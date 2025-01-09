Что обсуждал Владимир Путин с правительством на первом в новом году заседании

Что обсуждал Владимир Путин с правительством на первом в новом году заседанииЗапуск нацпроектов, работа ЖКХ в праздники и разлив мазута в Керченском проливе
Владимир Путин провел 9 января первое в новом году совещание с членами правительства. На заседании президент с членами кабмина обсудил запуск национальных проектов, работу жилищно-коммунального хозяйства в праздничные дни, а также высказал неудовлетворение тем, как проходит ликвидация последствий разлива мазута в Керченском проливе.
Совещание у президента началось с выступления министра строительства Ирека Файзуллина о том, как система ЖКХ работала в новогодние праздники. По словам министра, праздничные дни прошли без особых нарушений теплоснабжения, в частности, число аварий сократилось в два раза по сравнению с этим же периодом прошлого года – всего было 36 аварийных ситуаций. С лета в регионах проводились противоаварийные тренировки, добавил Файзуллин. Министр напомнил, что в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сформирован федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», что должно позволить к 2030 г. улучшить качество услуг ЖКХ для 20 млн человек. За шесть лет на этот федеральный проект будет выделено 4,5 трлн руб. Ежегодно в рамках федерального проекта будет обновляться 2,5% сетей. По его словам, в 2024 г. были модернизированы 3000 км сетей.
Министр энергетики Сергей Цивилев отметил, что в праздничные дни в зоне особого внимания министерства были некоторые регионы Центрального федерального округа, Дальнего Востока, восточная часть Сибири, юг страны, а также новые и приграничные регионы. По его словам, в праздничные дни произошло 84 технологических нарушения в энергоснабжении, что в два раза меньше, чем за тот же период 2024 г. Глава Минтранса Роман Старовойт отчитался о работе транспортной системы в праздники. По его словам, с 29 декабря по 8 января российские авиакомпании перевезли 3 млн пассажиров, из которых 2,2 млн внутри России, а РЖД с 27 декабря по 12 января перевезет 7 млн пассажиров. По итогам прошедшего в конце декабря Госсовета, посвященного Году семьи, 23 российские авиакомпании стали предоставлять 50%-ную скидку на билеты для детей до 12 лет.
Министр культуры Ольга Любимова рассказала президенту о том, как планируется взаимодействовать с Китаем в кинематографе – после того, как Путин у нее это уточнил, добавив, что в скором времени созвонится с председателем КНР Си Цзиньпином. Любимова сказала, что подготовлен проект плана в области совместного кинопроизводства с Китаем, в скором времени группа российских кинематографистов отправится в Китай знакомиться с их киноиндустрией. В феврале же в российский прокат выйдет фильм «Красный шелк» о том, как в 1927 г. в Подмосковье проходил шестой съезд Компартии Китая.
Вице-премьер Марат Хуснуллин подвел итоги нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». По его словам, за прошедшие шесть лет 23,6 млн семей улучшили свои жилищные условия, всего было построено 577 млн кв. м жилья, что составило 12% всего жилого фонда страны – к 2030 г. стоит задача достигнуть 20%. В 2024 г. было введено 107,4 млн кв. м жилья, что меньше, чем в рекордный 2023 г. Но в 2024 г. рекорд поставлен по объему индивидуального жилищного строительства – это 62 млн кв. м. Путин уточнил у Хуснуллина, на сколько сократилась выдача ипотечных кредитов за прошлый год. Вице-премьер сказал, что выдача ипотеки сократилась, но точную цифру не назвал. По его словам, сейчас правительство совместно с банками прорабатывает идею распространения льготной ипотеки на вторичное жилье в городах, где вводится мало нового жилья, а также другие меры.
С докладом о запуске новых нацпроектов выступил вице-премьер Александр Новак – часть нацпроектов была доработана, а часть скорректирована после заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам, состоявшегося 5 декабря. Тогда президент раскритиковал работу правительства над тем, как идет формирование нацпроектов, а также обратил внимание на то, что не всем регионам успели выделить деньги на их реализацию. Новак сообщил, что 20 декабря были утверждены паспорта всех 19 нацпроектов, общий объем финансирования на их реализацию в течение шести лет – более 57 трлн руб., из которых более 40 трлн руб. будут выделены из федерального бюджета. Также утвержден план по достижению национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. По итогам заседания по нацпроектам были скорректированы некоторые показатели, к примеру, Минтранс увеличил показатели в части авиационной подвижности на ближайшие годы на 7%. Также Новак отметил, что до регионов доведено финансирование на реализацию нацпроектов, а также напомнил, что для регионов будет действовать право списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам.
Путин, в свою очередь, отметил, что списание полученных кредитов – не лучший инструмент решения экономических вопросов, но сейчас это было необходимо сделать. Поэтому он попросил губернаторов выстраивать работу так, чтобы она была «экономически обоснованной», а все решения принимались вовремя. По словам Путина, важно, чтобы подготовленные для реализации нацпроектов документы не расходились с «реалиями жизни», поскольку оценивать результаты нацпроектов будут граждане.
Последним из членов правительства на совещании выступил глава МЧС Александр Куренков, который докладывал о том, как проходит ликвидация последствий разлива мазута в Керченском проливе, которое произошло после того, как 15 декабря в Черном море потерпели крушение два танкера. Всего в Краснодарском крае и Крыму над ликвидацией последствий работают более 8000 человек и 800 единиц техники. По словам Куренкова, вдоль береговой линии в Краснодарском крае собрано свыше 139 000 т загрязненного грунта, а в Крыму – 270 т загрязненного песка. Путин же раскритиковал работу ведомств по ликвидации последствий разлива мазута: «Из того, что я вижу, и той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно».
«Сначала сказали, что все это будет делаться на региональном уровне, потом все-таки пришли к выводу, что эта работа должна вестись на федеральном, потом пришли к выводу, что необходимо объявить федеральную чрезвычайную ситуацию», – заявил президент. Поэтому он предложил образовать штаб по ликвидации последствий, который бы работал на месте и куда входили бы чиновники из федеральных министерств и ведомств. Почти сразу после этих слов президента был опубликован указ, что бывший прокурор Москвы Денис Попов назначен статс-секретарем – замглавы МЧС.