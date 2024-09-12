МЧС предложило добавить в работу с сотрудниками политзанятия

На политработу будет отводиться два раза в месяц до 20 минут в случае с офицерами, прапорщиками, солдатами и сержантами, проходящими службу по контракту в спасательных воинских формированиях МЧС. На личный состав будет отводиться по 10 минут до заступления на службу. С учащимися в учреждениях МЧС – по 30 минут в неделю. С солдатами и сержантами, проходящими военную службу по призыву в спасательных воинских формированиях МЧС, – два раза в неделю до 30 минут. Также не реже раза в год будут проводиться правовые занятия с привлечением сотрудников военной прокуратуры.