МЧС предложило добавить в работу с сотрудниками политзанятия

МЧС предложило добавить в работу с сотрудниками политзанятияСреди основных принципов проекта указана поддержка президента
МЧС России предлагает проводить среди сотрудников политическую работу, следует из проекта приказа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.
Ведомство предлагает упразднить действовавшее с 2019 г. положение об организации воспитательной и культурно-досуговой работы в учреждениях и организациях министерства. В проекте говорится, что политическая и воспитательная работа в системе МЧС должна формировать «высокий уровень морально-политического и морально-психологического состояния» сотрудников.
Также предлагается информационно-пропагандистское сопровождение общественно-государственных мероприятий, создание условий для реализации личным составом права на свободу совести и вероисповедания в связи с прохождением службы, защита от негативного информационного воздействия, предупреждение дезинформации и деморализации личного состава.
Ответственным за разработку числится заместитель директора департамента кадровой политики Артем Артемов. Среди основных принципов указаны: понимание и поддержка личным составом МЧС государственной политики, решений президента в области безопасности, требовательное и уважительное отношение к личному составу МЧС России со стороны руководителей всех уровней и индивидуальный подход руководителей. К методам, согласно проекту, относятся наказания, поощрения, опросы и наблюдение. Как отмечается в проекте, самокритика – тоже одно из средств политической воспитательной работы.
Из проекта следует, что за политическую работу должны будут отвечать специальные подразделения МЧС и все начальники разных уровней. Оценка эффективности работ будет ежедневной. Ответственные за политическую работу будут должны участвовать в организации работы с членами семей личного состава МЧС, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Ответственные будут организовывать торжественные мероприятия, похороны и взаимодействовать с культурными центрами.
На политработу будет отводиться два раза в месяц до 20 минут в случае с офицерами, прапорщиками, солдатами и сержантами, проходящими службу по контракту в спасательных воинских формированиях МЧС. На личный состав будет отводиться по 10 минут до заступления на службу. С учащимися в учреждениях МЧС – по 30 минут в неделю. С солдатами и сержантами, проходящими военную службу по призыву в спасательных воинских формированиях МЧС, – два раза в неделю до 30 минут. Также не реже раза в год будут проводиться правовые занятия с привлечением сотрудников военной прокуратуры.
9 августа Министерство внутренних дел России разработало обновление приложения об организации морально-психологического обеспечения кадров. Авторы проекта добавили новую главу «Организация морально-психологического обеспечения в особых условиях». В ней 11 пунктов, предусматривающих внутриведомственные рекомендации. К примеру, при подготовке руководителей органов и подразделений МВД к выполнению задач в особых условиях основные усилия в области морально-психологического обеспечения сосредоточиваются на выработке у них готовности к принятию критически важных управленческих и оперативных решений, а также к «своевременным, четким и решительным действиям при выполнении задач по защите конституционного строя, прав, свобод, жизни и здоровья граждан, межнационального и межконфессионального согласия».
12 сентября в Госдуму внесли законопроект, меняющий закон о молодежной политике. В частности, в базовом законе о молодежной политике теперь появится ст. 7.2 «Патриотическое воспитание молодежи».