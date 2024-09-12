В Госдуму внесли законопроект, меняющий закон о молодежной политике

Одной из них является развитие инфраструктуры молодежной политики, говорит Метелев, – сети молодежных, добровольческих, творческих и других центров для молодых людей. «В Москве много таких пространств, но во многих городах их нет. И из-за их отсутствия молодежь часто предоставлена себе. Зачастую, когда молодые люди понимают, что у них нет возможности для развития, они уезжают из своих городов. Поэтому законом мы закрепляем необходимость развивать молодежные центры, стандарты и нормативы к которым утвердит Росмолодежь», – рассказывает депутат.