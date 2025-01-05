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Путин увеличил число заместителей главы МЧС и ввел новую должность

Ведомости

Президент России Владимир Путин увеличил количество заместителей главы МЧС с девяти до 10 и ввел в структуру должность начальника управления политической и воспитательной работы. Об этом говорится в указе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Указ подписан президентом 5 января и вступает в силу со дня подписания, следует из документа.

Пост главы МЧС занимает Александр Куренков. В конце декабря он докладывал Путину о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации федерального значения в Краснодарском крае, пострадавшем от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

12 сентября МЧС России предложило проводить среди сотрудников политическую работу.

Ведомство выступило с инициативой упразднить действовавшее с 2019 г. положение об организации воспитательной и культурно-досуговой работы в учреждениях и организациях министерства. Предполагается, что политическая и воспитательная работа в системе МЧС должна формировать «высокий уровень морально-политического и морально-психологического состояния» сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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