Путин увеличил число заместителей главы МЧС и ввел новую должность
Президент России Владимир Путин увеличил количество заместителей главы МЧС с девяти до 10 и ввел в структуру должность начальника управления политической и воспитательной работы. Об этом говорится в указе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.
Указ подписан президентом 5 января и вступает в силу со дня подписания, следует из документа.
Пост главы МЧС занимает Александр Куренков. В конце декабря он докладывал Путину о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации федерального значения в Краснодарском крае, пострадавшем от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
Ведомство выступило с инициативой упразднить действовавшее с 2019 г. положение об организации воспитательной и культурно-досуговой работы в учреждениях и организациях министерства. Предполагается, что политическая и воспитательная работа в системе МЧС должна формировать «высокий уровень морально-политического и морально-психологического состояния» сотрудников.