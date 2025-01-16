В США заявили о подготовке к ядерному миру с равными соперниками РФ и КНР

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля 2024 г. в послании Федеральному собранию сказал, что Россия готова к диалогу с США по стратегической безопасности, но, пока американская сторона ставит задачу стратегического поражения Москвы на Украине, он невозможен. Он подчеркнул, что все вопросы, касающиеся безопасности российского государства, можно обсуждать лишь в комплексе. По вопросу о новом соглашении между РФ и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в Кремле считают, что нужно учитывать изменившуюся ситуацию в мире.