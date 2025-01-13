Кремль будет искать способы минимизировать последствия санкций США

В список также внесены нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), предприятия «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. Под санкции попали зарубежные структуры в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS) и Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро». Ограничительные меры ввели против «Кузбассразрезугля», «Русского угля», «Совкомфлота» и 69 его судов. Введены санкции против структур «Сургутнефтегаза» – его банка, «Калининграднефтепродукта» и др. OFAC дополнительно отозвала лицензию, позволявшую США взаимодействовать с судами под контролем «Совкомфлота», при условии что судно не числится напрямую в санкционном списке американского минфина.