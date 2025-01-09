Бывший прокурор Москвы назначен заместителем главы МЧС

Бывший прокурор Москвы назначен заместителем главы МЧСДенис Попов ушел в отставку с поста прокурора в августе в связи с выходом на пенсию
Президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова заместителем главы МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, следует из указа президента.
Указ вступает в силу 9 января 2025 г.
Денис Попов ушел в отставку с поста столичного прокурора в августе 2024 г. в связи с выходом на пенсию. Новым прокурором был назначен Максим Жук, который возглавлял прокуратуру Тверской области.
5 января глава государства подписал указ об увеличении количества заместителей главы МЧС с 9 до 10 и введении в структуру должности начальника управления политической и воспитательной работы.