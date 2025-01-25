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Туск пригрозил Венгрии последствиями из-за вето на продление санкций против РФ

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану последствиями, если тот решит наложить вето на продление антироссийских санкций. Об этом польский политик заявил в X.

«Если премьер Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские санкции в ключевой момент, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями, [вытекающими из] этого факта», – написал Туск.

Орбан ранее на этой неделе в эфире радио Kossuth заявил, что Венгрия согласится на продление санкций против России, если Украина выполнит ряд условий. В частности, Киев должен возобновить транзит газа из России, прекратить атаки на «Турецкий поток» и другие маршруты поставки газа и дать гарантии, что транзит нефти не будет прекращен. Как отметил Орбан, «нехорошо», что Евросоюз помогает Украине через санкционное давление, а Киев их «облапошивает». Премьер призвал Украину продолжить транзит, чтобы страны Центральной Европы могли получать необходимый газ. 22 января Орбан заявил, что антироссийские санкции не привели ни к одному из запланированных результатов, поэтому пришло время что-то менять.

До этого в январе Орбан призвал отменить санкции ЕС против России как наносящие вред всему европейскому сообществу. 17 января газета Financial Times написала об опасениях Брюсселя по поводу возможности очередного продления санкций на полгода из-за возможного вето Будапешта и разработки запасного плана сохранения рестрикций через указ бельгийского короля. Bloomberg писал, что у европейцев «нет плана "Б"» по продлению санкций и на ближайших встречах глав МИД стран ЕС, первая из которых пройдет 27 января, будут пытаться найти решение проблемы, если Венгрия не изменит своей позиции. Продление санкций, согласно нормам сообщества, должно быть единогласным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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