Туск пригрозил Венгрии последствиями из-за вето на продление санкций против РФ
Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану последствиями, если тот решит наложить вето на продление антироссийских санкций. Об этом польский политик заявил в X.
«Если премьер Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские санкции в ключевой момент, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями, [вытекающими из] этого факта», – написал Туск.
Орбан ранее на этой неделе в эфире радио Kossuth заявил, что Венгрия согласится на продление санкций против России, если Украина выполнит ряд условий. В частности, Киев должен возобновить транзит газа из России, прекратить атаки на «Турецкий поток» и другие маршруты поставки газа и дать гарантии, что транзит нефти не будет прекращен. Как отметил Орбан, «нехорошо», что Евросоюз помогает Украине через санкционное давление, а Киев их «облапошивает». Премьер призвал Украину продолжить транзит, чтобы страны Центральной Европы могли получать необходимый газ. 22 января Орбан заявил, что антироссийские санкции не привели ни к одному из запланированных результатов, поэтому пришло время что-то менять.
До этого в январе Орбан призвал отменить санкции ЕС против России как наносящие вред всему европейскому сообществу. 17 января газета Financial Times написала об опасениях Брюсселя по поводу возможности очередного продления санкций на полгода из-за возможного вето Будапешта и разработки запасного плана сохранения рестрикций через указ бельгийского короля. Bloomberg писал, что у европейцев «нет плана "Б"» по продлению санкций и на ближайших встречах глав МИД стран ЕС, первая из которых пройдет 27 января, будут пытаться найти решение проблемы, если Венгрия не изменит своей позиции. Продление санкций, согласно нормам сообщества, должно быть единогласным.