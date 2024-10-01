Песков: в вопросе о сокращении СНВ нужно учитывать изменившуюся ситуацию в мире

«Мы должны трезво смотреть на ту ситуацию, которая сложилась, и, принимая во внимание все аспекты, выстраивать переговорный процесс таким образом. Нам кажется, что настаивать на том, чтобы вести подобные переговоры, делая вид, что ничего не произошло, было бы по меньшей мере неразумно, Россия этого делать не собирается», – подчеркнул Песков.