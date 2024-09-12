В Госдуму внесли законопроект, меняющий закон о молодежной политике

В Госдуму внесли законопроект, меняющий закон о молодежной политикеК основным направлениям ее реализации отнесли формирование у молодежи готовности исполнять долг по защите Отечества
В Госдуму 11 сентября внесли законопроект, вносящий масштабные изменения в закон о молодежной политике в России. Его авторами стали депутаты всех пяти фракций, в том числе первый вице-спикер Александр Жуков и еще четверо вице-спикеров Госдумы Анна Кузнецова, Петр Толстой (все «Единая Россия»), Борис Чернышов (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), а также группа сенаторов.
В базовом законе о молодежной политике теперь появляется ст. 7.2 «Патриотическое воспитание молодежи». В ней говорится, что в целях патриотического воспитания молодежи органы власти разного уровня разрабатывают меры «по воспитанию в молодежной среде гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации, формированию у молодежи готовности исполнять конституционный долг по защите Отечества». Также органы власти должны содействовать деятельности центров патриотического воспитания, военно-патриотических и др. объединений, проводить мониторинг эффективности патриотического воспитания. Формирование готовности у молодежи исполнять долг по защите Отечества прописывается и среди основных направлений реализации молодежной политики.
Прописываются в законопроекте и полномочия Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). К ним отнесены проведение единой госполитики, направленной на развитие молодежи, поддержка молодых семей, молодежных общественных объединений, нормативно-правовое регулирование в этой сфере, разработка и утверждение рекомендаций по размещению учреждений, осуществляющих деятельность по реализации молодежной политики, разработка KPI и проведение мониторинга реализации молодежной политики. Также к полномочиям ведомства предложено отнести проведение консультаций с губернаторами по кандидатурам, которые займут посты региональных министров по молодежной политике, и утверждение номенклатурных должностей работников таких министерств в регионах.
Также парламентарии предлагают дать возможность губернаторам и мэрам создавать координационные органы в сфере молодежной политики, чтобы выдвигать и поддерживать инициативы молодежи, проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов регионов и муниципалитетов, которые регулируют реализацию молодежной политики. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере молодежной политики предложено отнести содействие в развитии инфраструктуры для молодежи и в реализации выдвигаемых молодежью проектов и программ.
В законопроекте прописывают категории и виды государственных и муниципальных учреждений, которые осуществляют деятельность по реализации молодежной политики. Среди них – неспециализированные учреждения по реализации молодежной политики, такие как молодежные центры, и специализированные учреждения. К последним предлагают отнести центры поддержки талантливой молодежи, центры социально-психологической помощи для молодых людей, центры патриотического воспитания, молодежные центры волонтерства.
Одной из них является развитие инфраструктуры молодежной политики, говорит Метелев, – сети молодежных, добровольческих, творческих и других центров для молодых людей. «В Москве много таких пространств, но во многих городах их нет. И из-за их отсутствия молодежь часто предоставлена себе. Зачастую, когда молодые люди понимают, что у них нет возможности для развития, они уезжают из своих городов. Поэтому законом мы закрепляем необходимость развивать молодежные центры, стандарты и нормативы к которым утвердит Росмолодежь», – рассказывает депутат.
Законопроект предполагает и усиление полномочий Росмолодежи, «делая агентство почти министерством», говорит Метелев: «Задачи, поставленные перед агентством, требуют соответствующих инструментов, координации разных ведомств федерального, регионального и местного уровня. Важно, чтобы органы власти, отвечающие за молодежную политику, работали синхронно. Росмолодежь будет утверждать показатели эффективности, отраслевые стандарты, номенклатуру должностей, рекомендации по каждому направлению развития молодежной политики. Также мы предлагаем, чтобы они участвовали в консультациях при назначении региональных министров по молодежной политике». Метелев говорит, что закон расширяет направления молодежной политики, среди которых появляется защита прав молодежи и правовое просвещение. «Также в законопроекте прописывается формирование условий среди молодежи по исполнению конституционного долга по защите Отечества – это требование времени», – добавляет он.