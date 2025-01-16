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В США заявили о подготовке к ядерному миру с равными соперниками РФ и КНР

Вероятность нарушения табу является реальной, считают в агентстве по ядерной нацбезопасности Штатов
Людмила Чернова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Вашингтон должен подготовиться к миру, где у США есть два равных ядерных соперника – Россия и Китай, заявила глава агентства по национальной ядерной безопасности Джилл Хруби.

«Китай представляет собой уникальную долгосрочную угрозу для Соединенных Штатов. Он расширил размеры своего ядерного арсенала и впервые в нашей истории продемонстрировал современные системы доставки, – сказала Хруби во время выступления в Гудзоновском институте (организация признана нежелательной на территории РФ). – Мы должны подготовиться к миру, где у нас будут два ядерных соперника».

Хруби подчеркнула, что в случае с Китаем США имеют дело с ядерным противником, который также является экономическим конкурентом и важным игроком в глобальной торговле и технологиях.

«В результате мы уделяем больше внимания использованию экспортного контроля для критически важных технологий двойного назначения, – добавила она. – Ядерная политика Китая преднамеренно непрозрачна».

Хруби также сказала, что готовность Китая к диалогу остается «ограниченной».

«Однако, судя по строительству шахтных пусковых установок и разработке систем раннего предупреждения, похоже, они переходят от политики «неприменения первыми» к стратегии «пуск при предупреждении», – сказала Хруби.

В своем последнем выступлении в этой должности Хруби также подчеркнула, что в свете продолжающихся конфликтов в мире вероятность нарушения ядерного табу теперь представляется возможной.

«И появились новые векторы ядерной угрозы, – сказала она. – Эти реалии также увеличивают вероятность распространения ядерного оружия».

Хруби подчеркнула, что необходимо провести модернизацию американских ядерных объектов.

«Многие из наших объектов устарели, загрязнены или находятся в плохом состоянии, – объяснила она. – Большинство процессов, используемых в этих объектах, устарели, неэффективны и не обеспечивают желаемого уровня безопасности для работников. Во многих случаях как сами объекты, так и процессы восходят к эпохе Манхэттенского проекта».

Например, Хруби рассказала, что здание в штате Теннесси, где ведется переработка урана и лития, датируется 1940-ми годами.

«С технологической точки зрения США долгое время сохраняли преимущество в передовых научных достижениях, – добавила она. – Мы не можем позволить себе отставать в технологиях, которые определят XXI век, особенно в области искусственного интеллекта, цифрового проектирования, а также передового производства».

14 октября президент Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры о ядерном оружии с Россией, КНДР и Китаем. Он добавил, что странам невыгодно препятствовать сокращению ядерных арсеналов. По мнению президента США, ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над которыми страны работали коллективно.

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля 2024 г. в послании Федеральному собранию сказал, что Россия готова к диалогу с США по стратегической безопасности, но, пока американская сторона ставит задачу стратегического поражения Москвы на Украине, он невозможен. Он подчеркнул, что все вопросы, касающиеся безопасности российского государства, можно обсуждать лишь в комплексе. По вопросу о новом соглашении между РФ и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в Кремле считают, что нужно учитывать изменившуюся ситуацию в мире.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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