Туск пригрозил Венгрии последствиями из-за вето на продление санкций против РФ

Орбан ранее на этой неделе в эфире радио Kossuth заявил, что Венгрия согласится на продление санкций против России, если Украина выполнит ряд условий. В частности, Киев должен возобновить транзит газа из России, прекратить атаки на «Турецкий поток» и другие маршруты поставки газа и дать гарантии, что транзит нефти не будет прекращен. Как отметил Орбан, «нехорошо», что Евросоюз помогает Украине через санкционное давление, а Киев их «облапошивает». Премьер призвал Украину продолжить транзит, чтобы страны Центральной Европы могли получать необходимый газ. 22 января Орбан заявил, что антироссийские санкции не привели ни к одному из запланированных результатов, поэтому пришло время что-то менять.