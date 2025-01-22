Орбан призвал Европу пересмотреть санкции против России
По словам Орбана, санкции не привели к завершению конфликта и не разрушили российскую экономику. Кроме того, Европе не удалось заменить энергоресурсы из России другими доступными источниками.
«Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одного: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен», – призвал Орбан.
20 декабря 2024 г. Орбан сообщил, что Венгрия договорилась с Россией об альтернативном варианте платежей за поставки российского газа. Это произошло после того, как США предоставили стране исключение из санкций против Газпромбанка для оплаты поставок газа на три месяца.
В тот же день телеканал NTV со ссылкой на главу минэнерго Турции Алпарслана Байрактара заявил, что страна также получила от США исключение для Газпромбанка на оплату российского газа. Турция сможет продолжать осуществлять выплаты по долгам за природный газ через Газпромбанк.