В США заявили о подготовке к ядерному миру с равными соперниками РФ и КНР

В США заявили о подготовке к ядерному миру с равными соперниками РФ и КНРВероятность нарушения табу является реальной, считают в агентстве по ядерной нацбезопасности Штатов
Вашингтон должен подготовиться к миру, где у США есть два равных ядерных соперника – Россия и Китай, заявила глава агентства по национальной ядерной безопасности Джилл Хруби.
«Китай представляет собой уникальную долгосрочную угрозу для Соединенных Штатов. Он расширил размеры своего ядерного арсенала и впервые в нашей истории продемонстрировал современные системы доставки, – сказала Хруби во время выступления в Гудзоновском институте
Хруби подчеркнула, что в случае с Китаем США имеют дело с ядерным противником, который также является экономическим конкурентом и важным игроком в глобальной торговле и технологиях.
«В результате мы уделяем больше внимания использованию экспортного контроля для критически важных технологий двойного назначения, – добавила она. – Ядерная политика Китая преднамеренно непрозрачна».
Хруби также сказала, что готовность Китая к диалогу остается «ограниченной».
«Однако, судя по строительству шахтных пусковых установок и разработке систем раннего предупреждения, похоже, они переходят от политики «неприменения первыми» к стратегии «пуск при предупреждении», – сказала Хруби.
В своем последнем выступлении в этой должности Хруби также подчеркнула, что в свете продолжающихся конфликтов в мире вероятность нарушения ядерного табу теперь представляется возможной.
«И появились новые векторы ядерной угрозы, – сказала она. – Эти реалии также увеличивают вероятность распространения ядерного оружия».
Хруби подчеркнула, что необходимо провести модернизацию американских ядерных объектов.
«Многие из наших объектов устарели, загрязнены или находятся в плохом состоянии, – объяснила она. – Большинство процессов, используемых в этих объектах, устарели, неэффективны и не обеспечивают желаемого уровня безопасности для работников. Во многих случаях как сами объекты, так и процессы восходят к эпохе Манхэттенского проекта».
Например, Хруби рассказала, что здание в штате Теннесси, где ведется переработка урана и лития, датируется 1940-ми годами.
«С технологической точки зрения США долгое время сохраняли преимущество в передовых научных достижениях, – добавила она. – Мы не можем позволить себе отставать в технологиях, которые определят XXI век, особенно в области искусственного интеллекта, цифрового проектирования, а также передового производства».
14 октября президент Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры о ядерном оружии с Россией, КНДР и Китаем. Он добавил, что странам невыгодно препятствовать сокращению ядерных арсеналов. По мнению президента США, ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над которыми страны работали коллективно.
Президент РФ Владимир Путин 29 февраля 2024 г. в послании Федеральному собранию сказал, что Россия готова к диалогу с США по стратегической безопасности, но, пока американская сторона ставит задачу стратегического поражения Москвы на Украине, он невозможен. Он подчеркнул, что все вопросы, касающиеся безопасности российского государства, можно обсуждать лишь в комплексе. По вопросу о новом соглашении между РФ и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в Кремле считают, что нужно учитывать изменившуюся ситуацию в мире.