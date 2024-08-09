Полицейских будут готовить к решительности при защите конституционного строя

Практика проведения бесед в отделениях с кадрами, где рассказывают главные новости из политической жизни страны и об изменениях в законодательстве, не новая, рассказал «Ведомостям» глава московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. По его словам, такие лекции проводят раз в неделю по понедельникам. Он предположил, что новая глава об организации морально-психологического обеспечения при работе в особых условиях, если это относится к работе на территории проведения специальной военной операции на Украине, связана с необходимостью адаптации местных сотрудников в рамках интеграции правового поля новых регионов в российское законодательство. Пашкин также рассказал, что в целом по стране в каждом из подразделений предусмотрен психолог для сотрудников. Но для тех, кто работает в особых условиях, возможно, морально-психологическая помощь нужна в большем объеме.