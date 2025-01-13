Кремль будет искать способы минимизировать последствия санкций США

Кремль будет искать способы минимизировать последствия санкций СШАПросто так перекрыть естественные маршруты поставок энергоносителей невозможно, отметил Песков
Россия будет предпринимать меры и искать варианты для минимизации последствий санкций против российского энергетического комплекса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что «Росатом» является одним из лидеров международного атомного рынка. В Кремле исходят из того, что госкорпорация продолжит свою международную деятельность. Она имеет много естественных и высокотехнологических конкурентных преимуществ.
«Понятно, что США будут пытаться дальше продолжать неконкурентными способами подрывать позиции наших компаний. Но, конечно же, мы рассчитываем на то, что нам удастся этому противодействовать», – указал пресс-секретарь российского президента.
По его словам, в Кремле ранее прогнозировали, что до последнего дня пребывания в Белом доме действующий президент США Джо Байден и его администрация будут делать все, чтобы «оставить возможное наихудшее наследство с точки зрения двусторонних отношений с Россией». Подобные решения приводят к дестабилизации международных энергорынков и нефтяных рынков. Россия будет отслеживать последствия и конфигурировать работу российских компаний.
Отвечая на вопрос о том, как эти санкции могут отразиться на поставках российских энергоносителей на азиатские рынки, Песков указал, что ситуация неоднократно показывала, что естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно. Будет вестись поиск альтернативных вариантов работы, позволяющих минимизировать последствия ограничительных мер.
10 января управление по контролю за иностранными активами минфина США ввело санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Кроме того, ограничительные меры коснулись главы «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова, заместители министра энергетики РФ Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева, дочерних компаний «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаза», «Русгазбурения», совместного предприятия «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз», сербской NIS и «Полярного лития».
В список также внесены нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), предприятия «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. Под санкции попали зарубежные структуры в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS) и Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро». Ограничительные меры ввели против «Кузбассразрезугля», «Русского угля», «Совкомфлота» и 69 его судов. Введены санкции против структур «Сургутнефтегаза» – его банка, «Калининграднефтепродукта» и др. OFAC дополнительно отозвала лицензию, позволявшую США взаимодействовать с судами под контролем «Совкомфлота», при условии что судно не числится напрямую в санкционном списке американского минфина.