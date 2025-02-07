К чему приведут обвинения против премьера Польши Туска в госперевороте

К чему приведут обвинения против премьера Польши Туска в госпереворотеОбвинения против него поддержал президент, который, впрочем, скоро сменится
Президент Польши Анджей Дуда 6 февраля поддержал вынесенное накануне решение председателя конституционного суда страны Богдана Свенчковского начать против премьер-министра страны Дональда Туска дело о госперевороте. «Наверняка мы имеем дело с целой серией повторяющихся и продолжающихся грубых нарушений закона различными лицами, которые сегодня осуществляют исполнительную власть», – подчеркнул Дуда в интервью Kanal Zero.
Свенчковский обвинил Туска в попытке госпереворота 5 февраля. Отмечалось, что против премьера инициировано уголовное дело, по которому также проходят неназванные судьей «министры, спикеры сейма и сената, депутаты и сенаторы» правящей либеральной «Гражданской коалиции», а также некоторые судьи и прокуроры. Само 60-страничное уведомление о возможном совершении преступления Свенчковский подписал еще 31 января. Источником политического кризиса послужили события вокруг назначения нового национального прокурора вместо Дариуша Барски. Год назад приказом генпрокурора и сторонника Туска Адама Боднара на эту должность назначили и. о. Яцека Билевича, а после проведения конкурса на замещение должности Туск назначил на нее Дариуса Корнелюка. Однако Барски покидать пост отказывается, и его в этом поддерживает Дуда.
Поводом для отстранения Барски была убежденность премьера и его сторонников, что он незаконно получил должность в 2022 г., во времена правления национал-консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС). Дуда, близкий к ставшей оппозиционной ПиС, отказывается признавать отставку Барского, так как ее провели без его согласия.
В среде польской оппозиции и конкретно в ПиС «с удовлетворением» отнеслись к возбуждению уголовного дела в отношении Туска. А он сам на обвинения в госперевороте отреагировал весьма своеобразно. В соцсети Х он опубликовал видео, на котором играет в настольный теннис и отвечает на закадровые заявления о том, что Качиньский считает его причастным к госперевороту. «Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже», – сказал со смехом польский премьер, продолжая игру.
Свенчковский заявил, что до выдвижения обвинений пытался наладить контакт и диалог с представителями законодательной и исполнительной власти, которые, по его глубокому убеждению, «действуют незаконно, изменяя политическую и государственную систему страны», но соратники Туска не пошли на диалог.
К расследованию по поручению Свенчковского приступил заместитель генпрокурора Михал Островский (и первый, и второй получили свои должности при помощи ПиС и Дуды. – «Ведомости»). Островский настаивает, что дело не может забрать Боднар, так как против него тоже выдвинуто обвинение.
Следующие выборы президента состоятся в Польше 18 мая, основными кандидатами от ПиС и «Гражданской коалиции» станут руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий и мэр Варшавы Рафал Тшасковский соответственно. Как показывают данные опроса от IBRiS от 3 февраля, фаворитом пока выглядит Тшасковский, за которого свой голос готовы отдать 37,3% избирателей, а за Навроцкого – 23,9%.
Власть в Польше
Польша – парламентско-президентская республика, в которой президент сохраняет за собой ряд важных полномочий – например, он обладает законодательной инициативой и правом вето. Национальный прокурор Польши возглавляет национальную государственную прокуратуру и одновременно имеет статус уровня заместителя генерального прокурора. При этом с 2016 г. самой генеральной прокуратуры в стране не существует, так как она была объединена с канцелярией министра юстиции Польши и образована национальная прокуратура.
Свенчковский высказал опасение, что после президентских выборов в стране Туск может не признать их результат и вывести войска на улицы. «Я считаю, что мы близки к ситуации, когда в течение года или полугода может дойти до того, что вооруженные силы или полиция будут выведены на улицы, чтобы попробовать предотвратить общественные протест», – заявил глава КС, добавив, что готов быть выведенным из суда «под дулом автомата».
Попыткой госпереворота называют стремление Туска назначить своего нацпрокурора и убрать нелояльных ему людей из политической системы страны, что является привычной историей для постсоциалистической Польши, говорит советник директора РИСИ Дмитрий Буневич. Но это скорее лишь предвыборная риторика. Туск, продолжает эксперт, не учиняет госпереворот, а пытается консолидировать власть в своих руках для укрепления позиции Польши в отношениях с Брюсселем и воплотить амбициозные планы по реализации отношений в рамках так называемого «Веймарского треугольника» (Германия, Франция и Польша).
Большого влияния на Туска обвинение в госперевороте не окажет, считает научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин. Эксперт напоминает, что сложно говорить о полной поддержке этой инициативы судебной ветвью власти, учитывая, что генпрокурор – сторонник Туска. Позиция Дуды в этом вопросе скорее отражает личные отношения с премьером. Последнему в стране принадлежит больше полномочий, так что у Дуды не хватит веса остановить государственную машину Туска, резюмирует эксперт.