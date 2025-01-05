Путин увеличил число заместителей главы МЧС и ввел новую должность

Ведомство выступило с инициативой упразднить действовавшее с 2019 г. положение об организации воспитательной и культурно-досуговой работы в учреждениях и организациях министерства. Предполагается, что политическая и воспитательная работа в системе МЧС должна формировать «высокий уровень морально-политического и морально-психологического состояния» сотрудников.