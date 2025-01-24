Орбан согласится на новые санкции против РФ при соблюдении Украиной ряда условий
Венгрия согласится на продление санкций против России, если Украина выполнит ряд условий. Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передают РИА «Новости».
По его словам, Украина должна возобновить транзит газа из России, прекратить атаки на «Турецкий поток» и другие маршруты поставки газа и дать гарантии, что транзит нефти не будет прекращен.
Как отметил Орбан, «нехорошо», что Евросоюз помогает Украине через санкционное давление, а Киев их «облапошивает». Премьер призвал Украину продолжить транзит, чтобы страны Центральной Европы могли получать необходимый газ.
22 января Орбан заявил, что антироссийские санкции не привели ни к одному из запланированных результатов, поэтому пришло время что-то менять.
20 декабря 2024 г. Орбан сообщил, что Венгрия договорилась с Россией об альтернативном варианте платежей за поставки российского газа. Это произошло после того, как США предоставили стране исключение из санкций против Газпромбанка для оплаты поставок газа на три месяца.