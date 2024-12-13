Экс-глава «Партии дела» Бабкин и советник Слуцкого вошли в высший совет ЛДПР

Вопрос включения Воропаевой в высший совет обсуждается еще с избрания нового состава в 2023 г., когда одно место осталось свободным, говорил один из источников. Тогда ей якобы помешало членство в «Единой России» (от партии власти она баллотировалась в Госдуму в 2021 г.), утверждает он. Теперь же она вступила в ЛДПР, уточнили два источника.