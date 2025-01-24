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Орбан согласится на новые санкции против РФ при соблюдении Украиной ряда условий

Ведомости

Венгрия согласится на продление санкций против России, если Украина выполнит ряд условий. Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передают РИА «Новости».

По его словам, Украина должна возобновить транзит газа из России, прекратить атаки на «Турецкий поток» и другие маршруты поставки газа и дать гарантии, что транзит нефти не будет прекращен.

Как отметил Орбан, «нехорошо», что Евросоюз помогает Украине через санкционное давление, а Киев их «облапошивает». Премьер призвал Украину продолжить транзит, чтобы страны Центральной Европы могли получать необходимый газ.

22 января Орбан заявил, что антироссийские санкции не привели ни к одному из запланированных результатов, поэтому пришло время что-то менять.

20 декабря 2024 г. Орбан сообщил, что Венгрия договорилась с Россией об альтернативном варианте платежей за поставки российского газа. Это произошло после того, как США предоставили стране исключение из санкций против Газпромбанка для оплаты поставок газа на три месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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