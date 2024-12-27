ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных россиян

По данным ФОМа, на прошедшей неделе больше всего россиян интересовали события, связанные с ведением спецоперации, военные действия в Курской области, атаки по регионам РФ (24%). Еще 17% респондентов ответили, что их внимание привлекали новости о прямой линии и большой пресс-конференции Путина, которые состоялись 19 декабря. Выступление президента продлилось 4,5 часа. На момент окончания мероприятия поступило почти 2,5 млн вопросов от граждан. В центре обсуждения оказались экономика России, отношения с западными странами, а также вопросы обеспечения участников спецоперации, экологии, демографии и др. По данным исследовательской компании Mediascope, трансляцию «Итогов года» с Путиным в прямом эфире в среднем посмотрело 17 млн россиян старше четырех лет. Это рекордный показатель за последние три года. Трансляция в этом году привлекла больше политизированных зрителей и молодежи, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.