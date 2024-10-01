Песков: в вопросе о сокращении СНВ нужно учитывать изменившуюся ситуацию в мире
При рассмотрении вопроса о сокращении стратегических наступательных вооружений нужно принимать во внимание изменившуюся ситуацию в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил о том, что в связи с изменившимися условиями невозможно обсуждать стратегические наступательные вооружения, арсеналы и т. д., не принимая во внимание военную ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства и не затрагивая иные элементы стратегической безопасности.
«Мы должны трезво смотреть на ту ситуацию, которая сложилась, и, принимая во внимание все аспекты, выстраивать переговорный процесс таким образом. Нам кажется, что настаивать на том, чтобы вести подобные переговоры, делая вид, что ничего не произошло, было бы по меньшей мере неразумно, Россия этого делать не собирается», – подчеркнул Песков.
1 октября «Известия» со ссылкой на высокопоставленного чиновника написали, что Москва не планирует подписывать новое соглашение между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Причиной названы агрессивные действия США по отношению к России.
Путин 29 февраля в своем послании Федеральному собранию заявил, что Россия готова к диалогу с США по стратегической безопасности, но пока американская сторона ставит задачу стратегического поражения Москвы на Украине, он невозможен. Сигналы Белого дома о его готовности обсуждать вопрос космических вооружений – уловка. Все вопросы, касающиеся безопасности российского государства, можно обсуждать лишь в комплексе.