Минфин США ввел санкции против физлиц и компаний из России

10 января США также ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», «Зарубежнефти», замминистра энергетики РФ Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева, дочерних компаний «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаза», «Русгазбурения», совместного предприятия «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз» и т. д. В Кремле в ответ заявили, что Россия будет предпринимать меры и искать варианты для минимизации последствий санкций против российского энергетического комплекса.