, а также сама Афанасьева.
«Почему выбрали Воропаеву, а не члена ЛДПР, который уже давно с партией, – непонятно», – говорит собеседник. Когда Афанасьеву награждали на открытой части съезда, то делегаты встретили ее громкими аплодисментами, отметил один из собеседников.
На членство в ЦКРК претендовали три человека: ее бывший глава Никита Зубов, ее члены Никита Пьяных и Алексей Логинов. Их выбрали списком, далее они уже сами решат, кто будет возглавлять этот орган, пояснил собеседник. Свинцов из «внутрипартийной оппозиции» не смог попасть в ЦКРК.
О том что именно Бабкин и Воропаева обсуждаются в качестве претендентов для пополнения состава высшего совета, «Ведомости» писали накануне. К Бабкину никаких претензий у ЛДПР нет, говорил один из источников «Ведомостей», близкий к партии: к нему нейтральное отношение как среди старых соратников основателя партии Владимира Жириновского, так и среди окружения нынешнего руководителя Леонида Слуцкого.
Вопрос включения Воропаевой в высший совет обсуждается еще с избрания нового состава в 2023 г., когда одно место осталось свободным, говорил один из источников. Тогда ей якобы помешало членство в «Единой России» (от партии власти она баллотировалась в Госдуму в 2021 г.), утверждает он. Теперь же она вступила в ЛДПР, уточнили два источника.