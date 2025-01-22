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Орбан призвал Европу пересмотреть санкции против России

Ведомости

Антироссийские санкции не привели ни к одному из запланированных результатов, поэтому пришло время что-то менять. Об этом заявил в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам Орбана, санкции не привели к завершению конфликта и не разрушили российскую экономику. Кроме того, Европе не удалось заменить энергоресурсы из России другими доступными источниками.

«Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одного: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен», – призвал Орбан.

20 декабря 2024 г. Орбан сообщил, что Венгрия договорилась с Россией об альтернативном варианте платежей за поставки российского газа. Это произошло после того, как США предоставили стране исключение из санкций против Газпромбанка для оплаты поставок газа на три месяца.

В тот же день телеканал NTV со ссылкой на главу минэнерго Турции Алпарслана Байрактара заявил, что страна также получила от США исключение для Газпромбанка на оплату российского газа. Турция сможет продолжать осуществлять выплаты по долгам за природный газ через Газпромбанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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