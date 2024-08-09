Полицейских будут готовить к решительности при защите конституционного строя

Полицейских будут готовить к решительности при защите конституционного строяМВД разработало обновление порядка морально-психологического обеспечения кадров с учетом особых условий работы
Министерство внутренних дел разработало новое обновление приложения об организации морально-психологического обеспечения кадров. Проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Ведомости» сравнили, чем отличается предложенная министерством новая редакция от прошлой версии 2020 г.
Авторы проекта добавили новую главу «Организация морально-психологического обеспечения в особых условиях». В ней 11 пунктов, предусматривающих внутриведомственные рекомендации. К примеру, при подготовке руководителей (начальников) органов и подразделений МВД к выполнению задач в особых условиях основные усилия в области морально-психологического обеспечения сосредоточиваются на выработке у них готовности к принятию критически важных управленческих и оперативных решений, а также к «своевременным, четким и решительным действиям при выполнении задач по защите конституционного строя, прав, свобод, жизни и здоровья граждан, межнационального и межконфессионального согласия». Также они должны уметь организовать работу с личным составом в условиях осложнения общественно-политической, военной, оперативной и информационной обстановки, формировать глубокое понимание важности личного примера в выполнении служебного долга и устойчивость к деструктивному информационно-психологическому воздействию через интернет, навыки организации контрпропагандистских мероприятий.
Кроме того, организация морального обеспечения предусматривает проведение мероприятий политико-воспитательного характера. Среди них информирование личного состава об общественно-политической ситуации, военной обстановке в районе выполнения оперативно-служебных задач, встречи личного состава с сотрудниками, отличившимися при выполнении задач в особых условиях, ветеранами боевых действий, обмен служебным опытом. На этих мероприятиях также будут проводить информирование кадров об ответственности за нарушения служебной дисциплины и законности, совершенные при выполнении служебных обязанностей в особых условиях, и доведение справочно-информационных материалов о возбужденных уголовных делах и вынесенных судами приговорах.
В перечень мероприятий, следует из документа, входит подготовка средств наглядной информации, технических средств пропаганды и расходных материалов, походных библиотек, мультимедийного контента, наборов настольных игр и спортинвентаря для проведения мероприятий морально-психологического обеспечения в пунктах временной дислокации.
Практика проведения бесед в отделениях с кадрами, где рассказывают главные новости из политической жизни страны и об изменениях в законодательстве, не новая, рассказал «Ведомостям» глава московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. По его словам, такие лекции проводят раз в неделю по понедельникам. Он предположил, что новая глава об организации морально-психологического обеспечения при работе в особых условиях, если это относится к работе на территории проведения специальной военной операции на Украине, связана с необходимостью адаптации местных сотрудников в рамках интеграции правового поля новых регионов в российское законодательство. Пашкин также рассказал, что в целом по стране в каждом из подразделений предусмотрен психолог для сотрудников. Но для тех, кто работает в особых условиях, возможно, морально-психологическая помощь нужна в большем объеме.
Экс-следователь, адвокат Александр Бурчук в беседе с «Ведомостями» отметил, что при министре Владимире Колокольцеве действительно большое внимание уделяется ведомственному распорядку. При этом он считает, что морально-психологическое обеспечение не столь значимо при имеющихся в ведомстве более важных проблемах, таких как низкие зарплаты и, соответственно, кадровый голод. Что касается общественно-политического воспитания, говорит Бурчук, такие беседы проводятся регулярно – это важная часть работы.
«Ведомости» направили запрос в МВД.