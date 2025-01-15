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Минфин США ввел санкции против физлиц и компаний из России

Ограничения коснулись «Военторга», центра «Патриот» и ЗАЭС
Екатерина Щербинина
flickr
flickr

Министерство финансов США ввело санкции против главы ФГУП «Атомфлот» Якова Антонова, гендиректора ЗАЭС Владислава Исаева, акционера Бердского электромеханического завода Сергея Савченкова, владельца инвестиционной промышленной группы АО «КЕРАМАКС» Артема Комарова, экс-губернатора Новосибирской области Василий Юрченко и др. Это следует из заявления на сайте ведомства.

Под ограничения также попали граждане Китая, Турции и ФРГ за предполагаемые связи с Россией – всего 16 физлиц. Санкции затронули конгрессно-выставочный центр «Патриот», «Военторг», корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», предприятия «Барнаултрансмаш», «Мотовилихинские заводы», «Тамбовский пороховой завод» и ФГУП Запорожская АЭС.

Ограничения коснулись АО «Богословское рудоуправление» (входит в «Уральскую горно-металлургическую компанию»), АО «Транзакции и расчеты», Центрального научно-исследовательского института специального машиностроения, АО «Аэроэлектромаш», АО «КЕРАМАКС», АО «Лыткаринский завод оптического стекла», АО «Новотроицкий завод хромовых соединений», «Саранский приборостроительный завод» и т. д.

Санкции также введены против компаний из Китая, ОАЭ, Турции, Малайзии, Великобритании, Киргизии.

На сайте госдепартамента США в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена поясняется, что новые санкции введены против более чем 150 физических и юридических лиц, якобы вовлеченных в российскую оборонную промышленность и поддерживающих ее военно-промышленную базу.

10 января США также ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», «Зарубежнефти», замминистра энергетики РФ Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева, дочерних компаний «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаза», «Русгазбурения», совместного предприятия «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз» и т. д. В Кремле в ответ заявили, что Россия будет предпринимать меры и искать варианты для минимизации последствий санкций против российского энергетического комплекса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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