К чему приведут обвинения против премьера Польши Туска в госперевороте

Свенчковский обвинил Туска в попытке госпереворота 5 февраля. Отмечалось, что против премьера инициировано уголовное дело, по которому также проходят неназванные судьей «министры, спикеры сейма и сената, депутаты и сенаторы» правящей либеральной «Гражданской коалиции», а также некоторые судьи и прокуроры. Само 60-страничное уведомление о возможном совершении преступления Свенчковский подписал еще 31 января. Источником политического кризиса послужили события вокруг назначения нового национального прокурора вместо Дариуша Барски. Год назад приказом генпрокурора и сторонника Туска Адама Боднара на эту должность назначили и. о. Яцека Билевича, а после проведения конкурса на замещение должности Туск назначил на нее Дариуса Корнелюка. Однако Барски покидать пост отказывается, и его в этом поддерживает Дуда.