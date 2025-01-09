Что обсуждал Владимир Путин с правительством на первом в новом году заседании

С докладом о запуске новых нацпроектов выступил вице-премьер Александр Новак – часть нацпроектов была доработана, а часть скорректирована после заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам, состоявшегося 5 декабря. Тогда президент раскритиковал работу правительства над тем, как идет формирование нацпроектов, а также обратил внимание на то, что не всем регионам успели выделить деньги на их реализацию. Новак сообщил, что 20 декабря были утверждены паспорта всех 19 нацпроектов, общий объем финансирования на их реализацию в течение шести лет – более 57 трлн руб., из которых более 40 трлн руб. будут выделены из федерального бюджета. Также утвержден план по достижению национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. По итогам заседания по нацпроектам были скорректированы некоторые показатели, к примеру, Минтранс увеличил показатели в части авиационной подвижности на ближайшие годы на 7%. Также Новак отметил, что до регионов доведено финансирование на реализацию нацпроектов, а также напомнил, что для регионов будет действовать право списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам.