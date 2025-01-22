Орбан призвал Европу пересмотреть санкции против России

20 декабря 2024 г. Орбан сообщил, что Венгрия договорилась с Россией об альтернативном варианте платежей за поставки российского газа. Это произошло после того, как США предоставили стране исключение из санкций против Газпромбанка для оплаты поставок газа на три месяца.