ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных россиян

ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных россиянС начала декабря этот показатель снизился на 4%, а уровень тревожности граждан вырос
На вопрос о доверии президенту РФ Владимиру Путину 78% опрошенных россиян ответили, что «скорее доверяют». В то же время работу правительства положительно оценил 51% респондентов, а уровень тревожности в обществе вырос с 43 до 46% за неделю. Это следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) среди населения в возрасте 18 лет и старше.
В выборку были включены 1500 респондентов из числа жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Еженедельный опрос проводился методом интервью по месту жительства участников исследования.
Согласно результатам ФОМа, за неделю с 15 до 22 декабря доля тех, кто ответил о доверии президенту, осталась прежней – 78%. С 1 декабря показатель снизился на 4%, а по сравнению с 24 декабря 2023 г. – на 1%. Не доверяют президенту 12% опрошенных, еще 9% затруднились с ответом.
О том, что Путин работает «скорее хорошо», заявили 80%. С конца прошлого года этот показатель практически не изменился. 9% считают, что президент работает «скорее плохо», затруднились с ответом 11% респондентов.
По мнению 51% опрошенных россиян, правительство работает хорошо. С начала декабря доля тех, кто негативно оценивает деятельность кабмина, выросла на 6 п. п. и достигла 30%. Затруднились с ответом 20% опрошенных. Положительно оценили работу главы правительства Михаила Мишустина 58% респондентов. Этот показатель практически не изменился с начала месяца и по сравнению с декабрем 2023 г. тоже.
Эксперты ФОМа также изучили уровень тревожности и протестных настроений в обществе. На вопрос респондентам, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых, 46% ответили «тревожное». Этот показатель вырос на 3% с начала месяца и на 10% с 24 декабря прошлого года. О спокойном настроении заявили 46%, с декабря 2023 г. этот показатель рухнул на 11%.
По данным фонда, вырос уровень протестных настроений. О готовности лично принять участие в акциях протеста, если они пройдут в ближайшие месяц – два, заявили 18% (рост +4% с 24 ноября). 75% опрошенных сказали, что не стали бы участвовать в таких мероприятиях (-3% с 24 ноября). При этом 51% полагает, что на акциях протеста было бы не много людей.
По данным ФОМа, на прошедшей неделе больше всего россиян интересовали события, связанные с ведением спецоперации, военные действия в Курской области, атаки по регионам РФ (24%). Еще 17% респондентов ответили, что их внимание привлекали новости о прямой линии и большой пресс-конференции Путина, которые состоялись 19 декабря. Выступление президента продлилось 4,5 часа. На момент окончания мероприятия поступило почти 2,5 млн вопросов от граждан. В центре обсуждения оказались экономика России, отношения с западными странами, а также вопросы обеспечения участников спецоперации, экологии, демографии и др. По данным исследовательской компании Mediascope, трансляцию «Итогов года» с Путиным в прямом эфире в среднем посмотрело 17 млн россиян старше четырех лет. Это рекордный показатель за последние три года. Трансляция в этом году привлекла больше политизированных зрителей и молодежи, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.